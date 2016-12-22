СБУ объяснила задержание журналистки «Первого канала»

Представитель спецслужбы заверила, что СБУ действовала в рамках закона. Сейчас идет оформление документов для депортации Анны Курбатовой. Ранее ее на Украине обвиняли в антиукраинской пропаганде и тенденциозном изложении событий

Анна Курбатова (Фото: страница Анны Курбатовой «ВКонтакте»)

Служба безопасности Украины (СБУ) признала, что люди, задержавшие в среду в центре Киева и увезшие на машине в неизвестном направлении журналистку «Первого канала» Анну Курбатову, были ее сотрудниками.

«Украина является правовым государством, ее правоохранительные органы действуют исключительно в рамках действующего законодательства», — написала на своей странице в сети Facebook официальный представитель СБУ Елена Гитлянская.

По ее словам, в ближайшее время Курбатова будет принудительно выслана в Россию. «На данный момент продолжается оформление необходимых документов для ее официального выдворения. Так будет с каждым, кто позволяет себе позорить Украину», — пояснила представитель СБУ.

26 августа Курбатова была включена в базу украинского сайта «Миротворец», как причастная к антиукраинской пропаганде, манипулированию общественно значимой информацией и тенденциозном изложении событий.

30 августа «Первый канал» сообщил, что журналистка была задержана неизвестными людьми возле своего дома в Киеве, после чего увезена на машине. Канал предположил, что Курбатову задержали сотрудники СБУ.

Позднее посольство России на Украине направило в МИД Украины ноту с требованием принять срочные меры по освобождению Курбатовой, а пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заверил, что в Кремле «прикладывают все усилия, чтобы прояснить ситуацию».