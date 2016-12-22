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СБУ объяснила задержание журналистки «Первого канала»
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СБУ объяснила задержание журналистки «Первого канала»
Политический кризис на Украине, 16:20
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СБУ объяснила задержание журналистки «Первого канала»
Представитель спецслужбы заверила, что СБУ действовала в рамках закона. Сейчас идет оформление документов для депортации Анны Курбатовой. Ранее ее на Украине обвиняли в антиукраинской пропаганде и тенденциозном изложении событий
Анна Курбатова (Фото: страница Анны Курбатовой «ВКонтакте»)

Служба безопасности Украины (СБУ) признала, что люди, задержавшие в среду в центре Киева и увезшие на машине в неизвестном направлении журналистку «Первого канала» Анну Курбатову, были ее сотрудниками.

«Украина является правовым государством, ее правоохранительные органы действуют исключительно в рамках действующего законодательства», — написала на своей странице в сети Facebook официальный представитель СБУ Елена Гитлянская.

По ее словам, в ближайшее время Курбатова будет принудительно выслана в Россию. «На данный момент продолжается оформление необходимых документов для ее официального выдворения. Так будет с каждым, кто позволяет себе позорить Украину», — пояснила представитель СБУ.

В Киеве похищена журналистка «Первого канала»
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26 августа Курбатова была включена в базу украинского сайта «Миротворец», как причастная к антиукраинской пропаганде, манипулированию общественно значимой информацией и тенденциозном изложении событий.

30 августа «Первый канал» сообщил, что журналистка была задержана неизвестными людьми возле своего дома в Киеве, после чего увезена на машине. Канал предположил, что Курбатову задержали сотрудники СБУ.

Позднее посольство России на Украине направило в МИД Украины ноту с требованием принять срочные меры по освобождению Курбатовой, а пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заверил, что в Кремле «прикладывают все усилия, чтобы прояснить ситуацию».

Случаи выдворения иностранных журналистов из Украины

29 августа 2017 года Служба безопасности Украины подтвердила выдворение из страны двух испанских журналистов — Мануэля Анхеля Састре и Антонио Памплиеги из-за их «антиукраинской деятельности». «Да, это правда. Им был запрещен въезд из-за их антиукраинской деятельности в публикациях», — заявила пресс-секретарь СБУ Елена Гитлянская.

15 августа 2017 года стало известно о том, что из Украины выслана корреспондент ВГТРК Тамара Нерсесьян. Журналистка заявила РБК, что ее высылка с территории Украины связана с тем, что она выпускала сюжеты, «после которых российские граждане массово едут воевать в Донбасс».

26 июля 2017 года Служба безопасности Украины (СБУ) выдворила из страны журналистку телеканалов «Россия 1» и «Россия 24» Марию Князеву и запретила ей въезд сроком на три года. В сообщении СБУ отмечалось, что Князева работала на Украине под псевдонимом Саушкина и собирала информацию о ситуации в стране, деятельности высших органов власти и украинских силовых структур. В СБУ отметили, что она в своей работе использовала связи с «пророссийски настроенными представителями украинских СМИ и экспертами».

В июле 2015 года корреспондента «Первого канала» Александру Черепнину депортировали с территории Украины и запретили въезд в страну на три года. По мнению СБУ, журналистка занималась «организацией и съемками постановочных сюжетов».

В марте 2015 года корреспондент российского «Пятого канала» Леонид Муравьев был выдворен сотрудниками СБУ за пропагандистские материалы о конфликте на востоке Украины. Также сообщалось, что он якобы планировал занять должность выпускающего редактора программы «Подробности недели» на украинском телеканале «Интер».

В феврале 2015 года в Киеве сотрудники СБУ без объяснения причин задержали журналистов "Первого канала" Елену Макарову и Сергея Коренева и телекомпании НТВ Андрея Григорьева. По данным СБУ, их должны были отправить в Россию с дальнейшим запретом въезда на Украину в течение пяти лет. На следующий день стало известно, что все трое вернулись в Россию.

В январе 2015 года корреспондент LifeNews Елизавета Храмцова и оператор Наталья Калышева были задержаны сотрудниками Службы безопасности Украины в Киеве. Журналисток выдворили из страны и запретили им въезд в страну в течение пяти лет.

В августе 2014 года украинские власти депортировали из страны сотрудницу видеоагентства Ruptly, гражданку США Алину Епримян. Она работала в селе Ракошино Закарпатской области, где снимала сюжет о протестах против мобилизации военнообязанных.

В июле 2014 года СБУ задержала стрингера RT Грэма Филлипса в Донецке и после допроса огласила ему решение о принудительном выдворении с запретом въезда на три года. По словам Филлипса, он даже не получил документа о запрете.

В мае 2014 года журналисты LifeNews Олег Сидякин и Марат Сайченко были задержаны Национальной гвардией Украины под Краматорском, где велись бои киевских силовиков с местными ополченцами. Украинские власти обвинили их в содействии «терроризму» на востоке страны. Позднее журналистов выдворили с территории Украины и запретили им въезд.

Автор: Евгений Калюков.
Теги: Украина , СБУ , «Первый канал»
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