Кремль назвал «дело Серебренникова» контролем за госрасходами

В Кремле считают, что уголовное дело о хищении, по которому проходит режиссер Кирилл Серебренников, не проявление цензуры, а «контроль за расходованием средств». «Государственные деньги требует учета», — заявил Дмитрий Песков.

Фото: Олег Яковлев / РБК

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что дело о хищении государственных средств, выделенных продюсерской компании «Седьмая студия», главным фигурантом которого является режиссер Кирилл Серебренников возбуждено в рамках контроля за расходованием государственных средств, перебдает корреспондент РБК.

«То, что происходит — это и есть контроль за расходование средств. Те, кто использует государственные деньги, должны соответствовать критериям контроля и подотчетности», — заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, отвечая на просьбу прокомментировать, как в Кремле оценивают происходящее с режиссером.

Он также напомнил, что есть страны, которые вообще не занимаются поддержкой культуры на государственном уровне, а есть такие как Россия, которые этим активно занимаются. «Государственные деньги требует учета», — заявил Песков.

Он также отметил, что поддержка Серебренникова его коллегами «вполне понятна», однако заявил, что «наверное, не стоит связывать эту поддержку непосредственно с теми вопросами, которые у следствия к Серебренникову имеются».

Пресс-секретарь президента также подчеркнул, что «до тех пор пока не принято соответствующее решение суда никто никого виновным назвать не может. Это может сделать только суд» и предложил «не говорить впустую о какой-то политизации и какой-то цензуре», потому что «такие рассуждения не уместны».

«Речь ни о какой цензуре не идет. Мы неоднократно говорили уже на эту тему, вряд ли стоит ее детально обсуждать. Предоставляя гранты государство вправе обозначить те или иные темы, которые для государства представляют интерес. Называть это проявлением цензуры не следует», — сказал Дмитрий Песков.

Режиссер Кирилл Серебренников подозревается в организации хищения 68 млн. руб. из государственной субсидии в 214 млн руб., выделенных Министерством культуры на реализацию проекта по развитию и популяризации современного искусства «Платформа». Для его воплощения режиссер создал продюсерскую компанию «Сельмая студия», к работе в которой привлек в качестве генерального директора Юрия Итина, в качестве главного бухгалтера — Нину Масяляеву, которые сейчас также проходят по этому делу и ряд других лиц.

23 августа Басманный суд Москвы выбрал меру пресечения Кириллу Серебренникову в виде домашнего ареста до 19 октября.

