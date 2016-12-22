Военным в эшелонах впервые подадут горячее питание

Вместо сухпайков военнослужащим впервые предложат трехразовое горячее питание в вагонах-ресторанах. До этого горячее питание организовывали только для призывников, направляющихся к месту службы

Фото: Евгений Епанчинцев / ТАСС

Минобороны организует трехразовое горячее питание для военнослужащих Центрального военного округа (ЦВО) в вагонах-ресторанах воинских железнодорожных эшелонов. До сих пор военнослужащим выдавали сухие пайки. Первым новую модель питания в поездах смогли опробовать воинские подразделения из Самарской области, передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ЦВО.

«Вместо сухих пайков на обед они получили на выбор борщ, щи, суп гороховый, мясные блюда из птицы и говядины с гарниром. На завтрак им также на выбор будут давать молочные каши, плов, гуляш, жаркое по-домашнему, на ужин — в основном блюда из рыбы», — сообщили военные. Также солдатам доступны десерты, свежие овощи и фрукты.

Летом заместитель главного военного прокурора Андрей Никулищин направил замминистра обороны Дмитрию Булгакову письмо о некачественных пайках, поставленных в 2016 году, сообщал РБК. В них обнаружили целлюлозу, гелеобразователь и другие непригодные в пищу компоненты. В письме Никулищина говорилось, что недопустимыми для употребления в пищу являются более 500 тыс. пайков, которые произвел Барышский мясокомбинат. «Военторг» закупил их на 321 млн руб.

Заместитель главного военного прокурора также написал о проблемах с контролем качества пайков, шесть действующих в Минобороны центров ветеринарно-санитарной экспертизы испытывают проблемы с техническим оснащением.

В Минобороны заявили, что некачественные пайки хранятся на складах, военнослужащим их не выдают. Производитель пайков, Барышский мясокомбинат, заявил о «травле» компании. Пайки проходит должную проверку по качеству, добавила пресс-служба предприятия.

Претензии к качеству пайков также выразили в Росгвардии, в говяжьих консервах для служащих внутренних войск МВД обнаружилось мясо свинины и курицы. В Росгвардии заявили, что некачественные пайки были заменены.

Горячее питание в поездах Минобороны появилось в ноябре 2016 года, но оно было предназначено только для призывников, которые следовали в свои воинские части для прохождения службы.