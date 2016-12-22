Абдулатипов на прощание заявил о бреющих на ходу зайцев людях в Москве

Рамазан Абдулатипов заявил о своем уходе с поста главы Дагестана. Он поблагодарил жителей республики за работу и раскритиковал неназванных москвичей, которые «навязывают» президенту Путину «не очень популярные решения»

Рамазан Абдулатипов (Фото: Станислав Красильников / ТАСС)

Глава Дагестана Рамазан Абдулатипов выступил на сессии Народного собрания республики. Он объявил о своем уходе и поблагодарил депутатов и жителей Дагестана за проделанную работу, сообщает издание «Черновик».



«Я хочу поблагодарить и сказать спасибо всем депутатам и Хизри Исаевичу (Хизри Шихсаидов, председатель Народного собрания Дагестана. — РБК), а также всем дагестанцам. Количество тех, кто понимает, что мы делали, сегодня больше, чем их было четыре года и девять месяцев тому назад. Это очень большой срок», — заявил Абдулатипов.

При этом Абдулатипов посетовал на то, что в Москве есть люди, которые «на ходу бреют зайцев». «Они навязывают президенту [страны] не очень популярные решения. Но решение президента не принимается без воли Всевышнего», — цитирует его дагестанское издание «Новое дело».

Ранее источники РБК сообщили, что 27 сентября Абдулатипова экстренно вызвали в администрацию президента. Там с ним обсудили кандидатуру возможного преемника и предложили несколько других должностей. «Это было неожиданно для него, никто не знал. Глава республики рассчитывал доработать до конца», — рассказывал источник РБК в его окружении.



По информации источника, по итогам встречи в администрации Абдулатипов не выразил пожеланий по преемникам и написал заявление об уходе по собственному желанию.

Официально Кремль не комментировал заявление Абдулатипова. Президентский указ об отставке Абдулатипова и назначении врио главы региона пока не подписан.

Четыре источника РБК сообщили, что в качестве основной кандидатуры на пост главы Дагестана рассматривается заместитель директора Росгвардии Сергей Меликов, который ранее занимал пост полномочного представителя президента в Северо-Кавказском федеральном округе.

Источник РБК в Росгвардии отметил, что если Меликова рассматривают в качестве кандидата, то это связано с его происхождением, поскольку он наполовину лезгин.



Среди других возможных претендентов на пост главы Дагестана называются бывший президент республики Магомедсалам Магомедов, а также начальник Академии государственной противопожарной службы МЧС Шамсутдин Дагиров.

Директор Центра экономических и политических реформ Николай Миронов связывал отставку с кремлевским курсом на омоложение кадров (Абдулатипову 71 год) и недостаточными управленческими навыками главы​ региона. Близкий к руководству республики источник РБК добавлял, что в пользу отставки сыграли низкие рейтинги главы республики, многочисленные конфликты и «коррупциогенная атмосфера» в Дагестане.



Указ о назначении Абдулатипова и.о. главы Дагестана был опубликован 28 января 2013 года. 8 сентября 2013 года за его кандидатуру проголосовали 86 депутатов Народного собрания республики.

С начала этой недели свой пост, помимо Абдулатипова, покинули еще четверо руководителей регионов: глава Красноярского края Виктор Толоконский, глава Самарской области Николай Меркушкин, губернатор Нижегородской области Валерий Шанцев, руководитель Ненецкого автономного округа Игорь Кошин.

В ходе нынешней ​ротации ожидаются отставки десятка глав регионов, говорили источники РБК. Последняя волна ротации губернаторского корпуса произошла в начале года, когда семь глав субъектов — Пермского края, Бурятии, Новгородской и Рязанской областей, Марий Эл, Удмуртии и Карелии — покинули свои посты.



Близкие к Кремлю источники РБК рассказывали, что в администрации президента разработаны новые критерии эффективности глав регионов, среди них динамика экономической ситуации, электоральные рейтинги, наличие конфликтов элит и коррупционных скандалов.