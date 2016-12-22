Кремлевский фонд нашел в словах новых губернаторов эмоциональность Трампа

Губернаторы, избранные во время последних выборов — из одного политического поколения. Они трудоголики и идеалисты, а их слова по эмоциональности близки к речи Дональда Трампа, пришел к выводу близкий к Кремлю фонд ЭИСИ

Владимир Путин на встрече с вновь избранными главами регионов (Фото: Михаил Метцель / ТАСС)

Одно поколение

Близкий к Кремлю Экспертный институт социальных исследований (ЭИСИ) совместно с Научно-исследовательским центром «Особое мнение» презентовали доклад «Единый день голосования. Обновление», посвященный ходу губернаторских избирательных кампаний и итогам выборов 10 сентября.

Прямые выборы глав субъектов прошли в шестнадцати регионах, помимо этого были избраны заксобрания в шести регионах и городские думы в одиннадцати столицах субъектов, а также муниципальные выборы в Москве.

Один из ключевых выводов доклада заключается в том, что избранные губернаторы, несмотря на разницу в возрасте и биографиях, представляют одно политическое поколение и говорят на одном политическом языке. К такому мнению эксперты пришли, проанализировав интервью, выступления и агитационные материалы глав субъектов во время избирательных кампаний.

«Одной из ярчайших черт современного политического языка стала его склонность к порождению мемов, подхватываемых медиа и сетями ярких образов и случайных шуток. Такие образы четко маркируют интенции новых губернаторов и отражают их картину мира», — говорится в докладе. В этом смысле, продолжают авторы, «возраст не так важен для определения нового политического поколения», в котором глава Марий Эл Александр Евстифеев (59 лет) и губернатор Калининградской области Антон Алиханов (32 года) «гораздо ближе, чем можно предположить». Евстифеев в День космонавтики заявил на заседании республиканского правительства, что «из космического у нас только долги», а Алиханов пообещал сделать Калининград «конфеткой мирового масштаба», напоминают эксперты. Губернатор Кировской области Игорь Васильев во время кампании охарактеризовал свою первостепенную задачу как «НЭП — наведение элементарного порядка», а глава Удмуртии Александр Бречалов характеризовал регион как «очень компактную республику».

В новом политическом языке «четко прослеживается изменение представления о роли гражданского общества в политике и управлении», констатируют авторы доклада: «Все больше сторонников завоевывает идея вовлечения, диалога и консенсуса», — говорится в исследовании. В слоганах кампаний глав регионов присутствовали слова «диалог» и «вместе», отмечают эксперты. Слоган главы Мордовии Владимира Волкова был «Вместе, шаг за шагом, сделаем лучше жизнь каждого», губернатора Новгородской области Андрея Никитина — «Диалог. Развитие. Благополучие», главы Пермского края Максима Решетникова — «Управляем вместе — добиваемся результата!»

Трудоголизм и командная работа

Еще одна общая черта избранных губернаторов — это то, что они «трудоголики, требующие полной отдачи от себя и членов команды», уверены авторы доклада. В подкрепление этого тезиса они приводят следующие примеры. Глава Марий Эл Евстифеев «поселился не в загородной резиденции, а в городе», а на вопрос журналистов об отношении к алкоголю ответил: «На протяжении последних нескольких месяцев я работаю без выходных — семь дней в неделю. По-моему, ответ очевиден». Глава Бурятии Алексей Цыденов привык работать «весьма напряженно», «насыщенно». Глава Севастополя Дмитрий Овсянников говорил, что после назначения на должность и. о. губернатора «стал еще динамичнее, чем в Москве»: «Постоянно находишься в рабочем режиме, в тонусе».

Александр Евстифеев (Фото: Егор Алеев / ТАСС)

Также у избранных 10 сентября глав субъектов «ясно прослеживается идея команды и командной работы», а наиболее характерными требованиями к членам команды является «профессионализм, наличие собственного видения и мнения, ответственность и порядочность», отмечают авторы доклада. Например, «Овсянников внедрил оценку профессионализма по методике 360 градусов», а Васильев «привлек кировские вузы к формированию кадрового резерва».

Глав регионов, по мнению авторов доклада, объединяет и тот факт, что «жесткий график не вгоняет их в депрессию»: «Наоборот, это оптимисты и идеалисты, люди, находящие удовольствие в работе, воодушевленные новыми вызовами, масштабами стоящих перед ними задач», — уверены авторы исследования. Эмоциональность их языка близка к языку президента США Дональда Трампа, считают эксперты.

В качестве примеров приводятся несколько цитат. Глава Бурятии Цыденов: «Я до безобразия счастливый человек, иногда это даже пугает». Глава Удмуртии Бречалов: «У меня есть только один интерес — это Удмуртия. Сейчас это дело всей моей жизни». Губернатор Калининградской области Антон Алиханов: «Скажу, чего бы мне здесь хотелось добиться. А именно — сделать действительно что-нибудь великое для этого региона».

Наконец, губернаторы во время кампании использовали социальные сети, онлайн-приемные, проводили видеоконференции, и это также является «одним из элементов фирменного стиля управленцев нового поколения», говорится в докладе.

В докладе ставится задача показать, что кадровые перемены проходили по общей модели, в рамках общего подхода, но это не так, считает политолог Констатин Калачев. Например, губернатор Кировской области Игорь Васильев и глава Удмуртии Александр Бречалов вообще не похожи ни по стилистике, ни по своим подходам к работе: «У Бречалова склонность к инновациям, а Васильев демонстрирует консерватизм», — отмечает он. У всех глав регионов разные бэкграунд, опыт, набор умений и навыков: «Общее — лояльность президенту», — говорит Калачев. Конечно, можно найти нечто общее между, например, главой Марий Эл Евстифеевым и губернатором Калининградской области Алихановым, «но можно найти и различия, и бояться их не надо», уверен эксперт.

В дальнейшем будет идти поиск обоснования новой кадровой политике президента, которая станет частью его предвыборной кампании, полагает Калачев: «Кампании, видимо, нужно будет придать инновационность, показать, что кадровая политика Путина безупречна, и ему по-прежнему есть, что предложить».