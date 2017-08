AP узнало о письме юриста Трампа Пескову по поводу Trump Tower в Москве

Юрист Дональда Трампа Майкл Коэн хотел согласовать с пресс-секретарем Владимира Путина Дмитрием Песковым строительство в Москве небоскреба Trump Tower, узнало AP. Для этого он направлял Пескову письмо, но не получил на него ответа

Майкл Коэн (Фото: Richard Drew / AP)

Юрист президента США Дональда Трампа Майкл Коэн, который прежде занимал должность исполнительного вице-президента Trump Organization, направлял официальному представителю Кремля Дмитрию Пескову письмо относительно строительства в Москве небоскреба Trump Tower. Об этом со ссылкой на оказавшееся в распоряжении редакции заявление Коэна комитету палаты представителей конгресса по разведке сообщает Associated Press.

Направить пресс-секретарю Владимира Путина такое письмо, как пояснил юрист, он счел необходимым в связи с тем, что американский бизнесмен Феликс Сэтер, который также занимался сделкой и предлагал Трампу приехать в Москву, чтобы обсудить предложение о строительстве Trump Tower, заявлял, что такая инициатива могла «потребовать одобрения от российского правительства».

Сообщение Коэн, по его словам, направил Пескову по электронной почте, однако ответа так и не получил. Также, как подчеркнул юрист, у него и других специалистов, работавших над проектом по постройке Trump Tower в Москве, по этому вопросу отсутствовали «любые другие контакты с российскими государственными чиновниками».

Письмо официальному представителю Кремля юрист Трампа, как замечает агентство, представил как одно из «бесчисленных» предложений, которые Trump Organization получала от представителей со всего мира. Продвижением подобных инициатив Трамп тогда, по информации Коэна, занимался примерно в «десятке разных стран».

Однако, по данным газеты The New York Times, Сэтер, который должен был отвечать за получение платежа от российских девелоперов, в случае, если ли бы этот проект был осуществлен, в одном из своих писем по поводу строительства небоскреба в Москве «хвастался», что это соглашение «могло бы помочь Трампу избраться» на пост президента США. «Наш мальчик может стать президентом США, и мы можем это устроить», — отмечал он, по информации газеты. «Я получу всю команду Путина, <...> и я буду управлять этим процессом», — цитировала The New York Times текст послания бизнесмена.​

О том, что Trump Organization во время президентской кампании в США — в конце 2015 — начале 2016 года — обсуждала проект по постройке Trump Tower в Москве стало известно ранее, 28 августа. Об этом со ссылкой на источники, знакомые с данным предложением и новыми материалами, с которыми ознакомились юристы компании Трампа, сообщала газета The Washington Post. Проект, по данным собеседников издания, так и не был реализован в связи с тем, что под него в Москве так и не нашли землю, а также не получили необходимых разрешений. При этом, по словам Коэна, проект был отменен «по целому ряду деловых причин». Идею о строительстве небоскреба в российской столице, как писала The Washington Post, свернули в конце января прошлого года.