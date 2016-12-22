СМИ узнали об уходе в отставку членов совета Трампа по кибербезопасности

Совет по кибербезопасности при президенте США Дональде Трампе сократился более чем на треть. В своем письме президенту советники обвинили его в разрушении «морального фундамента» США и «небрежном» отношении к кибербезопасности

Дональд Трамп (Фото: Cheriss May / Zuma / Global Look Press)

Восемь членов Совета по кибербезопасности (NIAC) при президенте США Дональде Трампе ушли в отставку, пожаловавшись на то, что администрация Белого дома уделяет недостаточное внимание «актуальным вопросам нацбезопасности», и из-за несогласия с моральной оценкой президента США событий в Шарлоттсвилле.

Первым об этом сообщило издание NextGov со ссылкой на письмо, подписанное членами консультативного совета, позже сообщения об этом опубликовали также издания Defence One и The Verge. В своем письме члены консультативного совета заявили, что Трамп уделял «недостаточное внимание» угрозам кибербезопасности ключевых для США систем, в том числе тех, которые «поддерживают демократический процесс выборов». Кроме того, несогласие ушедших вызвали «моральные ценности» президента США.

«Моральные ценности нашего народа — это фундамент, на котором строится наша физическая инфраструктура, а ваши действия подрывают этот фундамент», — заявили члены совета в отставке группы в письме президенту. В документе, опубликованном изданием, также подчеркивалось, что таким примером может служить то, что Трамп не смог осудить нетерпимость и насилие неонацистов во время событий в Шарлоттсвилле и вышел из Парижского соглашения по климату.

Всего из 28 имен членов совета по кибербезопасности на сайте NIAC в настоящее время осталось только 20.

Издание The Verge отмечает, что трое из восьми членов совета официально подтвердили информацию о своей отставке через Twitter. Все трое — экс-глава Совета по качеству окружающей среды США Кристи Голдфаcс, бывший главный научный сотрудник управления науки и техники США Ди-Джей Патиль и экс-глава отдела кадров управления по науке и технологиям Белого дома Кристин Доргело — работали в администрации экс-президента США Барака Обамы.

В ночь на 12 августа в городе Шарлоттсвилл (штат Вирджиния) произошли столкновения между ультраправыми, протестующими против планов администрации города снести памятник генералу Роберту Ли, военачальнику сил конфедератов времен Гражданской войны, и их противниками. Столкновения происходили около памятников известным участникам Гражданской войны в США. В ответ в городе прошло несколько шествий против ультраправых, а в городе было введено чрезвычайное положение.

Кроме того, в толпу манифестантов, которые выступали против ультраправых активистов, въехал автомобиль, из-за чего один человек погиб и более 20 получили травмы. Президент США после этих событий заявил, что осуждает «насилие, фанатизм и ненависть» «со всех сторон», не выделив ни одну из групп — участниц конфликта, что вызвало бурю критики в сторону президента США. Белый дом позже выпустил специальное заявление, дополнив слова Трампа осуждением неонацистов.

За последний месяц Дональд Трамп растерял целый ряд советников по широкому кругу вопросов. Часть из них сами подали в отставку (как, например, давний соратник Трампа и его советник по экономическим вопросам Карл Айкан), других, например президентский консультативный комитет по оценке изменений климата, президент США уволил сам.

Покинул команду Трампа и Стивен Бэннон, один из ближайших соратников Трампа, для которого тот даже учредил специальный новый пост главного стратега в Белом доме. В американских СМИ неоднократно обсуждалось то, что Бэннон, как сторонник ультраправых взглядов, мог оказать слишком большое влияние на президента США.

Кроме того, реакция Трампа на события в Шарлоттсвилле стала причиной ухода восьми крупных бизнесменов из двух советов по бизнесу — Совета производителей и Стратегического совета — и причиной ухода 17 членов президентского комитета по искусству и гуманитарным наукам при президенте США.