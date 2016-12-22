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СМИ узнали об уходе в отставку членов совета Трампа по кибербезопасности
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СМИ узнали об уходе в отставку членов совета Трампа по кибербезопасности
Политика, 20:28
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СМИ узнали об уходе в отставку членов совета Трампа по кибербезопасности
Совет по кибербезопасности при президенте США Дональде Трампе сократился более чем на треть. В своем письме президенту советники обвинили его в разрушении «морального фундамента» США и «небрежном» отношении к кибербезопасности
Дональд Трамп (Фото: Cheriss May / Zuma / Global Look Press)

Восемь членов Совета по кибербезопасности (NIAC) при президенте США Дональде Трампе ушли в отставку, пожаловавшись на то, что администрация Белого дома уделяет недостаточное внимание «актуальным вопросам нацбезопасности», и из-за несогласия с моральной оценкой президента США событий в Шарлоттсвилле.

Первым об этом сообщило издание NextGov со ссылкой на письмо, подписанное членами консультативного совета, позже сообщения об этом опубликовали также издания Defence One и The Verge. В своем письме члены консультативного совета заявили, что Трамп уделял «недостаточное внимание» угрозам кибербезопасности ключевых для США систем, в том числе тех, которые «поддерживают демократический процесс выборов». Кроме того, несогласие ушедших вызвали «моральные ценности» президента США.

«Моральные ценности нашего народа — это фундамент, на котором строится наша физическая инфраструктура, а ваши действия подрывают этот фундамент», — заявили члены совета в отставке группы в письме президенту. В документе, опубликованном изданием, также подчеркивалось, что таким примером может служить то, что Трамп не смог осудить нетерпимость и насилие неонацистов во время событий в Шарлоттсвилле и вышел из Парижского соглашения по климату.

Всего из 28 имен членов совета по кибербезопасности на сайте NIAC в настоящее время осталось только 20.

Издание The Verge отмечает, что трое из восьми членов совета официально подтвердили информацию о своей отставке через Twitter. Все трое — экс-глава Совета по качеству окружающей среды США Кристи Голдфаcс, бывший главный научный сотрудник управления науки и техники США Ди-Джей Патиль и экс-глава отдела кадров управления по науке и технологиям Белого дома Кристин Доргело — работали в администрации экс-президента США Барака Обамы.

В Вирджинии автомобиль въехал в толпу протестующих. Фоторепортаж Еще 3 фото
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В ночь на 12 августа в городе Шарлоттсвилл (штат Вирджиния) произошли столкновения между ультраправыми, протестующими против планов администрации города снести памятник генералу Роберту Ли, военачальнику сил конфедератов времен Гражданской войны, и их противниками. Столкновения происходили около памятников известным участникам Гражданской войны в США. В ответ в городе прошло несколько шествий против ультраправых, а в городе было введено чрезвычайное положение.

Кроме того, в толпу манифестантов, которые выступали против ультраправых активистов, въехал автомобиль, из-за чего один человек погиб и более 20 получили травмы. Президент США после этих событий заявил, что осуждает «насилие, фанатизм и ненависть» «со всех сторон», не выделив ни одну из групп — участниц конфликта, что вызвало бурю критики в сторону президента США. Белый дом позже выпустил специальное заявление, дополнив слова Трампа осуждением неонацистов.

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За последний месяц Дональд Трамп растерял целый ряд советников по широкому кругу вопросов. Часть из них сами подали в отставку (как, например, давний соратник Трампа и его советник по экономическим вопросам Карл Айкан), других, например президентский консультативный комитет по оценке изменений климата, президент США уволил сам.

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Покинул команду Трампа и Стивен Бэннон, один из ближайших соратников Трампа, для которого тот даже учредил специальный новый пост главного стратега в Белом доме. В американских СМИ неоднократно обсуждалось то, что Бэннон, как сторонник ультраправых взглядов, мог оказать слишком большое влияние на президента США.

Кроме того, реакция Трампа на события в Шарлоттсвилле стала причиной ухода восьми крупных бизнесменов из двух советов по бизнесу — Совета производителей и Стратегического совета — и причиной ухода 17 членов президентского комитета по искусству и гуманитарным наукам при президенте США.

Автор: Наталья Демченко.
Теги: США , кибербезопасность , Дональд Трамп
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