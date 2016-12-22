ИГ взяла ответственность за нападение на полицейских на АЗС в Дагестане
Политика, 17:46
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ИГ взяла ответственность за нападение на полицейских на АЗС в Дагестане
Совершившие нападение на наряд полиции на автозаправке в городе Каспийск в Дагестане были членами запрещенной в России террористической организации ИГ. Нападавшие нанесли полицейским ножевые ранения, позже их застрелили
Полиция Дагестана. Архив
Запрещенная в России террористическая организация «Исламское государство» (ИГ) взяла на себя ответственность за нападение на полицейских в дагестанском городе Капийск. Об этом сообщила в своем Twitter организация SITE, которая отслеживает медийную активность террористов, со ссылкой на подконтрольное боевикам агентство AMAQ.
Нападение на полицейских в Каспийске произошло утром 28 августа.
В момент нападения патруль полиции находился на автозаправочной станции на ул. Махачкалинская. Один из сотрудников полиции погиб, еще один был госпитализирован.
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