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Reuters сообщил о смерти в Сирии более 130 россиян с начала года
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Reuters сообщил о смерти в Сирии более 130 россиян с начала года
Война в Сирии, 16:45
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Reuters сообщил о смерти в Сирии более 130 россиян с начала года
О числе умерших или погибших в Сирии российских граждан агентство сообщило со ссылкой на оказавшиеся в его распоряжении документы консульства
Фото: Omar Sanadiki / Reuters

Не менее 131 гражданина России умерли и погибли в Сирии с начала 2017 года, сообщает агентство Reuters со ссылкой на документ, выданный консульским отделом российского посольства в Сирии, — справку номер 131 о смерти Сергея Поддубного.

Согласно справке, 36-летний Поддубный скончался 28 сентября 2017 года в сирийском городе Тияс (провинция Хомс), а причиной его смерти названо «обугливание тела». Акт о смерти Поддубного был составлен 4 октября 2017 года и получил номер 131).

Фото: Мари Цветкова / Reuters

В сообщении Reuters отмечается, что нумерация справок о смерти по существующим правилам ежегодно начинается с номера 1. Ранее агентство ознакомилось еще с двумя справками о смерти, выписанными на имя Дмитрия Маркелова и Юрия Сокальского 3 февраля 2017 года и имевшими номера 9 и 13. Последнее, по мнению журналистов Reuters, свидетельствует о том, что в один день было выписано как минимум пять справок о смерти.

Согласно этим справкам, Маркелов умер в том же Тиасе 29 января 2017 года от «геморрагического шока от осколочных и пулевых ранений», а Сокальский — 31 января «от геморрагического шока от многочисленных осколочных ранений».

«Мы не располагаем информацией об отдельных гражданах, которые посещают Сирию. На этом, считаю, вопрос отработан», — ответил на запрос Reuters пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Выданные консульством справки о смерти необходимы для того, чтобы оформить доставку тела погибшего в Россию по гражданским каналам, пояснил Reuters неназванный дипломат. Кроме того, такие документы упрощают процедуру передачи по наследству оставшегося у покойного имущества.

Что именно делал в Сирии Поддубный и другие погибшие там люди, в выданных консульством документах не разъясняется. По данным Reuters, люди, упомянутые в справках за 3 февраля 2017 года, были сотрудниками частных военных компаний (ЧВК). В сообщении Reuters отмечается, что ранее считалось, что в 2017 году в Сирии погибли только 26 работавших на ЧВК россиян.

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Сотрудник российского консульства в Дамаске сообщил Reuters, что оформлением гибели военных консульство не занимается. Согласно документам избирательной кампании 2016 года, в Сирии было зарегистрировано около 5 тыс. российских избирателей. Как пояснил Reuters дипломат, «нормальным» уровнем смертности было бы около 20 смертей в год.

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Тела погибших в Сирии россиян, прибывших в эту страну, чтобы присоединиться к боевикам «Исламского государства» (ИГ, организация запрещена на территории России), России, по данным Reuters, не возвращаются.

В МИД России РБК сообщили, что консульский отдел Посольства России в Сирии, «несмотря на весьма сложную военно-политическую обстановку в этой стране», в полном объеме выполняет положения закона в части, касающейся государственной регистрации актов гражданского состояния, включая регистрацию смерти.

«Вместе с тем, в соответствии с п.1 ст.12 Федерального закона от 15.11.1997 г. №143-Ф3 «Об актах гражданского состояния» сведения, ставшие известными работнику органа записи актов гражданского состояния (в данном случае – консульским сотрудникам) в связи с государственной регистрацией акта гражданского состояния, в том числе персональные данные, являются информацией, доступ к которой ограничен в соответствии с федеральными законами, и разглашению не подлежат», - говорится в ответе МИД на запрос РБК.

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РБК направил запрос в российское посольство в Дамаске и департамент информации и печати МИД России.

Автор: Евгений Калюков.
При участии: Егор Губернаторов.
Теги: Сирия
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