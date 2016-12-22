Пожалуйста, отключите AdBlock!
AdBlock мешает корректной работе нашего сайта.
Выключите его для полного доступа ко всем материалам РБК
ТелеканалГазетаЖурналРБК+QuoteАвтоСпортНедвижимостьСтильИсследованияПродажа бизнесаФраншизы КонференцииПремия РБК 2017Премия РБК СПб 2017C·News
Pink
Еще
Закрыть
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Прогнозы цен Конвертер валют
USD Нал. 58,54 57,99 EUR Нал. 68,15 67,51 USD Бирж. 58,37 +0,52 EUR Бирж. 67,80 +0,39 USD ЦБ. 58,08 +0,32 EUR ЦБ. 67,53 -0,76 EUR/USD 1,16 -0,00 BTC/USD Бирж. 5840,00 -49,98 ММВБ 2054,50 +0,38% РТС 1108,66 -0,85% Brent 59,15 -0,55% DJIA 23400,86 +0,31% Nasdaq 6556,77 -0,11% FTSE 7498,32 +0,16%
Кремль назвал «отголоском враждебных намерений» публикацию NYT о санкциях
Лента новостей
Эксперты рассказали о 20% недовольных сотрудников в любом бизнесе 14:45, Свое дело «Последний богатырь» обошел «Матильду» по сборам в первый день проката 14:42, Технологии и медиа Суд отправил под домашний арест директора РАМТ Апфельбаум 14:34, Общество РАН собралась оставить у себя обещанную Жириновскому гостиницу 14:31, Общество Китайский клуб предложил €70 млн за лучшего бомбардира чемпионата Италии 14:28, Спорт Возвращение идеологии: как Кремль меняет свое понимание модернизации 14:24, Мнение Лондон обвинил Москву в подрыве усилий по расследованию химатаки в Сирии 14:21, Политика ФИФА увеличила призовой фонд российского ЧМ-2018 до $400 млн 14:13, Общество Защита Апфельбаум попросила отпустить ее под залог в 1 млн руб. 14:08, Общество Американских живых свиней и субпродукты мулов запретили ввозить в Россию 14:04, Политика Кремль назвал «отголоском враждебных намерений» публикацию NYT о санкциях 13:58, Политика В Москве задержали сторонников Навального за баннер со словами о Путине 13:57, Общество Первый видеообзор нового кроссовера Mitsubishi 13:53, Авто Адвокат заявила об исчезновении Малобродского из «Матросской Тишины» 13:49, Общество В Каталонский парламент внесли резолюцию о провозглашении независимости 13:45, Политика Действующие лица: кто проходит по «делу Серебренникова» 13:45, Фотогалерея  Центробанк снизил ключевую ставку в пятый раз за год 13:32, Финансы Кремль не стал связывать тренировки ядерных сил России с событиями в мире 13:30, Политика Ректора Московского политеха уволили после скандала вокруг диссертации 13:29, Общество Синоптики пообещали к праздникам потепление в Москве и Подмосковье 13:24, Общество Вековые традиции: как Zippo завоевала потребителя навсегда 13:11, РБК и Промсвязьбанк В Минобороны признали напряженной обстановку у западной границы России 13:03, Политика В жилом доме в Балашихе нашли лабораторию по производству бомб 12:53, Общество Кремль счел Twitter «жертвой предрассудков» из-за запрета рекламы RT 12:51, Общество В Кремле предпочли «вопросы будущего» документам о смерти Кеннеди 12:40, Политика Шифры и карты. Секреты автомобилей, о которых вы не знали 12:27, Авто
Кремль назвал «отголоском враждебных намерений» публикацию NYT о санкциях
Война санкций, 13:58
0
Кремль назвал «отголоском враждебных намерений» публикацию NYT о санкциях
Опубликованные The New York Times данные о «новом» санкционном списке США — отголоски враждебных намерений этой страны в отношении России, заявил Дмитрий Песков
Дмитрий Песков (Фото: Михаил Метцель / ТАСС)

Опубликованный изданием The New York Times список российских компаний и ведомств, в отношении которых США в ближайшее время могут ввести экономические санкции, в Кремле сочли «отголоском недружественных намерений». Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает корреспондент РБК.

Однако, по его словам, пока нельзя со всей уверенностью утверждать, что этот список «согласован».

«Опубликован некий список, который пошел по инстанциям. [Сама] публикация вызывает обеспокоенность, но, наверное, надо изучить решение, будет ли оно формализовано», — отметил Песков. «В любом случае это отголоски недружественных, а точнее даже враждебных намерений. Мы следим за этим самым пристальным образом», — добавил он.

Годы изоляции: самые продолжительные санкции США Еще 4 фото
Фотогалерея

Накануне газета The New York Times опубликовала список из 33 организаций российского оборонно-промышленного комплекса, ФСБ, ГРУ и еще четырех организаций, которые Белый дом называет «разведывательными». Перечень, как утверждают источники газеты, был составлен администрацией президента США и уже направлен на рассмотрение в конгресс, при этом на часть перечисленных в документе структур санкции уже распространяются.

Так, например, в списке значатся «Рособоронэкспорт», «Ижмаш», «Калашников», «Ростех», «МиГ», «Сухой», «Туполев», «Адмиралтейские верфи», «Алмаз-Антей», Долгопрудненское научно-производственное предприятие, федеральный научно-производственный центр «Титан-Баррикады», «Вертолеты России», концерн «Созвездие» и др.

Из числа разведывательных организаций и ведомств в список вошли Служба внешней разведки (СВР), Федеральная служба безопасности (ФСБ), Главное управление Генштаба Вооруженных сил России (бывшее ГРУ), компании «Специальный технологический центр» и «Цифровое оружие и защита» (ЦОР), а также автономная некоммерческая организация «Профессиональное объединение конструкторов систем информатики» (АНО «ПО КСИ»).

Авторы: Наталья Демченко, Владимир Дергачев.
Теги: Россия , санкции , США , Дмитрий Песков
Главное
Центробанк снизил ключевую ставку в пятый раз за год Финансы
Материалы по теме
Мантуров назвал «неблагодарным» делом заботу об ответных санкциях к США Политика
Госдеп утвердил новый список потенциально подпадающих под санкции россиян Политика
Foreign Policy узнал о ликвидации отвечавшего за санкции аппарата Госдепа Политика
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Региональные версии
С.-Петербург
Башкортостан
Краснодар
Ростов-на-Дону
Черноземье
Екатеринбург
Вологда
Н.Новгород
Татарстан
Новосибирск
Калининград
Пермь
Тюмень
РБК в соцсетях
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Мобильная версия сайта
RSS
Оповещения RBC.RU
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
© ЗАО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2017
letters@rbc.ru
Информация об ограничениях
© Reuters, © AP,
© Интерфакс
О соблюдении авторских прав
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Иная правовая информация.
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter
ЗАО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ»
Генеральный директор
Николай Петрович Молибог
Адрес юридического лица и почтовый адрес
Город Москва, улица Профсоюзная, дом 78, строение 1, почтовый индекс 117393
Политика конфиденциальности
Выберите регион, чтобы получить ссылку на скачивание документа в формате PDF
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Новосибирск
Екатеринбург
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Скачать
Электронная почта law-it@rbc.ru, для направления юридически значимых сообщений и (или) заявлений о нарушении авторских и смежных прав
Оповещения RBC.RU
Вы можете получать оповещения от RBC.RU в вашем браузере
Подписаться
Оповещения RBC.RU
Вы можете получать оповещения от RBC.RU в вашем браузере
Подписаться Отменить подписку