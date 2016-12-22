Кремль назвал «отголоском враждебных намерений» публикацию NYT о санкциях

Опубликованные The New York Times данные о «новом» санкционном списке США — отголоски враждебных намерений этой страны в отношении России, заявил Дмитрий Песков

Дмитрий Песков (Фото: Михаил Метцель / ТАСС)

Опубликованный изданием The New York Times список российских компаний и ведомств, в отношении которых США в ближайшее время могут ввести экономические санкции, в Кремле сочли «отголоском недружественных намерений». Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает корреспондент РБК.

Однако, по его словам, пока нельзя со всей уверенностью утверждать, что этот список «согласован».

«Опубликован некий список, который пошел по инстанциям. [Сама] публикация вызывает обеспокоенность, но, наверное, надо изучить решение, будет ли оно формализовано», — отметил Песков. «В любом случае это отголоски недружественных, а точнее даже враждебных намерений. Мы следим за этим самым пристальным образом», — добавил он.

Накануне газета The New York Times опубликовала список из 33 организаций российского оборонно-промышленного комплекса, ФСБ, ГРУ и еще четырех организаций, которые Белый дом называет «разведывательными». Перечень, как утверждают источники газеты, был составлен администрацией президента США и уже направлен на рассмотрение в конгресс, при этом на часть перечисленных в документе структур санкции уже распространяются.

Так, например, в списке значатся «Рособоронэкспорт», «Ижмаш», «Калашников», «Ростех», «МиГ», «Сухой», «Туполев», «Адмиралтейские верфи», «Алмаз-Антей», Долгопрудненское научно-производственное предприятие, федеральный научно-производственный центр «Титан-Баррикады», «Вертолеты России», концерн «Созвездие» и др.

Из числа разведывательных организаций и ведомств в список вошли Служба внешней разведки (СВР), Федеральная служба безопасности (ФСБ), Главное управление Генштаба Вооруженных сил России (бывшее ГРУ), компании «Специальный технологический центр» и «Цифровое оружие и защита» (ЦОР), а также автономная некоммерческая организация «Профессиональное объединение конструкторов систем информатики» (АНО «ПО КСИ»).