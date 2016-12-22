Госдума сочла закон об образовании на Украине «этноцидом русского народа»

Подписанный Петром Порошенко закон «Об образовании» станет «актом этноцида русского народа» в республике.Такое заявление приняли в Госдуме. Ранее постановление Киева об образовании на украинском языке вызвало возмущение у Венгрии

Фото: Владимир Синдеев / ТАСС

Депутаты Госдумы приняли проект постановления о недопустимости нарушения прав народов Украины обучаться на родных языках, передает корреспондент РБК.

Документ ранее был подготовлен комитетом нижней палаты парламента по делам СНГ. Подписанный украинским лидером Петром Порошенко закон «Об образовании», как подчеркнули парламентарии в документе, станет «актом этноцида русского народа на Украине».

«Депутаты Государственной Думы <...> с глубоким сожалением отмечают, что одобренный парламентом Украины закон является не чем иным, как актом насильственной украинизации, грубо противоречащим ратифицированной Украиной Европейской хартии региональных языков или языков меньшинств», — сообщили депутаты.

Закон об образовании, по их мнению, нарушает Конституцию Украины, «согласно которой должно быть гарантировано право обучения на родном языке и не допускается сужение содержания и объема существующих прав и свобод при принятии новых законов». Также постановление Порошенко, как отметили парламентарии, «попирает базовые стандарты ООН и Совета Европы о защите языковой самобытности коренных народов и национальных меньшинств».

Речь в данном случае, по информации депутатов, «идет о принуждении к обучению на украинском языке». «Запрет на национальную идентичность для миллиардов граждан — русских, болгар, греков, молдаван, поляков — означает полную дискриминацию», — заявили в Госдуме.

Закон «Об образовании» Порошенко подписал 25 сентября. До этого, 5 сентября, его одобрила Верховная Рада. Подобный закон, как отмечал тогда президент Украины, «позволит провести глубокую всеобъемлющую образовательную реформу, которая повысит качество образования и конкурентоспособность молодого поколения на рынке труда».

Согласно этому документу, в республике вводится ограничение на возможность обучаться на языке национальных меньшинств — на родном языке школьники смогут учиться только до пятого класса. Помимо этого возможность образования на собственном языке останется «у коренных народов», к которым, как полагают в Киеве, относятся лемки, бойки, галичане, подоляне и крымские татары. Для остальных же основным языком образовательного процесса в учебных заведениях должен стать украинский. Проживающие на территории Украины русские, венгры, поляки, болгары и румыны в список «коренных народов», по версии администрации Порошенко, не вошли.

С критикой этого закона позже выступил МИД России. Киев в российском внешнеполитическом ведомстве обвинили в намерении осуществить «полную украинизацию образовательного пространства страны», что впоследствии может привести к «полному вымыванию» языков национальных меньшинств из образовательной системы Украины.

Также возмущение это постановление вызвало у Будапешта. МИД Венгрии в связи с этим обратился в ООН и ОБСЕ с призывом обратить внимание на новый украинский закон. В этих обращениях представители министерства требовали принять соответствующие меры и не допустить вступления закона «Об образовании» в силу.