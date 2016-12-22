Матвиенко анонсировала «расшатывание ситуации» перед выборами президента

Первое заседание осенней сессии Совфеда спикер Валентина Матвиенко начала с заявления об угрозе иностранного вмешательства в выборы президента России 2018 года. По ее словам, ситуация «обостряется» и сенаторам надо «быть начеку»

Валентина Матвиенко (Фото: Алексей Дружинин / ТАСС)

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко на первом пленарном заседании осенней сессии верхней палаты парламента заявила об угрозе иностранного вмешательства в выборы президента России в 2018 году, передает корреспондент РБК.

«Существует угроза вмешательства в российскую внутреннюю политику, — сказала Матвиенко. — Попытки воздействовать на ситуацию в нашей стране, расшатать ее, будут продолжаться. И скорее всего — особенно активно в период кампании по выборам главы российского государства».

Спикер призвала сенаторов и особенно членов комиссии Совфеда по защите госсуверенитета «быть начеку».

По словам Матвиенко, в России есть все необходимые законодательные и правовые инструменты, чтобы бороться с такой угрозой.

До этого глава комиссии Совфеда по защите госсуверенитета и предотвращению вмешательства во внутренние дела России Андрей Климов заявил, что у него есть факты, подтверждающие вмешательство иностранных государств в недавно прошедшие региональные выборы в стране.

По словам Климова, иностранцы переводили деньги в российские фонды, которые занимались выборами, чтобы поддержать определенного кандидата в главы региона. Так в российские выборы вмешались несколько стран, но «самым мощных центром» оказались США. Чтобы исключить подобные факты вмешательства, комиссия по защите госсуверенитета предложила, например, запретить кандидатам на выборах иметь доверенных лиц с двойным гражданством. Сенаторы заявили, что готовы выступить с соответствующей законодательной инициативой.