Матвиенко анонсировала «расшатывание ситуации» перед выборами президента

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко на первом пленарном заседании осенней сессии верхней палаты парламента заявила об угрозе иностранного вмешательства в выборы президента России в 2018 году, передает корреспондент РБК.
«Существует угроза вмешательства в российскую внутреннюю политику, — сказала Матвиенко. — Попытки воздействовать на ситуацию в нашей стране, расшатать ее, будут продолжаться. И скорее всего — особенно активно в период кампании по выборам главы российского государства».
Спикер призвала сенаторов и особенно членов комиссии Совфеда по защите госсуверенитета «быть начеку».
По словам Матвиенко, в России есть все необходимые законодательные и правовые инструменты, чтобы бороться с такой угрозой.
До этого глава комиссии Совфеда по защите госсуверенитета и предотвращению вмешательства во внутренние дела России Андрей Климов заявил, что у него есть факты, подтверждающие вмешательство иностранных государств в недавно прошедшие региональные выборы в стране.
По словам Климова, иностранцы переводили деньги в российские фонды, которые занимались выборами, чтобы поддержать определенного кандидата в главы региона. Так в российские выборы вмешались несколько стран, но «самым мощных центром» оказались США. Чтобы исключить подобные факты вмешательства, комиссия по защите госсуверенитета предложила, например, запретить кандидатам на выборах иметь доверенных лиц с двойным гражданством. Сенаторы заявили, что готовы выступить с соответствующей законодательной инициативой.
Как в Совете Федерации защищают суверенитет и внутреннюю политику
Комиссия Совета Федерации по защите государственного суверенитета и предотвращению вмешательства в российскую внутреннюю политику была создана в середине июня. Ее цель — вести мониторинг вмешательств иностранных государств и международных организаций «в политическую, экономическую, культурную и гуманитарную сферы деятельности в России».
Для этой цели на первом заседании комиссии ее глава Андрей Климов предложил создать «черную книгу» попыток вмешательства со стороны других стран. Вскоре после этого он выступил с еще одним предложением — разрешить Минюсту проверять на иностранное финансирование любые СМИ, которые агитируют за кандидатов на выборах.
В начале сентября комиссия предложила обсудить возможность высылать из России физических лиц за «нежелательную деятельность», то есть за помощь в осуществлении иностранного финансирования. Тогда «Известия» сообщили, что комиссия готовит соответствующий законопроект, но Климов опроверг РБК эту информацию.