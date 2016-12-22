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Путин отправил в отставку главкома ВКС России
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Путин отправил в отставку главкома ВКС России
Политика, 18:21
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Путин отправил в отставку главкома ВКС России
Президент Владимир Путин уволил с военной службы двоих генералов и одного адмирала, в том числе главкома ВКС России Виктора Бондарева. Теперь все они переходят в Совет Федерации
Виктор Бондарев (Фото: Сергей Бобылев / ТАСС)

Президент России Владимир Путин освободил от должности главнокомандующего Военно-космических сил России генерал-полковника Виктора Бондарева. Генерал, согласно указу российского лидера, также был уволен с военной службы.

Вместе с ним своих постов лишились руководитель Россотрудничества Любовь Глебова, глава саратовского управления МВД генерал-лейтенант полиции Сергей Аренин, а также заместитель командующего Черноморским флотом вице-адмирал Валерий Куликов.​ Соответствующий документ опубликован на интернет-портале правовой информации.

О том, что Бондарев может оставить свой пост, став членом верхней палаты парламента, ранее сообщал РБК. Генерал, по данным собеседников РБК, близких к администрации президента, а также федерального чиновника, должен будет представлять Кировскую область, став кандидатом в члены Совфеда от ныне избранного губернатора региона Игоря Васильева. Исполняющим обязанности главы области он был назначен после ареста своего предшественника Никиты Белых.

Также в Совет Федерации, по данным источников РБК в верхней палате парламента, должна была перейти Глебова. Соответствующий указ был подписан главой Удмуртии Александром Бречаловым 18 сентября.

Замкомандующего Черноморским флотом Валерий Куликов, в свою очередь, был наделен полномочиями члена Совфеда еще 19 сентября. Об этом после выборов заявлял губернатор Севастополя Дмитрий Овсянников.

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О том, что Аренин станет сенатором, в администрации Саратовской области сообщали 21 сентября — губернатор региона Валерий Радаев заявлял об этом во время своей инаугурации.

Виктор Бондарев был назначен главнокомандующим ВКС 1 августа 2015 года. До этого он занимал должность главкома Военно-воздушных сил. Свою карьеру Бондарев начал в качестве летчика-инструктора и впоследствии стал заслуженным военным летчиком и летчиком-снайпером.

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Бондарев награжден орденом «За службу Родине в Вооруженных силах СССР» III степени. Также он отмечен орденом Мужества, медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени и 11 медалями. В 2000 году за мужество и героизм, проявленные во время контртеррористической операции на Северном Кавказе, Бондарев получил звание Героя России.​

Возможность стать сенатором бывший главком ВКС, а также другие экс-военачальники получили после принятия поправки, отменяющей «ценз оседлости» для нескольких категорий лиц, претендующих на членство в Совфеде. Этот документ в Госдуме приняли 21 сентября. Он, в частности, отменил требование «ценза оседлости» для граждан, имеющих «воинское звание высшего офицерского состава или специальное звание высшего начальствующего состава либо соответствующий им классный чин юстиции».

Раньше согласно закону «О порядке формирования Совета Федерации» одним из требований к сенатору являлась необходимость прожить в регионе, который он представляет, в течение пяти лет. Теперь же для военачальников это требование отменено. Как поясняли авторы поправки, такие члены Совфеда могут «направляться в длительные служебные командировки для прохождения службы в различные субъекты России», в связи с чем «не всегда имеют возможность проживать в течение длительного времени на территории одного региона».

Автор: Евгения Маляренко.
Теги: Владимир Путин , отставка , ВКС России
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