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Литва обвинила Россию в «симуляции атаки» на страны Балтии
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Литва обвинила Россию в «симуляции атаки» на страны Балтии
Политика, 17:33
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Литва обвинила Россию в «симуляции атаки» на страны Балтии
Глава Минобороны Литвы заявил, что во время военных учений «Запад-2017» Россия моделировала конфликт с НАТО и странами Балтии. По словам министра, наблюдались реальные бомбардировки на границе с Литвой

Министр обороны Литвы Раймундас Кароблис заявил, что во время белорусско-российских тактических учений «Запад-2017» Россия отрабатывала варианты нападения на страны Балтии, передает Respublika.

«Важно, что Россия симулировала атаку на все страны Балтии», — заявил Кароблис.

По его словам, во время учений наблюдалось очевидное использование тактических и стратегических решений и реальные бомбардировки близ литовской границы.

Танки, Путин, две страны: как проходят учения «Запад-2017» Еще 9 фото
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Россия максимально широко проинформировала НАТО о предстоящих учениях — организации были направлены «соответствующие приглашения», сказал министр.

Он также отметил, что Россия становится все более серьезной угрозой для прибалтийских стран и НАТО. ​«Это уже не армия, которая была в 2009 или 2014 годах. Она учится на ошибках в Сирии и явно набирает силу», — заключил Кароблис, отметив, что реальное число военных, участвующих в учениях, заметно превысило заявленное.

Ранее президент Литвы Даля Грибаускайте заявила о своем недовольстве проведением учений «Запад-2017». На встрече с генеральным секретарем ООН Антониу Гутерришем она сказала, что эти маневры угрожают безопасности региона и мирового сообщества. По ее словам, поведение России у границ с Литвой имело «агрессивный и наступательный характер», а моделируемые маневры напоминают реальный конфликт со странами НАТО.

Президент России Владимир Путин завершившиеся учения оценил положительно, об этом рассказал его пресс-секретарь Дмитрий Песков: «Можно сказать, что в ходе своего посещения одного из фрагментов этих учений в Ленинградской области пару дней назад президент очень позитивно высказался о ходе и результативности этих маневров».

Российско-белорусские военные учения завершились в этом году 20 сентября. Президент Белоруссии Александр Лукашенко резюмировал: учения прошли согласно утвержденному замыслу»

Двусторонние военные учения «Запад» проводятся раз в четыре года на территории Белоруссии и России с 2009 года.

Автор: Ася Сотникова.
Теги: Литва , Раймундас Кароблис , учения "Запад-2017"
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