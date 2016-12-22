Новый глава Нижегородской области пообещал оставить команду Шанцева

Новый врио губернатора Нижегородской области Глеб Никитин не увидел необходимости в смене команды правительства региона. В интервью РБК он сказал о поручении Владимира Путина провести президентские выборы «легитимно»

Глеб Никитин (Фото: Антон Новодережкин / ТАСС)

После назначения глава Нижегородской области Глеб Никитин не планирует менять команду своего предшественника Валерия Шанцева. Об этом он заявил в интервью РБК.

«Думаю, что в первую очередь надо опираться на местные кадры, — пояснил он. — Только в том случае если будут какие-то нарекания, нехватка узких профессионалов, специалистов на месте, тогда уже будем смотреть и искать кого-то из Москвы, министерства или регионов». Команда Шанцева — «ребята сильные», отметил Никитин.

​В ближайшее время новый глава региона намерен встретиться с полномочным представителем президента в Приволжском федеральном округе Михаилом Бабичем, а также с главами городов и общественных организаций Нижегородской области. Никитин перечислил свои главные задачи в регионе — это, по его словам, общественно-политическая консолидация, подготовка бюджета области и своевременное начало отопительного сезона. В ходе встречи с ним президент Владимир Путин также попросил обеспечить легитимные президентские выборы в регионе и заняться подготовкой к матчам чемпионата мира по футболу 2018 года.

Ранее во вторник, 26 сентября, стало известно, что Владимир Путин отправил губернатора Нижегородской области Валерия Шанцева в отставку по собственному желанию (незадолго до этого глава государства наградил его орденом «За заслуги перед Отечеством» II степени) и назначил Глеба Никитина врио главы региона. Ранее источники РБК утверждали, что главные причины отставки Шанцева — конфликты в региональных элитах и его преклонный возраст.

Глебу Никитину 40 лет, он с 2012 года работал заместителем главы Минпромторга и входит в президентский кадровый резерв.