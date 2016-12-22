«РИА Новости» назвало причиной гибели российского генерала слив данных ИГ

О выявлении утечки информации о местонахождении российского генерала сообщил источник агентства в сирийских спецслужбах

Валерий Асапов (Фото: Юрий Смитюк / ТАСС)

Первые результаты проведенного расследования по факту гибели в районе города Дейр-эз-Зор российского генерал-лейтенанта Валерия Асапова свидетельствуют о том, что минометный удар по командному пункту сирийской армии, где он находился, нанесли боевики, которые знали, где находится военный советник, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на источник в органах безопасности Сирии.

«Результаты предварительного расследования гибели генерала Асапова в Дейр-эз-Зоре свидетельствуют об утечке информации по поводу его местонахождения той стороне, которая совершила обстрел», — сказал собеседник агентства.

Источчник отметил, что расследование продолжается.

24 сентября Минобороны России сообщило о гибели в результате минометного обстрела генерала Асапова, возглавлявшего группу российских военных советников, помогавшую сирийским войскам в проведении операции против боевиков «Исламского государства» (ИГ, организация запрещена на территории России) в районе Дейр-эз-Зора.

По данным источника «Коммерсанта», от Асапова «практически ничего не осталось», поскольку мина попала прямо в него.

Замглавы МИД России Сергей Рябков назвал гибель Асапова «платой кровью за двуличие американской политики» в Сирии.

По официальным данным на 25 сентября этого года, с начала российской военной операции в Сирии погибли 38 российских военнослужащих.