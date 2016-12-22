КНДР запустила несколько ракет малой дальности в сторону Японии

Северная Корея запустила в сторону Японии несколько баллистических ракет малой дальности. До этого, как правило, КНДР производила одиночные пуски баллистических ракет большей дальности

Фото: KCNA / Reuters

​Северная Корея запустила несколько баллистических ракет малой дальности, которые упали в Японском море. Об этом сообщают агентство Reuters и Yonhap со ссылкой на Объединенный комитет начальников штабов.

По данным комитета, ракеты перед тем как упасть в море пролетели около 250 км в северо-восточном направлении.

Ранее то же агентство Yonhap сообщало со ссылкой на Объединенный комитет начальников штабов, что была запущена всего одна баллистическая ракета.

Последний запуск баллистической ракеты Северная Корея провела 28 июля. Тогда была запущена межконтинентальная баллистическая ракета «Хвасон-14», которая, по оценкам США, способна долететь до Аляски.Тогда ракета была запущена ночью. Она пролетела 1 тыс. км, поднявшись при этом на высоту 3,7 тыс. км. До этого КНДР запускала «Хвасон-14» 4 июля.

За эти два испытания Совет безопасности ООН единогласно ввел санкции против КНДР, которые были направлены на то, чтобы помешать Северной Корее разрабатывать ядерную программу экономическими средствами. Так, был запрещен импорт из КНДР угля, железа, руды и морепродуктов, а также странам ООН запретили создвать с Северной Кореей новые СП.