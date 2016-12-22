Кремль счел слова Собчак о статусе Крыма «неправильными по форме и сути»

Заявления о статусе Крыма решившей принять участие в выборах Ксении Собчак «неправильны по сути и по форме», а также «с точки зрения международного права», сообщил Дмитрий Песков. Ранее телеведущая назвала полуостров украинским

Фото: Олег Яковлев / РБК

В Кремле не согласились с точкой зрения о статусе Крыма объявившей о планах участвовать в президентской кампании 2018 года телеведущей Ксении Собчак. Ее заявления, что полуостров «с точки зрения международного права» является украинским, в администрации российского президента сочли «неправильными». Об этом журналистам сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, передает корреспондент РБК.

«Это неправильное заявление по сути и по форме и с точки зрения международного права», — отреагировал Песков на слова Собчак. «Де-юре и де-факто Крым является неотъемлемой частью Российской Федерации», — добавил он, заметив, что «обсуждение суверенной принадлежности Крыма не подлежит обсуждению никак и ни с кем».​

Отвечать на вопрос, не помешает ли подобная позиция телеведущей ее регистрации в качестве кандидата в президенты России, пресс-секретарь Владимира Путина не стал. «Я не могу сказать, я же не в ЦИКе работаю», — сказал он, отметив также, что привлечение журналистки в связи с этим к уголовной ответственности «не относится к вопросу, который находится в прерогативе администрации президента или Кремля».

О своих планах баллотироваться на выборах президента России в 2018 году Ксения Собчак объявила 18 октября. Подобное решение она тогда назвала возвращением графы «против всех», призвав голосовать за свою кандидатуру тех, кто выступает против участия в выборах Владимира Путина и его «дублеров и заместителей».

Спустя неделю после этого, 24 октября, в ходе своей пресс-конференции телеведущая заявила, что «с точки зрения международного права» Крым является украинским. «Мы нарушили наше слово, мы нарушили Будапештский меморандум 1994 года. Мы дали обещание, и мы это обещание не выполнили», — подчеркивала она.

На это в тот же день отреагировал и руководитель международной правозащитной организации «Агора» Павел Чиков. В своем телеграм-канале он заметил: «За такую фразу ФСБ расследует уголовное дело о призывах к сепаратизму в отношении крымского татарина Сулеймана Кадырова». Дело в отношении него было возбуждено в октябре 2016 года. Как пояснял адвокат Кадырова Алексей Ладин, поводом для начала производства стало то, что его подопечный сделал в социальной сети репост видеозаписи, прокомментировав фразой, что считает Крым украинским.

Собчак в ответ на такое замечание заявила о неподсудности своих слов о статусе полуострова. «Судить меня за это нельзя и Сулеймана Кадырова нельзя тоже», — отмечала журналистка, уточняя, что все осужденные за это политзаключенные, по ее мнению, «невиновны». Реагируя на реплику депутата Госдумы Натальи Поклонской, что Крым является частью России и этот тезис «не обсуждается», Собчак также заявила, что это «неизвестно мировому сообществу». Вхождение полуострова в состав России, напомнила телеведущая, «не признала буквально ни одна мировая держава», даже Белоруссия.