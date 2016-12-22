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Съезд откладывается: как идет подготовка к конгрессу народов Сирии
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Съезд откладывается: как идет подготовка к конгрессу народов Сирии
Политика, 17:28
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Съезд откладывается: как идет подготовка к конгрессу народов Сирии
Началась подготовка анонсированного президентом Путиным конгресса народов Сирии. До конца ноября представители сирийских политических сил проведут консультации на базе Хмеймим, но точная дата проведения конгресса пока неизвестна
Идлиб. Сентябрь 2016 года (Фото: Ammar Abdullah / Reuters)

Конгресс откладывается

«Есть идея созвать конгресс народов Сирии, с тем чтобы в нем приняли участие все этнические, религиозные группы, и правительство, и оппозиция», — сообщил 19 октября о ранее не упоминавшейся инициативе по сирийскому урегулированию президент России Владимир Путин на заседании дискуссионного клуба «Валдай». Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков позже пояснил, что Россия входит в число сил, продвигающих идею конгресса, так как его проведение поможет стабилизации обстановки в Сирии.

23 октября лидер оппозиционной сирийской политической группы «Хмеймим» Илиан Масаад заявил «Интерфаксу», что конгресс народов Сирии пройдет 7–11 ноября в Хмеймиме, где располагается российская авиабаза. Конгресс народов состоится между 7 и 10 ноября, но точной даты еще нет, в тот же день сообщил «РИА Новости» ассирийский политик и член политического крыла «Сирийских демократических сил» (SDF) Ваиль Мирза.

Однако опрошенные РБК представители сирийской оппозиции сообщили, что точная дата проведения мероприятия пока не установлена и официального приглашения на конгресс народов Сирии они не получили. До конца ноября на базе Хмеймим должны состояться предварительные встречи по вопросам организации конгресса, рассказали РБК три сирийских оппозиционера, представляющих разные политические группы. Однако даже даты проведения подготовительных встреч постоянно переносятся.

По последним данным, консультации на базе Хмеймим состоятся не ранее 18 ноября, рассказал РБК представитель группы «Хмеймим», генеральный секретарь партии «Национальное развитие» Инас аль-Хаммаль. По словам сирийского оппозиционера, ранее провести подготовительные встречи планировалось с 8 по 11 ноября. «На предварительные совещания приглашены различные оппозиционные политические силы и представители гражданского общества, также ожидается участие многочисленной курдской делегации», — рассказал он. По информации аль-Хаммаля, консультации и обсуждения с каждой из групп будут идти в течение трех дней. В них примут участие представители и вождей арабских племен, и Демократической федерации Северной Сирии (Рожава), провозглашенной курдами в марте 2016 года на севере страны на границе с Турцией. Демократическая федерация Северной Сирии — одно из наиболее многочисленных и представительных объединений в Сирии.

Российская авиабаза Хмеймим в Сирии (Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС)

«До сих пор даты проведения даже консультационных встреч точно не определены, не говоря уже о самом конгрессе. Пока идет работа над согласованием списков участников из представителей различных политических сил, а также меньшинств, проживающих на севере страны, в том числе курдов, езидов и ассирийцев», — заявил РБК секретарь сирийского оппозиционного движения «Народная дипломатия» Махмуд аль-Афанди.

Предварительные встречи с делегацией от севера Сирии должны были пройти 10 ноября на базе Хмеймим, говорила РБК Сихам Кэрьйо, отвечающая за внешние связи федерации. По ее словам, для участия в ней федерация заявила делегацию в 100 человек (75 мужчин и 25 женщин).

Сирийский состав

По данным проекта Колумбийского университета The Gulf/2000, большинство населения Сирии в 2010 году составляли арабы (почти 88%). Среди арабского населения выделялись группы арабов-суннитов (59,1% всего населения), арабов-алавитов (11,8%), арабов-христиан (9,3%), а также друзов (3,2%) и др. Крупнейшей неарабской этнической группой населения были курды (8,9%). Кроме того, в стране проживали ассирийцы (1,1%), армяне (0,8%), туркоманы (0,7%), а также другие народы. По данным Всемирного банка, население Сирии в 2010 году составляло 21,02 млн человек.

По данным ООН, с начала войны в 2012 году в Сирии погибли более 400 тыс. человек.

Реанимация давней идеи

Провести съезд внутренних сирийских политических сил под российские гарантии безопасности группа «Хмеймим» предложила еще в начале 2016 года, рассказал РБК аль-Хаммаль. «Мы предлагали провести его либо в международном аэропорте Дамаска, либо на авиабазе Хмеймим, либо в Цитадели Дамаска», — говорит он, объясняя выбор места возможностью обеспечить там безопасность оппозиционеров российскими военными. Однако, как отмечает аль-Хаммаль, реализовать проект стало возможно только сейчас, после «успешной работы» военных — после того как заработали зоны деэскалации и были отбиты большие территории у боевиков.

Как отмечает оппозиционер, идея съезда возникла из-за бездействия международного сообщества и ООН, которые не проявляют «истинного стремления или интереса» к скорейшему урегулированию кризиса. «Женевские переговоры так ни к чему не привели, полагаться дальше только на усилия ООН нельзя», — указывает он. Москва, по словам аль-Хаммаля, отнеслась к инициативе серьезно — доказательством тому служит активизация встреч в последнее время между российской стороной и разными группами оппозиции. Однако по мнению представителя «московской» платформы сирийской оппозиции Кадри Джамиля, цель проведение конгресса — не заменить переговоры в Женеве, а создать в помощь им площадку для переговоров.

Путин на Валдайском форуме также говорил об отсутствии продвижения в переговорах между Дамаском и оппозицией. Процесс переговоров, по оценке Путина, идет очень вяло и слабо, что вызывает большую озабоченность.

Член руководства курдской партии «Демократический союз» (входит в Демократическую федерацию Северной Сирии​) Сиханок Дибо заявил РБК о готовности партии участвовать в конгрессе вместе вместе с другими партиями от федерации. «Это позитивный шаг, мы решили не упускать шанс разрешить конфликт», — объяснил Дибо.

Аль-Хаммаль также сообщил, что на конгресс будут приглашены не только внутренние политические силы, но и представители платформ сирийской оппозиции, находящиеся за рубежом. Однако, отмечает он, более точная информация и окончательное решение по составу участников будут зависеть от результатов встречи по Сирии в Астане, которая пройдет 30–31 октября. Если представителям властей Сирии и оппозиции удастся договориться об обмене пленными и выдаче тел погибших — это будет хороший знак для конгресса, говорит он.

Однако от участия в конгрессе уже успела отказаться самая многочисленная и влиятельная платформа внешней сирийской оппозиции — Высший комитет по переговорам, базирующийся в Саудовской Аравии. Об этом заявил «Интерфаксу» политический советник комитета Яхья аль-Ариди.

Дамаск приветствовал идею создания конгресса в рамках процесса национального примирения, сообщил в интервью «РИА Новости» министр информации страны Рамиз Тарджаман. «Необходимо, чтобы этот диалог, будь то в Астане, или Женеве, или другом месте, вошел в череду примирений и урегулирований, и под этой вывеской можно рассматривать то, что будет происходить в центре в Хмеймиме», — заявил Тарджаман.

Еще большей неожиданностью, чем проведение такого конгресса, стало его официальное название, отмечает оппозиционное сирийское издание Orient. Использование слова «народы» во множественном числе предвосхищает возможную федерализацию Сирии и является своего рода реверансом Москвы в сторону курдов, давно требующих широкой автономии, пишет Orient. «Российский президент Владимир Путин, говоря о конгрессе народов Сирии, подразумевал «общенациональный сирийский конгресс», который включит весь сирийский народ без исключения», — полагает Илиан ​ Масаад, не видя в формулировке попытки разделения сирийского общества и страны.

​Заявление Путина о созыве конгресса народов Сирии является всего лишь политической декларацией, цель которой — убедить международное сообщество в том, что Россия поддерживает не столько режим сирийского президента Башара Асада, сколько весь сирийский народ, сказал РБК Алексей Малашенко, руководитель научных исследований института «Диалог цивилизаций». По мнению эксперта, конгресс вряд ли выполнит свои цели и будет работать эффективно, поскольку в нем задействованы слишком разные силы. Такие структуры обычно превращаются в «говорильню», и любые попытки создать «некий институт национального единства» проваливаются, так как «за полчаса такие институты не создаются», и создаваться они должны «не извне, а изнутри», отмечает Малашенко.

Формирование конгресса народов Сирии — попытка России усилить политическое влияние в стране, полагает арабист-востоковед и эксперт Российского совета по международным делам Юрий Бармин. По его мнению, Кремль пытается консолидировать разрозненное сирийское общество и сформировать положительный образ миротворца в стране и регионе в целом.

Автор: Анжелика Басисини.
При участии: Павел Кошкин.
Теги: Владимир Путин , Сирия , Башар Асад , мирное урегулирование
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