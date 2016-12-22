Порошенко подписал вызвавший недовольство соседей закон «Об образовании»

Принятый Верховной радой закон «Об образовании», который вызвал ряд критических отзывов в соседних с Украиной странах, прошел последнюю инстанцию — его подписал президент Украины Петр Порошенко

Петр Порошенко (Фото: Михаил Палинчак / ukrafoto.com)

Президент Украины Петр Порошенко подписал принятый 5 сентября Верховной радой закон «Об образовании», который вызвал критические отзывы в страна-соседях Украины, в частности, обвинения в ущемлении прав национальных меньшинств. О подписании документа говорится в сообщении на официальном сайте президента Украины.

«Принятие этого закона позволит провести глубокую всеобъемлющую образовательную реформу, которая повысит качество образования и конкурентоспособность молодого поколения на рынке труда. Он обеспечит реальные шаги к включению Украины в европейское образовательное пространство», — заявил президент Порошенко. Он отметил, что закон не нарушает права национальный меньшинств. «Украина демонстрировала и в дальнейшем будет демонстрировать такое отношение к правам национальных меньшинств, которое соответствует нашим международным обязательствам, находится в гармонии с европейскими стандартами и является образцом для соседних стран», — отметил он.

МИД России после принятия закона обвинил Киев в намерении осуществить «полную украинизацию образовательного пространства страны». В специальном заявлении ведомства говорилось, что закон, ограничивающий преподавание на любых языках, кроме украинского, приводит к перспективе «полного вымывания [языков национальных меньшинств] из образовательной системы этой страны к 2020 году». МИД считает основной целью этого закона «максимальное ущемление интересов миллионов русскоязычных жителей Украины» и «насильственное установление в многонациональном государстве моноэтнического языкового режима».

С критикой украинского закона выступили также власти Венгрии, поскольку на Украине есть районы компактного проживания венгров. Власти страны обратились в ООН и ОБСЕ с призывом обратить внимание на новый украинский закон. По словам главы МИД Венгрии Петера Сийярто, обращения были направлены к генеральному секретарю ОБСЕ, верховному комиссару ООН по правам человека, комиссару ЕС по вопросам расширения и европейской политики добрососедства и в другие международные организации. В этих обращениях Венгрия требует принять меры и не допустить вступления закона в силу. Сийярто подчеркнул, что полностью солидарен в вопросе защиты венгерского языка с руководством Общества венгерской культуры Закарпатья, объединяющего проживающих в этом районе венгров.

Обеспокоены из-за нового закона выразили также в Румынии и Польше. МИД пообещал пристально следить за выполнением закона и предпримет все необходимые меры, чтобы обеспечить полякам в Украине доступ к обучению на польском языке.

​Президент Молдавии Игорь Додон призвал украинские власти отменить этот закон, поскольку увидел в нем опасность денационализации сообщества румын и молдаван, проживающих на Украине. При этом он напомнил, что в Молдавии есть школы с преподаванием на украинском языке.