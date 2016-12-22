Amnesty заявила о причастности Украины к поставкам оружия Южному Судану

Украинская госкомпания «Укринмаш» причастна к поставкам оружия Южному Судану, утверждают в Amnesty International. Разрешения на подобные сделки компании давала госслужба экспортного контроля. В «Укринмаше» эти обвинения отвергают

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Международная правозащитная организация Amnesty International сообщила о том, что Украина причастна к поставкам вооружения в Южный Судан. Об этом говорится в опубликованном на сайте организации расследовании.

Согласно данным правозащитников, посредником в крупных сделках с оружием, несмотря на экспортный контроль Великобритании, запрещающий участие в поставках вооружения Южному Судану, являлась британская S-Profit Ltd. Именно эта компания, как утверждают в Amnesty International, названа в документах правительства Южного Судана как «перспективный поставщик украинского стрелкового оружия и боеприпасов на сумму более $46 млн». При этом директором S-Profit, по информации правозащитников, является гражданин Украины, живущий за пределами Великобритании. В разговоре с Amnesty International он, как отмечается в исследовании, «отверг информацию о том, что компания поставляла военную продукцию в Южный Судан», однако на вопросы о том, выступала ли его фирма в качестве посредника, он отвечать отказался.

Помимо этого в официальных бумагах Южного Судана, по данным представителей Amnesty, упомянуты еще две компании, а именно базирующаяся в ОАЭ International Golden Group и украинская государственная компания «Укринмаш», занимающаяся экспортом вооружений.

Последние, как выяснили в Amnesty International, заключили в Киеве между собой «более крупную сделку на $169 млн», которая стала «частью ранее нераскрытого договора 2014 года» International Golden Group и «Укринмаша». Это соглашение предполагало поставку «Укринмашем» базирующейся в ОАЭ компании «тысяч пулеметов, минометов, ракетных аппаратов, гранат» и «миллионов боеприпасов к ним». При этом International Golden Group, замечают правозащитники, в свою очередь, заключила контракт на поставку всего этого вооружения Министерству обороны Южного Судана.

Эти сделки украинской госкомпании, по информации Amnesty International, «регулярно» одобрялись украинской Государственной службой экспортного контроля. Так, согласно данным, опубликованным на сайтах госслужбы, а также управления ООН по вопросам разоружения, в 2014 году из Украины правительству Южного Судана было поставлено 892 легких и тяжелых пулемета, в 2015 году из Киева туда отправились пять ударных вертолетов Ми-24, а в 2016 — 258 легких и тяжелых пулеметов.

Всего же, как замечают правозащитники, в случае полной реализации этого контракта, сделка станет «одной из крупнейших публично объявленных сделок по поставке оружия в Южный Судан с начала боевых действия в декабре 2013 года».

Однако участие украинской госкомпании в поставках оружия в Южный Судан, как напоминает организация, противоречит договору о торговле оружием, который ранее подписывал Киев. В декабре 2016 года вопрос о поставках оружия Южному Судану выносился на заседание Совбеза ООН, однако он проголосовал против введения эмбарго на поставки оружия.

«Пока Совет Безопасности ООН не ввел полное и всеобъемлющее эмбарго на торговлю оружием с Южным Суданом, Украина должна придерживаться декларируемой ею политики по обеспечению региональной и международной безопасности и стабильности», — утверждается, в свою очередь, в сообщении Amnesty International Ukraine в Facebook. Киев, как заметили правозащитники, должен «полностью прекратить поставки оружия и предоставления какой-либо материально-технической помощи Южному Судану».

При этом в «Укринмаше», обвиняемом в поставках оружия Джубе, информацию о поставках вооружения отвергли. Исследование Amnesty International представитель компании назвал «полностью несоответствующим действительности». «Укринмаш» никогда не поставлял упомянутое в контракте оружие в Южный Судан», — заявили в пресс-службе, добавив, что соответствующий «контракт был подписан», однако «не был выполнен, не состоялся и не состоится». «Не было получено экспортной лицензии», — добавил представитель «Укринмаша» (цитаты по изданию «Украинская правда»).