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Amnesty заявила о причастности Украины к поставкам оружия Южному Судану
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Amnesty заявила о причастности Украины к поставкам оружия Южному Судану
Политика, 20:39
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Amnesty заявила о причастности Украины к поставкам оружия Южному Судану
Украинская госкомпания «Укринмаш» причастна к поставкам оружия Южному Судану, утверждают в Amnesty International. Разрешения на подобные сделки компании давала госслужба экспортного контроля. В «Укринмаше» эти обвинения отвергают
Фото: Reuters

Международная правозащитная организация Amnesty International сообщила о том, что Украина причастна к поставкам вооружения в Южный Судан. Об этом говорится в опубликованном на сайте организации расследовании.

Согласно данным правозащитников, посредником в крупных сделках с оружием, несмотря на экспортный контроль Великобритании, запрещающий участие в поставках вооружения Южному Судану, являлась британская S-Profit Ltd. Именно эта компания, как утверждают в Amnesty International, названа в документах правительства Южного Судана как «перспективный поставщик украинского стрелкового оружия и боеприпасов на сумму более $46 млн». При этом директором S-Profit, по информации правозащитников, является гражданин Украины, живущий за пределами Великобритании. В разговоре с Amnesty International он, как отмечается в исследовании, «отверг информацию о том, что компания поставляла военную продукцию в Южный Судан», однако на вопросы о том, выступала ли его фирма в качестве посредника, он отвечать отказался.

Помимо этого в официальных бумагах Южного Судана, по данным представителей Amnesty, упомянуты еще две компании, а именно базирующаяся в ОАЭ International Golden Group и украинская государственная компания «Укринмаш», занимающаяся экспортом вооружений.

Последние, как выяснили в Amnesty International, заключили в Киеве между собой «более крупную сделку на $169 млн», которая стала «частью ранее нераскрытого договора 2014 года» International Golden Group и «Укринмаша». Это соглашение предполагало поставку «Укринмашем» базирующейся в ОАЭ компании «тысяч пулеметов, минометов, ракетных аппаратов, гранат» и «миллионов боеприпасов к ним». При этом International Golden Group, замечают правозащитники, в свою очередь, заключила контракт на поставку всего этого вооружения Министерству обороны Южного Судана.

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Эти сделки украинской госкомпании, по информации Amnesty International, «регулярно» одобрялись украинской Государственной службой экспортного контроля. Так, согласно данным, опубликованным на сайтах госслужбы, а также управления ООН по вопросам разоружения, в 2014 году из Украины правительству Южного Судана было поставлено 892 легких и тяжелых пулемета, в 2015 году из Киева туда отправились пять ударных вертолетов Ми-24, а в 2016 — 258 легких и тяжелых пулеметов.

Всего же, как замечают правозащитники, в случае полной реализации этого контракта, сделка станет «одной из крупнейших публично объявленных сделок по поставке оружия в Южный Судан с начала боевых действия в декабре 2013 года».

Однако участие украинской госкомпании в поставках оружия в Южный Судан, как напоминает организация, противоречит договору о торговле оружием, который ранее подписывал Киев. В декабре 2016 года вопрос о поставках оружия Южному Судану выносился на заседание Совбеза ООН, однако он проголосовал против введения эмбарго на поставки оружия.

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«Пока Совет Безопасности ООН не ввел полное и всеобъемлющее эмбарго на торговлю оружием с Южным Суданом, Украина должна придерживаться декларируемой ею политики по обеспечению региональной и международной безопасности и стабильности», — утверждается, в свою очередь, в сообщении Amnesty International Ukraine в Facebook. Киев, как заметили правозащитники, должен «полностью прекратить поставки оружия и предоставления какой-либо материально-технической помощи Южному Судану».

При этом в «Укринмаше», обвиняемом в поставках оружия Джубе, информацию о поставках вооружения отвергли. Исследование Amnesty International представитель компании назвал «полностью несоответствующим действительности». «Укринмаш» никогда не поставлял упомянутое в контракте оружие в Южный Судан», — заявили в пресс-службе, добавив, что соответствующий «контракт был подписан», однако «не был выполнен, не состоялся и не состоится». «Не было получено экспортной лицензии», — добавил представитель «Укринмаша» (цитаты по изданию «Украинская правда»).

Автор: Евгения Маляренко.
Теги: Украина , Amnesty International , Южный Судан
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