Что гибель российского генерала значит для операции в Дейр-эз-Зоре

Смерть российского генерал-лейтенанта Валерия Асапова в Сирии свидетельствует о начале активной фазы операции по взятию Дейр-эз-Зора, отмечают эксперты. Такие потери неизбежны и счет им не закрыт, предупреждают собеседники РБК

Валерий Асапов (Фото: Юрий Смитюк / ТАСС)

Первый генерал

В субботу, 23 сентября, в Сирии погиб российский 51-летний генерал-лейтенант Валерий Асапов. Спустя сутки об этом официально объявило российское Министерство обороны. Командный пункт сирийских войск, на котором он находился, попал под минометный огонь боевиков запрещенной в России террористической организации «Исламское государство» (ИГ), сообщили в военном ведомстве: «Старший группы российских военных советников генерал-лейтенант Асапов оказывал помощь сирийским командирам в управлении операцией по освобождению города Дейр эз-Зора». В результате внезапного нападения боевиков Асапов, по данным министерства, получил смертельное ранение.



В 1990-е годы Асапов участвовал в операции по восстановлению конституционного порядка в Чечне. В 1995 году он был начальником штаба батальона в Грозном и получил там огнестрельное ранение в ногу. Позже он служил в составе миротворческих сил в Абхазии, командовал мотострелковой бригадой в Восточном военном округе. По информации Министерства обороны Украины, в марте прошлого года Асапов командовал Первым армейским корпусом в Донбассе на стороне ДНР, сообщал в марте 2016 года телеканал «112 Украина». В том же году по указу президента Украины Асапова внесли в санкционные списки «за действия, нарушающие права и свободы человека и гражданина».



Во время службы в Сирии генерал всегда старался минимизировать риск потерь, рассказал источник РБК в Минобороны, близко знавший Асапова. «У него не было шальных решений, мол, в атаку — и все», — вспоминает собеседник РБК. По его словам, гибель генерала связана в том числе с плохой работой сирийской разведки. «Сирийские военные не всегда выполняют свои обязательства: они нерасторопны, плохо работают, в том числе и по линии разведки. У нас много союзников в кавычках, которые помогают той стороне», — добавил источник РБК. Министерство обороны будет корректировать действия в Сирии, подчеркнул он. «Подходы пересматриваются, шаги будут сделаны, соответствующие выводы — тоже», — уточнил источник РБК, особо отметив, что интенсивность борьбы с ИГ снижена не будет.

Ускоренная операция

По официальным данным, генерал-лейтенант Асапов стал 38-м российским военнослужащим, погибшим в Сирии. В начале сентября после обстрела боевиками ИГ автоколонны погибли двое военнослужащих — тоже в провинции Дейр-эз-Зор.

Людские потери вызваны ускорившимся ходом операции по взятию Дейр-эз-Зора: ​несколько недель назад в этом районе выросла интенсивность боев, отметил главный редактор журнала «Экспорт вооружений» Андрей Фролов. «Помимо работы наших Воздушно-космических сил (ВКС) в воздухе на земле российские военные координируют и консультируют сирийцев. Поэтому вероятность появления высших офицеров в том районе и, соответственно, их гибели повышается», — добавил он.

В Минобороны России рассчитывают, что Дейр-эз-Зор будет полностью освобожден до конца этого месяца. Пока город на 85% находится под контролем сирийских войск, докладывал на прошлой неделе официальный представитель военного ведомства Игорь Конашенков.

Дейр-эз-Зор считается центром сирийской нефтяной индустрии. Именно захват в 2014 году этого региона помог ИГ обеспечить себя деньгами за счет нелегальной продажи нефти, сообщала RT. Сегодня около 80% нефтяных месторождений в провинции находятся под контролем боевиков: это месторождения Коноко, Омар, Джафра, Эзба и Танак. В руках правительственных войск находится только нефтяное поле Ат-Тайем. Помимо нефти в Дейр-эз-Зоре добывают газ. Самое крупное месторождение находится в Коноко. Сейчас оно частично разрушено исламистами, а раньше на нем можно было добывать до 2 млн куб. м в год, говорил ранее представитель The Syrian Gas Company в Дейр-эз-Зоре Амин Аль-Хамид​

Взятие такого большого населенного пункта, как Дейр-эз-Зор, само по себе является крупной войсковой операцией, комментирует полковник запаса Андрей Паюсов. «Соответственно, после завершения оперативного планирования начинается работа непосредственно в войсках. Само собой, что наши специалисты работают непосредственно в боевых порядках сирийской армии. А значит, подвергаются такому же риску, как и сирийские солдаты», — сказал он.

Валерий Асапов работал при штабе 5-го штурмового корпуса Сирийской арабской армии​, рассказал полковник запаса, главный редактор журнала «Арсенал отечества» Виктор Мураховский. Это основное ударное соединение в провинции Дейр-эр-Зор, которое обеспечило подход к городу, а сейчас форсирует Евфрат с выходом на восточный берег реки, где расположена значительная часть газовых и нефтяных месторождений, пояснил военный эксперт. «У боевиков есть минометы, досягаемость от линии соприкосновения в тыл которых составляет несколько километров. Гибель командира — это не феноменальный случай, исключить такие ситуации невозможно», — подытожил Мураховский.

Фокус на восток

Дейр-эз-Зор находился более трех лет в окружении боевиков. Правительственные войска прорвали его блокаду в начале этого месяца, 5 сентября, при поддержке российских ВКС. Фактически за две недели армии Асада и ее союзникам удалось марш-броском через пустыню добраться до осажденного Дейр-эз-Зора и воссоединиться с силами правительственного гарнизона — 137-й бригады ВС Сирии в составе 4 тыс. человек. С 2014 года гарнизон держал оборону большей части города, а также военного аэродрома.

Одновременно с сирийской армией активное наступление с севера в сторону Дер-эз-Зора ведут «Демократические силы Сирии» (SDF), включающие в себя курдские отряды самообороны YPG и YPJ. Наступающих поддерживает с воздуха авиация международной коалиции во главе с США. Основные силы SDF были брошены на осаду города Ракки (самопровозглашенная столица ИГ на севере Сирии): курдские отряды пытаются отбить город у террористов уже несколько месяцев. Однако из-за стремительного продвижения сирийской армии на восток Сирии часть курдских сил была переброшена на восточный фронт: 9 сентября SDF с союзниками по коалиции начали свое наступление на Дейр-эз-Зор, активно зачищая от боевиков территории на левом берегу Евфрата, чтобы сдержать продвижение армии Асада на восток. Тем не менее 18 сентября пехота сирийской армии вместе с танками переправились по наведенной понтонной переправе на восточный берег Евфрата.