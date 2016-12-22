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«Коммерсантъ» узнал о возможном переводе главы Оборонпрома в губернаторы
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«Коммерсантъ» узнал о возможном переводе главы Оборонпрома в губернаторы
Политика, 02:23
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«Коммерсантъ» узнал о возможном переводе главы Оборонпрома в губернаторы
На этой неделе сразу в нескольких регионах могут произойти губернаторские отставки. Как сообщает газета «Коммерсантъ», одно из освободившихся мест планируется отдать главе Оборонпрома
Сергей Сокол (Фото: oboronprom.ru)

По данным источников «Коммерсанта», отставки на этой неделе ожидаются в Ивановской, Самарской, Нижегородской, Мурманской, Новосибирской, Омской областях, Ненецком автономном округе (НАО), Красноярском и Алтайском краях. Правда, собеседники газеты указали, что по устоявшейся практике в этом списке могут быть регионы, где все останется по-прежнему. В частности, в первоначальном списке якобы изначально фигурировала Владимирская область, однако в итоге губернатору Светлане Орловой после встречи с президентом дали возможность продолжить работу.

По данным издания, одно из освободившихся кресел может занять председатель совета директоров ОПК «Оборонпром» Сергей Сокол. При этом неясно, куда именно отправят чиновника. Среди возможных новых мест работы собеседники газеты называют Красноярский край и Омскую область. Правда в обоих регионах пока опровергают слухи о том, что их руководители собираются покинуть свои посты.

Что касается Самарской области, где якобы возможна отставка губернатора Николая Меркушкина, на его место рассматривается нсколько кандидатур: генеральный директор госкорпорации «Роскосмос» Игорь Комаров, депутат Госдумы от Самарской области Владимир Гутенев, а также сенатор Дмитрий Азаров.

Политолог Екатерина Курбангалеева в свою очередь не исключила, что освободившиеся посты глав регионов возглавят чиновники федеральных министерств и ведомств.

На минувшей неделе о намерении отправить в отставку губернатора Самарской области сообщили источники РБК. По словам собеседника агентства, на прошлой неделе Меркушкин летал на встречу в администрации президента, где и решалась его судьба. При этом в пресс-службе губернатора не стали подтверждать информацию о незапланированной поездке Меркушкина в столицу.

Еще одним потенциальным кандидатом на отставку источники РБК назвали губернатора Нижегородской области Валерия Шанцева. У последнего были конфликты с региональными элитами. Помимо этого в списке ротируемых Шанцев оказался в силу возраста: ему летом исполнилось 70 лет.
Автор: Артем Филипенок.
Теги: отставка , Губернатор
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