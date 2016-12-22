Саакашвили поселился в палатке в центре Киева

К протестующим возле Верховной рады в центре Киева присоединился экс-губернатор Одесской области и бывший президент Грузии Михаил Саакашвили. По его словам, он взял с собой теплые вещи

Михаил Саакашвили в Киеве. 22 октября 2017 года (Фото: Stephan Franko / EPA-EFE)

Лидер украинской партии «Рух новых сил» Михаил Саакашвили приехал к зданию Верховной рады в центре Киева, чтобы поселиться в палатке. Об этом сообщает издание «Украинские новости».

Саакашвили также заявил, что взял с собой теплые вещи и ждет появления лидера партии «Гражданская позиция» Анатолия Гриценко и мэра Львова Андрея Садового для обсуждения плана дальнейших действий.

Корреспондент «Украинских новостей» также сообщил, что возле палатки Саакашвили выставлена охрана, которая туда никого не пускает. По словам охранников, внутри идет «рабочее совещание».

Политическая акция, активисты которой выступают за политическую реформу на Украине, началась 17 октября. Ее участники требуют отмены положения о депутатской неприкосновенности, создания антикоррупционного суда и поправок в избирательное законодательство. Акция началась через месяц после того, как экс-губернатор Одесской области, лишенный украинского гражданства указом президента Украины Петра Порошенко, прорвался через границу и вернулся в страну.

22 октября у здания Рады состоялось «народное вече», в рамках которого прошли столкновения митингующих с полицией, однако уже на следующий день глава украинского МВД Арсен Аваков пообещал, что полиция не будет разгонять протестующих.

Генпрокурор Украины Юрий Луценко в этот же день заявил, что небольшая «группа авантюристов», которые собрались у стен Верховной рады во главе с «гастролером» Михаилом Саакашвили, начала подготовку к вооруженному перевороту.