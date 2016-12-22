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Провокатор в маске лошади пытался сорвать пресс-конференцию Собчак
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Провокатор в маске лошади пытался сорвать пресс-конференцию Собчак
Выборы президента России, 14:14
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Провокатор в маске лошади пытался сорвать пресс-конференцию Собчак
Мужчина в маске, изображающей голову лошади, попытался сорвать пресс-конференцию Ксении Собчак, однако его вытолкали из помещения. Собчак предупредила журналистов, что «этого будет много»
Фото: Станислав Красильников / ТАСС

С пресс-конференции телеведущей Ксении Собчак, которая стала первой после ее объявления об участии в выборах президента, удалили провокатора, передает корреспондент РБК. На мероприятие проник мужчина, который в конце пресс-конференции, когда Собчак стояла в толпе журналистов, надел на голову шапку, изображающую лошадиную голову. Он попытался прорваться к телеведущей, крича: «У меня есть возможность задать вопрос!».

Видео: РБК

Однако присутствовавшие в зале мужчины вытолкали его на улицу, после чего виновник переполоха удалился. «Вам придется привыкать к таким вещам», — предупредил Собчак присутствовавший на пресс-конференции писатель Дмитрий Быков.

«Да, этого будет много», — согласилась с ним Собчак.

Собчак объявила о намерении участвовать в президентских выборах 18 октября. В начале пресс-конференции она заявила, что видит своей главной задачей — сломать сложившуюся систему выборов, которую она назвала «высокобюджетным шоу». «Я прекрасно понимаю, что то, что происходит сейчас, — это не выборы, это как бы выборы. То, что мы видим сейчас, — это скорее некое высокобюджетное шоу, причем я как профессионал могу сказать — достаточно низкого качества», — сказала Собчак. «Моя задача — перевернуть это шоу. Моя задача — установить свои правила игры», — пояснила она.

Снова на экране: как участие Ксении Собчак повлияет на выборы-2018
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Она назвала членов команды, которая будет работать вместе с ней. Начальником выборного штаба стал политолог Игорь Малашенко, который был одним из создателей НТВ, и одним из руководителей избирательной кампании Бориса Ельцина.

Она также рассказала, что готова вложить в кампанию «часть своих денег». Собчак не называла конкретные суммы, но упомянула, что у нее уже есть договоренности с отдельными бизнесменами.

Собчак также заявила, что не намерена создавать свою партию, а на вопрос о Крыме ответила, что с точки зрения международного права он является территорией Украины.
 

Авторы: Владислав Гордеев, Евгения Кузнецова.
Теги: пресс-конференция , Ксения Собчак , Выборы
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