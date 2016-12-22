Путин исключил Яровую из Совета по борьбе с коррупцией

В составе Cовета по противодействию коррупции при президенте России произошли изменения. Путин исключил из него депутата Госдумы Ирину Яровую и ряд других его членов и назначил новых советников

Ирина Яровая (Фото: Антон Новодережкин / ТАСС)

Владимир Путин внес изменения в состав президентского Cовета по противодействию коррупции. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Из состава с​овета были исключены депутат Государственной думы Ирина Яровая, Александр Бречалов, который в мае был назначен врио главы Удмуртии, адвокат Анатолий Кучерена, а также первый заместитель министра юстиции России Олег Плохой, который до конца сентября возглавлял управделами президента по борьбе с коррупцией.

Вместо них в состав президентского совета вошли президент Торгово-промышленной палаты Сергей Катырин, председатель комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев, секретарь Общественной палаты Валерий Фадеев и начальник управделами президента России по вопросам противодействия коррупции Андрей Чоботов, который был также назначен в состав президиума совета в качестве ответственного секретаря.

Ирина Яровая известна как один из авторов резонансных антитеррористических поправок, которые получили название «закон Яровой». Соавтором этого документа выступил сенатор Виктор Озеров.

Закон обязывает операторов связи хранить в течение трех лет на своих серверах информацию об активности абонентов — СМС- и ММС-сообщения, информацию о звонках и так далее. Кроме того, под действие поправок подпадают организаторы распространения информации в интернете (ОРИ), то есть электронная почта, форумы, социальные сети, мессенджеры и другие сервисы, которые позволяют обмениваться сообщениями через интернет. ОРИ обязуются хранить информацию о фактах коммуникации пользователей в течение года.​



«Закон Яровой» должен вступить в силу с 1 июля 2018 года, однако в начале июля газета «Ведомости» со ссылкой на источники сообщила, что правительство может отложить вступление закона в силу на пять лет из-за замечаний представителя ФСБ, суть которых не уточнялась.