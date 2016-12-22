Министр ДНР назвал покушение на себя «терактом»

Подвергшийся покушению министр доходов и сборов ДНР Александр Тимофеев заявил о том, что считает нападение на него «террористическим актом». В произошедшем он обвинил Киев

Вид на место, где произошел взрыв автомобиля Александра Тимофеева (Фото: Александр Кравченко / ТАСС)

Пострадавший в результате взрывов в Донецке министр доходов и сборов самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) Александр Тимофеев сообщил о том, что совершенное на него покушение являлось, по его мнению, «террористическим актом». Об этом он рассказал в интервью местному общественному телеканалу «Оплот ТВ».

«На сегодняшний день тот, кто встал на путь террора, сам становится террористом», — отметил Тимофеев, добавив также, что считает нынешнюю Украину «государством террористов». «У них (киевских силовиков. — РБК) методы ведения войны точно такие же, как и у ИГИЛ (запрещенная в России террористическая организация. — РБК)», — пояснил министр, уточнив, что «это подрывы, диверсии» и «попытки отравления». «Поэтому как государства, я думаю, Украины больше в чистом виде не существует, а существует террористическая территория, которая на сегодняшний день называется Украиной», — заметил он, завершив свое интервью словами: «Не дождетесь».

О покушении на Тимофеева стало известно ранее, 23 сентября. Об этом после двух взрывов в Донецке утром в субботу сообщали источник «РИА Новости», а также собеседники Донецкого агентства новостей. Чиновник, как замечали последние, в результате подрыва автомобиля остался «жив-здоров». При этом источники «РИА Новости» замечали, что после нападения министр получил ранения и был доставлен в больницу в «критическом состоянии». В пресс-службе министерства доходов и сборов самопровозглашенной республики эту информацию, в свою очередь, комментировать отказались.​

Прежде Тимофеев был известен под позывным Саша Ташкент. В 2014 году он возглавлял воевавшее в том числе в донецком аэропорту боевое подразделение «Оплот». После провозглашения ДНР Тимофеев стал министром доходов и сборов республики. В прошлом году он также был назначен заместителем главы правительства ДНР. В этой должности он курирует работу​ экономического блока.​