Пожалуйста, отключите AdBlock!
AdBlock мешает корректной работе нашего сайта.
Выключите его для полного доступа ко всем материалам РБК
ТелеканалГазетаЖурналРБК+QuoteАвтоСпортНедвижимостьСтильИсследованияПродажа бизнесаФраншизы КонференцииПремия РБК 2017C·News
Здоровье
Еще
Закрыть
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Прогнозы цен Конвертер валют
USD Нал. 57,86 57,54 EUR Нал. 69,26 68,73 USD Бирж. 57,50 -0,40 EUR Бирж. 68,66 -0,49 USD ЦБ. 57,65 -0,57 EUR ЦБ. 69,07 -0,19 EUR/USD 1,20 +0,00 BTC/USD Бирж. 3725,24 -51,69 ММВБ 2051,63 -0,42% РТС 1123,24 +0,28% Brent 56,90 +0,80% DJIA 22349,59 -0,04% Nasdaq 6426,92 +0,07% FTSE 7310,64 +0,64%
Министр ДНР назвал покушение на себя «терактом»
Лента новостей
Меркель проголосовала на выборах в парламент 16:36, Политика Посол рассказал о «готовности» США идти на улучшение отношений с Россией 16:33, Политика В «Открытии» подтвердили изъятие средств менеджеров для докапитализации 16:23, Финансы Министр ДНР назвал покушение на себя «терактом» 16:06, Политика В Мексике произошло землетрясение магнитудой 5,8 16:02, Общество СМИ узнали о сделке со следствием одного из фигурантов по «делу Шакро» 15:47, Общество Лавров предложил посредством реформы «срезать» ООН «лишний жирок» 15:39, Политика В Москве задержали открывшего стрельбу в ресторане мужчину 15:22, Общество Рейсовый автобус с 50 пассажирами перевернулся в Иркутской области 15:04, Общество Матч «Спартак» — «Ливерпуль» пройдет при аншлаге 14:43, Спорт В Уфе футболистов эвакуировали из отеля из-за сообщения о бомбе 14:36, Общество Лавров пообещал не медлить с иском об изъятой дипсобственности 14:13, Политика В Лондоне задержали подростка по делу об атаке ядовитой жидкостью 13:48, Общество Лавров назвал причину невозможности удара США по КНДР 13:12, Политика Против «ВИМ-Авиа» возбудили два дела из-за задержки зарплат на 206 млн 12:39, Общество Минобороны проиллюстрировало снимками тезис о связи спецназа США с ИГ 12:39, Политика «Реал» оценил своего 21-летнего футболиста в €500 млн 12:37, Спорт В Совфеде назвали бесполезным учебник Пентагона по борьбе с армией России 12:21, Политика СК начал проверку обстоятельств гибели белухи в Приморском океанариуме 12:03, Общество Ракеты КНДР на видео «уничтожили» авианосец и самолеты ВВС США 11:48, Политика В Саудовской Аравии сочли «историческим» визит короля в Россию 11:40, Политика В Афганистане террорист-смертник атаковал конвой НАТО 11:11, Общество Российский боксер Кудряшов нокаутом проиграл бой во Всемирной суперсерии 11:03, Спорт В Калифорнии запустили ракету Atlas V со спутником-разведчиком 10:48, Технологии и медиа Федерер и Надаль впервые сыграли совместный матч в паре 10:38, Спорт В Башкирии двое туристов из Екатеринбурга сорвались с горы 10:14, Общество Lufthansa предложила за лопнувшую Air Berlin €200 млн 09:58, Бизнес Пятничные рейсы «ВИМ-Авиа» прибыли в Благовещенск 09:48, Общество
Министр ДНР назвал покушение на себя «терактом»
Политика, 16:06
0
Министр ДНР назвал покушение на себя «терактом»
Подвергшийся покушению министр доходов и сборов ДНР Александр Тимофеев заявил о том, что считает нападение на него «террористическим актом». В произошедшем он обвинил Киев
Вид на место, где произошел взрыв автомобиля Александра Тимофеева (Фото: Александр Кравченко / ТАСС)

Пострадавший в результате взрывов в Донецке министр доходов и сборов самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) Александр Тимофеев сообщил о том, что совершенное на него покушение являлось, по его мнению, «террористическим актом». Об этом он рассказал в интервью местному общественному телеканалу «Оплот ТВ».

«На сегодняшний день тот, кто встал на путь террора, сам становится террористом», — отметил Тимофеев, добавив также, что считает нынешнюю Украину «государством террористов». «У них (киевских силовиков. — РБК) методы ведения войны точно такие же, как и у ИГИЛ (запрещенная в России террористическая организация. — РБК)», — пояснил министр, уточнив, что «это подрывы, диверсии» и «попытки отравления». «Поэтому как государства, я думаю, Украины больше в чистом виде не существует, а существует террористическая территория, которая на сегодняшний день называется Украиной», — заметил он, завершив свое интервью словами: «Не дождетесь».

В Донецке совершено покушение на министра ДНР «Ташкента»
Политика

О покушении на Тимофеева стало известно ранее, 23 сентября. Об этом после двух взрывов в Донецке утром в субботу сообщали источник «РИА Новости», а также собеседники Донецкого агентства новостей. Чиновник, как замечали последние, в результате подрыва автомобиля остался «жив-здоров». При этом источники «РИА Новости» замечали, что после нападения министр получил ранения и был доставлен в больницу в «критическом состоянии». В пресс-службе министерства доходов и сборов самопровозглашенной республики эту информацию, в свою очередь, комментировать отказались.​

Прежде Тимофеев был известен под позывным Саша Ташкент. В 2014 году он возглавлял воевавшее в том числе в донецком аэропорту боевое подразделение «Оплот». После провозглашения ДНР Тимофеев стал министром доходов и сборов республики. В прошлом году он также был назначен заместителем главы правительства ДНР. В этой должности он курирует работу​ экономического блока.​

Автор: Евгения Маляренко.
Теги: Украина , ДНР , покушение , министр
Главное
Минобороны проиллюстрировало снимками тезис о связи спецназа США с ИГ Политика
Материалы по теме
В Донецке совершено покушение на министра ДНР «Ташкента» Политика
ДНР обязала провайдеров хранить данные пользователей из-за «синих китов» Политика
Франция отказалась признать представительство ДНР в Марселе Политика
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Региональные версии
С.-Петербург
Башкортостан
Краснодар
Ростов-на-Дону
Черноземье
Екатеринбург
Вологда
Н.Новгород
Татарстан
Новосибирск
Калининград
Пермь
Тюмень
РБК в соцсетях
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Мобильная версия сайта
RSS
Оповещения RBC.RU
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
© ЗАО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2017
letters@rbc.ru
Информация об ограничениях
© Reuters, © AP,
© Интерфакс
О соблюдении авторских прав
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Иная правовая информация.
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter
ЗАО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ»
Генеральный директор
Николай Петрович Молибог
Адрес юридического лица и почтовый адрес
Город Москва, улица Профсоюзная, дом 78, строение 1, почтовый индекс 117393
Политика конфиденциальности
Выберите регион, чтобы получить ссылку на скачивание документа в формате PDF
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Новосибирск
Екатеринбург
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Скачать
Электронная почта law-it@rbc.ru, для направления юридически значимых сообщений и (или) заявлений о нарушении авторских и смежных прав
Оповещения RBC.RU
Вы можете получать оповещения от RBC.RU в вашем браузере
Подписаться
Оповещения RBC.RU
Вы можете получать оповещения от RBC.RU в вашем браузере
Подписаться Отменить подписку