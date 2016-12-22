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Спецпредставитель США рассказал о договоренностях на встрече с Сурковым
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Спецпредставитель США рассказал о договоренностях на встрече с Сурковым
Политика, 21:23
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Спецпредставитель США рассказал о договоренностях на встрече с Сурковым
Спецпредставитель США по вопросам Украины Курт Волкер рассказал о результатах встречи с помощником президента Владиславом Сурковым. Волкер подчеркнул, что сторонам удалось о многом договориться
Курт Волкер (Фото: Владислав Мусиенко / ИнА «Украинское фото»)

Спецпредставитель США Курт Волкер и помощник президента России Владислав Сурков договорились о способах разрешения конфликта на Украине. Об этом Волкер рассказал в интервью телеканалу «Дождь».

«Мы договорились о том, что найдем выход из этой ситуации», — заявил Волкер.

По его словам, стороны пришли к мнению, что большое значение в ситуации на Украине имеет аспект безопасности, а также политический аспект. «На данный момент минский процесс не решает эту проблему. Безусловно, он необходим и очень важен. В конце концов мы сможем этим воспользоваться, но сейчас нам нужно повысить уровень безопасности и обеспечить Украине такие условия, чтобы она могла защитить свою территорию», — рассказал спецпредставитель.

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По его словам, заинтересованность России в конфликте на Украине дестабилизирует обстановку, а сторонам необходимо создать условия для реального прекращения огня. «Я знаю, что «нормандская четверка» сейчас также обсуждает этот вопрос и предлагает снова установить режим прекращения огня. Это будет отличный первый шаг к решению конфликта», — сказал Волкер.

«В конце концов Россия признает, что согласно минским договоренностям эти территории должны быть возвращены Украине… и не быть оккупированной территорией. Для того чтобы это произошло, нужно вывести оттуда российские войска и обеспечить людям безопасность, чтобы они могли чувствовать себя уверенно», — добавил он.

Комментируя встречу, Волкер положительно отозвался о знакомстве с Сурковым. «Это был серьезный и откровенный разговор. У нас были некоторые разногласия. Все было честно и открыто», — подчеркнул американский политик.

Ранее Сурков, комментируя встречу с Волкером, сказал, что были предложены «свежие идеи и подходы» относительно реализации минских соглашений. Кроме того, стороны согласились с тем, что «мирный процесс и на политическом треке, и в сфере безопасности может и должен идти быстрее».

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О том, что Волкер и Сурков должны встретиться в Минске, ранее сообщали несколько СМИ со ссылкой на источники. Собеседник РБК говорил, что на переговорах будут обсуждаться минские соглашения и «невыполнение Украиной их пунктов». 15 августа ​директор Центра политической конъюнктуры Алексей Чеснаков рассказал РБК, что Сурков и Волкер, скорее всего, встретятся в Минске. «Минск мог бы стать удобной для обеих сторон точкой встречи», — указал он. Минск недалеко от Калининграда, и для «американцев тоже уступка небольшая — лететь придется только на час-полтора дольше», отмечал Чеснаков.

Информация о назначении Курта Волкера спецпредставителем Госдепа по Украине появилась в СМИ 7 июля. ​До Волкера контактами с Сурковым  занималась Виктория Нуланд, однако это не было ее основной обязанностью, так как она работала помощником госсекретаря США по европейским и евразийским делам.

Автор: Ася Сотникова.
Теги: Донбасс , минские соглашения , Владислав Сурков , Курт Волкер
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