Захарова пообещала не создавать американцам невыносимых условий

По словам официального представителя МИДа, визы в Россию американским гражданам будут выдаваться в обычном режиме, попыток отомстить за ограничения для россиян не будет

Мария Захарова (Фото: Артем Коротаев / ТАСС)

Российские дипломаты не будут мстить гражданам США за введенные их властями ограничения на выдачу виз россиянам, заверила официальный представитель российского МИДа Мария Захарова.

По ее словам, российское посольство и консульства в США не будут создавать «невыносимых условий» для американцев, желающих получить визу в Россию.

«Создавать им намеренные сложности, исходя из каких-то политических амбиций, — это не наш метод. Поэтому российские загранучреждения продолжат работать в обычном режиме», — сказала Захарова в ходе брифинга в пресс-центре МИДа.

С 23 августа посольство США в России приостановило выдачу виз на всей территории России. Возобновить ее обещают с 1 сентября, однако при этом получить визу, а перед этим пройти собеседование можно будет только непосредственно в посольстве в Москве. Выдача виз в консульствах США в Санкт-Петербурге, Екатеринбурге и Владивостоке приостанавливается на неопределенный срок.

Приостановку и ограничение выдачи виз американские дипломаты объяснили сокращением персонала дипмиссии по требованию российских властей.

После введения США визовых ограничений некоторые российские политики выступили за зеркальный ответ и введение аналогичных ограничений в отношении граждан США.Однако министр иностранных дел Сергей Лавров пообещал не срывать зло на простых американцах.

«Мы не будем срывать зло на американских гражданах… Если кто-то рассчитывал, что дурной пример заразителен, то он просчитался», — пояснил глава МИД России.