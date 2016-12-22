Задержан вице-губернатор Краснодарского края

Заместитель главы Краснодарского края Юрий Гриценко задержан и помещен в изолятор временного содержания

Юрий Гриценко (Фото: Антон Новодережкин / ТАСС)

Как сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на источник в правоохранительных органах, Гриценко, который подозревается в мошенничестве и превышении полномочий, около полуночи был доставлен в изолятор временного содержания. 24 мая суд должен избрать в его отношении меру пресечения.

Как сообщает пресс-служба краевой администрации, решением главы Кубани Вениамина Кондратьева Гриценко был снят со своей должности.

Делом вице-губернатора Краснодарского края Юрия Гриценко занимается региональное управление ФСБ, заявили РБК в пресс-службе Главного следственного управления Следственного комитета края.

«Следственный комитет не задействован в этом расследовании», сказал собеседник РБК.

По данным «Коммерсанта», следствие подозревает Гриценко в том, что при строительстве перинатального центра в Сочи он организовал перевод средств застройщику в виде кредита Кубанского универсального банка, у которого в 2016 году отозвали лицензию. Следствие утверждает, что для выплаты кредита на счет в банке были незаконно перечислены 200 млн руб., принадлежащих ГАУ «Краснодаркрайгосэкспертиза».

Бывший вице-губернатор также подозревается в мошенничестве. В 2010 году Гриценко вместе с другими лицами якобы незаконно получил под застройку 2 га муниципальной земли в поселке Березовый в пригороде Краснодара.



Юрий Гриценко был назначен вице-губернатором Кубани по строительству, архитектуре, ГО и ЧС в октябре 2015г., до этого он занимал кресло вице-спикера Гордумы Краснодара.

В 2016г. Гриценко задекларировал 4,9 млн руб., оказавшись на втором месте среди самых состоятельных заместителей главы краевой администрации. его жена увеличила доход до 16,45 млн рублей (также вторая строчка в рейтинге).



