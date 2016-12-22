Порошенко объявил о старте программы по переоснащению армии на Украине

Вооружение армии Украины должно соответствовать требованиям XXI века, на закупку и модернизацию вооружений Киев направит около $62 млн. Президент Украины также обвинил прежнее руководство страны в развале Вооруженных сил

Петр Порошенко (справа) (Фото: Николай Лазаренко / ТАСС)

Президент Украины Петр Порошенко заявил о начале программы переоснащения армии. Заявление прозвучало на открытии выставки вооружения и военной техники в Киеве. Трансляцию выступления вел телеканал «112 Украина» на YouTube.

«Теперь мы начинаем программу технического осовременивания армии. Мы обязаны вывести наше вооружение на уровень XXI столетия. Перед учеными, конструкторами, руководителями оборонных предприятий стоят важные задачи по разработке и началу производства нового ракетного вооружения, комплексов крылатых ракет», — заявил президент.

Также Порошенко заявил, что прежнее руководство страны «сознательно уничтожало» Вооруженные силы, «снимая с вооружения, с боевого дежурства наиболее боеспособные образцы техники». «К этому причастен целый ряд предыдущих руководителей Министерства обороны, за бесценок распродававших это, мотивируя себя коррупцией, переводя в состав избыточного вооружения. Уничтожали то, чего тогда нам очень не хватало», — заявил Порошенко.

По словам президента, финансирование военных закупок растет год от года. «Финансирование закупки военной техники и вооружений по сравнению с 2013 годом увеличилось в десять раз. Во время войны мы нашли эти возможности. 1,6 млрд гривен (около $62 млн. — РБК) пойдет сейчас на закупку и модернизацию новейших образцов вооружения и военной техники, еще 1,4 млн гривен — на строительство завода боеприпасов на основе новейших технологий. В бюджете 2017 года на нужды ВСУ предусмотрено 64,5 млрд гривен», — заявил он (цитата по «112 Украина»).

Порошенко 12 августа сообщил о поступлении новой военной техники в Вооруженные силы страны. По его словам, армия за три года получила почти 16 тыс. единиц техники, из них более 5 тыс. новая или модернизированная.

Выставка военной техники проходит в Киеве с 22 по 27 августа, на ней представлено около 70 образцов военной техники. По данным УНН, среди них модернизированный танк Т-72 АМТ, боевая машина «Оплот», реактивная система залпового огня «Верба».