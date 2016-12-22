Пожалуйста, отключите AdBlock!
AdBlock мешает корректной работе нашего сайта.
Выключите его для полного доступа ко всем материалам РБК
ТелеканалГазетаЖурналРБК+QuoteАвтоСпортНедвижимостьСтильИсследованияПродажа бизнесаФраншизы КонференцииC·News
Здоровье
Еще
Закрыть
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Прогнозы цен Конвертер валют
USD Нал. 59,49 58,97 EUR Нал. 70,11 69,46 USD Бирж. 59,13 +0,05 EUR Бирж. 69,84 +0,32 USD ЦБ. 59,13 +0,09 EUR ЦБ. 69,56 -0,03 EUR/USD 1,18 +0,01 ММВБ 1952,32 +0,25% РТС 1040,33 +0,09% Brent 51,95 +0,54% DJIA 21830,87 -0,32% Nasdaq 6279,28 -0,29% FTSE 7376,08 -0,08%
Порошенко объявил о старте программы по переоснащению армии на Украине
Лента новостей
МВД опубликовало видео задержания подозреваемого в убийстве на ГАЗе 17:13, Общество Германия вывезла все свое золото из Франции 17:06, Экономика Испания выдала России обвиняемого в создании ОПГ 17:01, Общество Разработчики раскрыли характеристики YotaPhone 3 16:55, Технологии и медиа Франция выразила обеспокоенность ситуацией вокруг Серебренникова 16:53, Общество Иван Бородин: «Несмотря на кризис, рынок фитнеса в России растет» 16:53, Партнерский материал Михалков ушел из совета Фонда кино из-за «безответственности» руководства 16:51, Общество Минобороны вывело на орбиту малый спутник-инспектор 16:46, Общество Защита Серебренникова обжалует домашний арест 16:32, Общество «Транснефть» подаст кассационную жалобу на решение по спору со Сбербанком 16:25, Экономика Нетаньяху пообещал Путину всеми способами защитить Израиль от Ирана 16:24, Политика В Басманном суде задержали журналиста Анну Наринскую 16:13, Общество Легионер «Спартака» договорился об уходе из клуба 16:13, Спорт Польша утвердила увеличение военного бюджета на $55 млрд за 15 лет 16:10, Политика В Финляндии задержали еще двоих подозреваемых по делу о теракте в Турку 16:02, Политика Проверьте ваше везение, предпринимательское чутьё и деловую хватку 15:57, РБК и Билайн Суд оставил на усмотрение следователя посещение Серебренниковым театра 15:48, Общество «Зенит» приобрел пятого аргентинского футболиста за лето 15:46, Спорт Посольство США в Москве пообещало в срок урезать штат по требованию МИДа 15:45, Политика Полиция задержала координатора штаба Навального в Казани 15:36, Политика В ДТП с автобусом в Ростовской области пострадали 27 человек 15:34, Общество Десятки людей погибли в результате авиаудара по отелю в Йемене 15:30, Политика Шувалов заявил о поддержке «крипторубля» и госуслугах через блокчейн 15:29, Политика В Астане произошло ДТП с участием автобуса и десяти автомобилей 15:21, Общество Жириновский ответил на обвинения Киева в финансировании терроризма 15:17, Политика Суд поместил под домашний арест режиссера Кирилла Серебренникова 15:15, Общество «Калашников» поставит Минобороны 15 катеров на 800 млн руб. 15:14, Политика «Норникель» назвал причины взрыва метана на руднике в Норильске 15:14, Общество
Порошенко объявил о старте программы по переоснащению армии на Украине
Политика, 13:49
0
Порошенко объявил о старте программы по переоснащению армии на Украине
Вооружение армии Украины должно соответствовать требованиям XXI века, на закупку и модернизацию вооружений Киев направит около $62 млн. Президент Украины также обвинил прежнее руководство страны в развале Вооруженных сил
Петр Порошенко (справа) (Фото: Николай Лазаренко / ТАСС)

Президент Украины Петр Порошенко заявил о начале программы переоснащения армии. Заявление прозвучало на открытии выставки вооружения и военной техники в Киеве. Трансляцию выступления вел телеканал «112 Украина» на YouTube.

«Теперь мы начинаем программу технического осовременивания армии. Мы обязаны вывести наше вооружение на уровень XXI столетия. Перед учеными, конструкторами, руководителями оборонных предприятий стоят важные задачи по разработке и началу производства нового ракетного вооружения, комплексов крылатых ракет», — заявил президент.

Также Порошенко заявил, что прежнее руководство страны «сознательно уничтожало» Вооруженные силы, «снимая с вооружения, с боевого дежурства наиболее боеспособные образцы техники». «К этому причастен целый ряд предыдущих руководителей Министерства обороны, за бесценок распродававших это, мотивируя себя коррупцией, переводя в состав избыточного вооружения. Уничтожали то, чего тогда нам очень не хватало», — заявил Порошенко.

По словам президента, финансирование военных закупок растет год от года. «Финансирование закупки военной техники и вооружений по сравнению с 2013 годом увеличилось в десять раз. Во время войны мы нашли эти возможности. 1,6 млрд гривен (около $62 млн. — РБК)  пойдет сейчас на закупку и модернизацию новейших образцов вооружения и военной техники, еще 1,4 млн гривен — на строительство завода боеприпасов на основе новейших технологий. В бюджете 2017 года на нужды ВСУ предусмотрено 64,5 млрд гривен», — заявил он (цитата по «112 Украина»).

Порошенко 12 августа сообщил о поступлении новой военной техники в Вооруженные силы страны. По его словам, армия за три года получила почти 16 тыс. единиц техники, из них более 5 тыс. новая или модернизированная.

Выставка военной техники проходит в Киеве с 22 по 27 августа, на ней представлено около 70 образцов военной техники. По данным УНН, среди них модернизированный танк Т-72 АМТ, боевая машина «Оплот», реактивная система залпового огня «Верба».

Автор: Андрей Гатинский.
Теги: Петр Порошенко , армия , модернизация
Главное
Суд поместил под домашний арест режиссера Кирилла Серебренникова Общество
Материалы по теме
Порошенко попросит ООН ввести миротворцев в Донбасс Политика
Порошенко дал три дня на расследование возможной утечки технологий в КНДР Политика
Порошенко рассказал об увеличении числа военной техники в армии Украины Политика
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Региональные версии
С.-Петербург
Башкортостан
Краснодар
Ростов-на-Дону
Черноземье
Екатеринбург
Вологда
Н.Новгород
Татарстан
Новосибирск
Калининград
Пермь
Тюмень
РБК в соцсетях
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Мобильная версия сайта
RSS
Оповещения RBC.RU
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
© ЗАО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2017
letters@rbc.ru
Информация об ограничениях
© Reuters, © AP,
© Интерфакс
О соблюдении авторских прав
Материалы с отметкой
публикуются на правах рекламы
Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Иная правовая информация.
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter
ЗАО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ»
Генеральный директор
Николай Петрович Молибог
Адрес юридического лица и почтовый адрес
Город Москва, улица Профсоюзная, дом 78, строение 1, почтовый индекс 117393
Политика конфиденциальности
Выберите регион, чтобы получить ссылку на скачивание документа в формате PDF
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Новосибирск
Екатеринбург
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Скачать
Электронная почта law-it@rbc.ru, для направления юридически значимых сообщений и (или) заявлений о нарушении авторских и смежных прав
Оповещения RBC.RU
Вы можете получать оповещения от RBC.RU в вашем браузере
Подписаться
Оповещения RBC.RU
Вы можете получать оповещения от RBC.RU в вашем браузере
Подписаться Отменить подписку