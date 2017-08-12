Порошенко рассказал об увеличении числа военной техники в армии Украины

За три года украинской армия получила почти 16 тыс. единиц военной техники, как новой, так и отремонтированной, сообщил президент Украины Петр Порошенко

Петр Порошенко (Фото: Михаил Маркив / РИА Новости)

За последние три года украинская армия получила около 16 тыс. единиц военной техники. Об этом на своей странице в Facebook сообщил президент страны Петр Порошенко. На сайте «Укроборонпрома» говорится, что речь идет о периоде с июля 2014 года.

«Украинская армия стала сильнее почти на 16 тыс. единиц военной техники и вооружения благодаря государственному концерну «Укроборонпром», — написал Порошенко. Из 15903 единиц техники 5281 приходятся на новую и модернизированную, 7164 — на отремонтированную. Еще на вооружении 3458 ЗИП, узлов и агрегатов.

Из статистки концерна следует, что за три года украинские военные получили 295 единиц бронетехники, артиллерии и спецтехники, а отремонтировано было 3395 единиц.

Петр Порошенко 1 августа подписал закон о внесении поправок в госбюджет страны на текущий год. По данным пресс-службы администрации президента Украины, во время подписания документа Порошенко сообщил, что закон предусматривает финансирование оборонного сектора в размере 2,66 млрд грн (примерно $100 млн). Приоритет для Украины — финансирование строительства завода по изготовлению боеприпасов, говорил Порошенко. Часть денег будут потрачена на производство танков «Оплот» и закупку беспилотников и средств радиолокационной борьбы для дальнейшего направления в армию.

По словам Порошенко, в ближайшее время комплектация контрактной армии на должности ниже офицерских будет завершен, но останется набор на отдельные военные специальности.

Полпред России в Контактной группе по урегулированию ситуации на Украине Борис Грызлов заявил, что наращивание Украиной военных расходов является тревожным сигналом.