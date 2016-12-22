Иран показал новую баллистическую ракету

Ракету «Хорремшехр» дальностью до 2 тыс. км показали на военном параде в центре столицы. Иран намерен далее развивать свой «оборонный потенциал», сказал президент страны

Фото: Ebrahim Noroozi / AP

На военном параде в Тегеране впервые показали новую баллистическую ракету «Хорремшехр», дальность полета которой составляет две тысячи километров. Как заявил бригадный генерал Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Амир Али Хаджизадех, ракета способна нести несколько боеголовок, она поступит на вооружение «в блишайшем будущем», передает иранский телеканал Press TV.

Видео: PRESSTV

Президент Ирана Хасан Роухани заявил, что страна продолжит развивать свой военный потенциал и что ни одно другое государство не сможет помешать этому. Он добавил, что Иран никогда не использовал свой «оборонный потенциал» в агрессивных целях.

Глава государства также заявил о приверженности Тегерана соглашению по ядерной программе страны, достигнутому в 2015 году.

Иранское информагентство Tasnim уточнило, что при производстве ракеты иностранные компоненты не использовались.

Парад знаменует начало Священной недели обороны — ежегодных мероприятий в память об ирано-иракской войне 1980-1988 годов. Одни из первых сражений велись у иранского пограничного города Хорремшехр, в честь которого получила свое название новая ракета.

Годом ранее Хосейн Декхан, занимавший тогда пост министра обороны страны, говорил, что страна «в ближайшие месяцы» начнет производство трех новых моделей ракет, включая «Хорремшехр».

Об испытаниях этой ракеты в конце января сообщал североамериканский телеканал Fox News со ссылкой на источников в правительстве США. По данным телеканала, ракета пролетела около 965 км, после чего взорвалась.

Журнал The National Interest в феврале писал, что «Хорремшехр», скорее всего, является разновидностью северокорейской ракеты «Мусудан», однако тогда никаких других данных об испытанной ракете известно не было.