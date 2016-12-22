КНДР пригрозила США «мощнейшим» испытанием водородной бомбы

Пхеньян может провести «самое мощное испытание» водородной бомбы в ответ на угрозу Трампа «полностью уничтожить» Северную Корею. Ранее Ким Чен Ын пообещал рассмотреть «сверхжесткие ответные меры» в отношении США

Ким Чен Ын (Фото: KCNA / Reuters)

Северная Корея может провести «самое мощное испытание» водородной бомбы в Тихом океане в ответ на угрозы президента США Дональда Трампа «полностью уничтожить» КНДР. Об этом заявил министр иностранных дел страны Ли Ён Хо, сообщает агентство Yonhap.

Такое заявление глава МИДа Северой Кореи сделал после того, как северокорейский лидер Ким Чен Ын пообещал «рассмотреть сверхжесткие ответные меры» в отношении США, отмечает агентство. «Это может быть самый мощный взрыв водородной бомбы в Тихом океане», — подчеркнул Ли Ён Хо.

Вместе с тем он отметил, что такие решения принимает лидер КНДР. «Мы не имеем представления о том, какие именно действия могут быть предприняты, поскольку приказ отдает Ким Чен Ын», — сказал он.

Дональд Трамп пригрозил «полностью уничтожить» КНДР во время выступления в рамках общеполитической дискуссии 72-й сессии Генассамблеи ООН 19 сентября. Если Пхеньян не остановит свою ядерную программу, которая угрожает США и ее союзникам, у Соединенных Штатов «не будет выбора, кроме как полностью уничтожить Северную Корею», говорил Трамп с трибуны ООН.

Вместе с тем американский лидер выразил надежду, что необходимость военного ответа на действия Северной Кореи не наступит. Он также призвал все страны — члены ООН провести совместную политику по изоляции северокорейского лидера до тех пор, пока он не прекратит свои «враждебные» действия.



