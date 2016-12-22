Пожалуйста, отключите AdBlock!
AdBlock мешает корректной работе нашего сайта.
Выключите его для полного доступа ко всем материалам РБК
ТелеканалГазетаЖурналРБК+QuoteАвтоСпортНедвижимостьСтильИсследованияПродажа бизнесаФраншизы КонференцииПремия РБК 2017C·News
Здоровье
Еще
Закрыть
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Прогнозы цен Конвертер валют
USD Нал. 58,22 57,84 EUR Нал. 69,56 68,95 USD Бирж. 57,90 -0,22 EUR Бирж. 69,15 +0,04 USD ЦБ. 58,22 +0,10 EUR ЦБ. 69,26 -0,50 EUR/USD 1,20 +0,00 BTC/USD Бирж. 3729,95 +108,81 ММВБ 2060,24 +0,13% РТС 1120,13 -0,20% Brent 56,42 -0,05% DJIA 22359,23 -0,24% Nasdaq 6422,69 -0,52% FTSE 7263,90 -0,11%
КНДР пригрозила США «мощнейшим» испытанием водородной бомбы
Лента новостей
Эрдоган рассказал о планах России и Турции по зонам деэскалации в Идлибе 06:53, Политика Трамп призвал Порошенко улучшить бизнес-климат на Украине 06:48, Политика КНДР пригрозила США «мощнейшим» испытанием водородной бомбы 06:18, Политика Тиллерсон упрекнул Россию в нарушении договора о ликвидации ракет 05:44, Политика Франция отказалась признать представительство ДНР в Марселе 05:31, Политика Facebook передаст Конгрессу данные о покупках из России политрекламы 04:59, Политика Экс-сотрудник «ВКонтакте» прокомментировал заявление «Телеграфа» об иске 04:41, Общество Ким Чен Ын счел заявление Трампа об «уничтожении» КНДР объявлением войны 03:50, Политика Ракета «Союз-2.1в» со спутником стартовала с космодрома Плесецк 03:41, Технологии и медиа Трамп назвал Эрдогана своим другом 03:03, Политика СМИ показали видео боя террористов с российским взводом в Сирии 02:15, Политика Лавров и Столтенберг обсудили перспективы отношений России и НАТО 02:04, Политика Военные рассказали о бое российского взвода в окружении боевиков в Сирии 01:29, Политика ВКС России уничтожили свыше 96 тыс. объектов террористов в Сирии 01:13, Политика Лавров рассказал о стремлении НАТО «воссоздать климат» холодной войны 00:38, Политика Число жертв в результате землетрясения в Мексике возросло до 273 человек 00:15, Общество Сбербанк сделает карты для бюджетников бесконтактными 00:00, Финансы Побывавшим в КНДР самолетам и судам запретили посещать США 180 дней 21 сен, 23:52, Политика В Москве госпитализировали автора «Приключений пингвиненка Лоло» 21 сен, 23:42, Общество Полтриллиона на двоих: что вскрыл запуск нового механизма санации банков 21 сен, 23:39, Финансы Минюст ответил Совету Европы по поводу судебного решения по Навальному 21 сен, 23:11, Политика Десять команд Премьер-лиги вылетели из Кубка России на стадии 1/16 финала 21 сен, 22:52, Спорт Встреча бизнесменов с Владимиром Путиным 21 сен, 22:35, Фотогалерея  Шишханов заявил о готовности продать свою долю в Бинбанке за рубль 21 сен, 22:20, Финансы Сокуров прокомментировал выдвижение фильма Звягинцева на «Оскар» 21 сен, 22:18, Общество Умерла совладелица L’Oreal Лилиан Беттанкур 21 сен, 22:02, Фотогалерея  Гуриев связал санации банков с недочетами банковского надзора в России 21 сен, 21:58, Финансы Франция допустила пропуск Олимпиады-2018 из-за угрозы безопасности 21 сен, 21:53, Спорт
КНДР пригрозила США «мощнейшим» испытанием водородной бомбы
Политика, 06:18
0
КНДР пригрозила США «мощнейшим» испытанием водородной бомбы
Пхеньян может провести «самое мощное испытание» водородной бомбы в ответ на угрозу Трампа «полностью уничтожить» Северную Корею. Ранее Ким Чен Ын пообещал рассмотреть «сверхжесткие ответные меры» в отношении США
Ким Чен Ын (Фото: KCNA / Reuters)

Северная Корея может провести «самое мощное испытание» водородной бомбы в Тихом океане в ответ на угрозы президента США Дональда Трампа «полностью уничтожить» КНДР. Об этом заявил министр иностранных дел страны Ли Ён Хо, сообщает агентство Yonhap.

Такое заявление глава МИДа Северой Кореи сделал после того, как северокорейский лидер Ким Чен Ын пообещал «рассмотреть сверхжесткие ответные меры» в отношении США, отмечает агентство. «Это может быть самый мощный взрыв водородной бомбы в Тихом океане», — подчеркнул Ли Ён Хо.

Вместе с тем он отметил, что такие решения принимает лидер КНДР. «Мы не имеем представления о том, какие именно действия могут быть предприняты, поскольку приказ отдает Ким Чен Ын», — сказал он.

Войска «великого наследника»: что известно об армии КНДР Еще 9 фото
Фотогалерея

Дональд Трамп пригрозил «полностью уничтожить» КНДР во время выступления в рамках общеполитической дискуссии 72-й сессии Генассамблеи ООН 19 сентября. Если Пхеньян не остановит свою ядерную программу, которая угрожает США и ее союзникам, у Соединенных Штатов «не будет выбора, кроме как полностью уничтожить Северную Корею», говорил Трамп с трибуны ООН.

В одной лодке: почему ядерная КНДР опасна и для Запада, и для России
Мнение

Вместе с тем американский лидер выразил надежду, что необходимость военного ответа на действия Северной Кореи не наступит. Он также призвал все страны — члены ООН провести совместную политику по изоляции северокорейского лидера до тех пор, пока он не прекратит свои «враждебные» действия.

 

Автор: Анна Рудяк.
Теги: Северная Корея , испытание , водородная бомба
Главное
Госдума попросила объяснить ей значение блокчейна и ICO Технологии и медиа
Материалы по теме
Ким Чен Ын счел заявление Трампа об «уничтожении» КНДР объявлением войны Политика
Трамп объявил о новых санкциях против Северной Кореи Политика
Трамп с трибуны ООН пригрозил Северной Корее «полным уничтожением» Политика
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Региональные версии
С.-Петербург
Башкортостан
Краснодар
Ростов-на-Дону
Черноземье
Екатеринбург
Вологда
Н.Новгород
Татарстан
Новосибирск
Калининград
Пермь
Тюмень
РБК в соцсетях
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Мобильная версия сайта
RSS
Оповещения RBC.RU
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
© ЗАО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2017
letters@rbc.ru
Информация об ограничениях
© Reuters, © AP,
© Интерфакс
О соблюдении авторских прав
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Иная правовая информация.
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter
ЗАО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ»
Генеральный директор
Николай Петрович Молибог
Адрес юридического лица и почтовый адрес
Город Москва, улица Профсоюзная, дом 78, строение 1, почтовый индекс 117393
Политика конфиденциальности
Выберите регион, чтобы получить ссылку на скачивание документа в формате PDF
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Новосибирск
Екатеринбург
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Скачать
Электронная почта law-it@rbc.ru, для направления юридически значимых сообщений и (или) заявлений о нарушении авторских и смежных прав
Оповещения RBC.RU
Вы можете получать оповещения от RBC.RU в вашем браузере
Подписаться
Оповещения RBC.RU
Вы можете получать оповещения от RBC.RU в вашем браузере
Подписаться Отменить подписку