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В Кремле заявили о выходе Маккейна за грань приличия
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В Кремле заявили о выходе Маккейна за грань приличия

Джон Маккейн

Фото: Andrew Harrer / Bloomberg
Вместе с тем пресс-секретарь президента России призвал не преувеличивать значения «хамских выпадов» человека, который не определяет внешнюю политику США

Американский сенатор Джон Маккейн хорошо известен своей «маниакальной ненавистью» к России, однако его последние заявления уже выходят за грань приличия, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Ранее стало известно, что Маккейн в эфире телеканала Fox News назвал министра иностранных дел России Сергея Лаврова «марионеткой и пропагандистом» Владимира Путина, а самого президента России — «головорезом» и «убийцей».

Комментируя слова сенатора, Песков призвал не преувеличивать их значение, так как Маккейн не определяет политики США.

«Слава богу этот джентльмен не формирует, не определяет и не реализует внешнюю политику США. Давайте не будем преувеличивать значение этих хамских выпадов и как-то увязывать их с двусторонними российско-американскими отношениями», — подчеркнул пресс-секретарь главы государства.

В понедельник официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Маккейн вызывает у нее только жалость.

«Видимо, своих политических деятелей Маккейну мало — яда вырабатывается намного больше. Кроме жалости Маккейн уже давно не вызывает никаких эмоций», — заявила Захарова РБК. 

Теги
Дмитрий Песков, Джон Маккейн
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