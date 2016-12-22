В Кремле заявили о выходе Маккейна за грань приличия

Американский сенатор Джон Маккейн хорошо известен своей «маниакальной ненавистью» к России, однако его последние заявления уже выходят за грань приличия, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Ранее стало известно, что Маккейн в эфире телеканала Fox News назвал министра иностранных дел России Сергея Лаврова «марионеткой и пропагандистом» Владимира Путина, а самого президента России — «головорезом» и «убийцей».
Комментируя слова сенатора, Песков призвал не преувеличивать их значение, так как Маккейн не определяет политики США.
«Слава богу этот джентльмен не формирует, не определяет и не реализует внешнюю политику США. Давайте не будем преувеличивать значение этих хамских выпадов и как-то увязывать их с двусторонними российско-американскими отношениями», — подчеркнул пресс-секретарь главы государства.
В понедельник официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Маккейн вызывает у нее только жалость.
«Видимо, своих политических деятелей Маккейну мало — яда вырабатывается намного больше. Кроме жалости Маккейн уже давно не вызывает никаких эмоций», — заявила Захарова РБК.