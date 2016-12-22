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Сенаторы предложили ужесточить наказание за незаконную продажу сим-карт
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Наталья Демченко
Сенаторы предложили ужесточить наказание за незаконную продажу сим-карт
Фото: Дмитрий Духанин / «Коммерсантъ»
Сенаторы предложили Госдуме ужесточить наказание за продажу сим-карт через посредников. Проект также предусматривает штрафы для компаний, которые не раскрывают информацию о пользователях корпоративных тарифов

Члены Совета Федерации Людмила Бокова и Андрей Клишас внесли в Госдуму законопроект, который дополняет действующий Кодекс об административных правонарушениях и предлагает ужесточить ответственность за незаконное распространение сим-карт, а также ввести штрафы для предпринимателей и компаний, которые не передают операторам данные об абонентах корпоративных тарифов. Об этом говорится в сообщении Совета Федерации, которое поступило в РБК.

Законопроект разработан для того, чтобы ужесточить ответственность за распространение сим-карт «неуполномоченными лицами, в нестационарных торговых объектах, а также за непредоставление или несвоевременное предоставление корпоративными клиентами сведений о своих абонентах», — говорится в сообщении Совфеда. По мнению авторов законопроекта, бесконтрольно выданные карты могут использоваться в противоправных целях.

За нарушение закона вводятся штрафы. «Для граждан они составят от 2 тыс. до 5 тыс. руб., для должностных лиц — от 10 тыс. до 50 тыс. руб., для юридических лиц — от 100 тыс. до 200 тыс. руб. Такие же штрафы предусмотрены за распространение сим-карт неуполномоченными лицами», — сказала Людмила Бокова.

Кроме того, лицам без гражданства и иностранным гражданам за указанные нарушения будет грозить штраф в размере от 2 тыс. до 5 тыс. руб. с административным выдворением либо арестом на срок до 15 суток с выдворением за пределы Российской Федерации.

Андей Клишас также рассказал, что законопроект обяжет компании раскрывать сведения о своих сотрудниках, которые пользуются корпоративными тарифами. Если компании не будут этого делать или «несвоевременно» предоставят оператору сведения о пользователях, им также будут угрожать штрафы. Сумма взысканий для индивидуальных предпринимателей составит от 40 тыс. до 50 тыс. руб., для юридических лиц — от 50 тыс. до 70 тыс. руб. «За повторное нарушение штраф для юридических лиц может составить до 200 тыс. руб.», — пояснил Клишас.

Решение о разработке и внесении законопроектов, которые регулируют оборот сим-карт операторов мобильной связи, было принято на заседании Совета Федерации после теракта в метрополитене Санкт-Петербурга 3 апреля.

Глава Совфеда Валентина Матвиенко заявила, что этот теракт доказал необходимость «активизировать борьбу» с незаконной торговлей сим-картами и запретить операторам передавать их для продажи посредникам.

В конце апреля группа сенаторов во главе с Матвиенко внесла на рассмотрение Госдумы поправки в закон «О связи», которые обязывают операторов проверять достоверность сведений и личности абонента, а компании, использующие корпоративные тарифы, — предоставлять операторам информацию о пользователях. Предполагается, что сведения о личности абонентов будут проверяться в «единой системе идентификации», которая используется для предоставления государственных и муниципальных услуг в электронной форме, через портал Госуслуг и других информационных систем органов власти. При этом согласие пользователей на передачу личных данных операторам не потребуется.​
По данным источников «Коммерсанта», информация о подготовке теракта у спецслужб была, однако предотвратить его не удалось, так как террористы использовали для связи купленные без предъявления паспортов сим-карты.

В рамках действующего законодательства​​ юридические лица и индивидуальные предприниматели не несут административной ответственности за то, что не предоставляют сведения о корпоративных пользователях связи сотовым операторам. 

Теги
Совет Федерации, законопроект, Андрей Клишас, сим-карты, операторы связи, корпоративная связь
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