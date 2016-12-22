Шествие в поддержку независимости Каталонии началось в Барселоне. Ранее сегодня премьер-министр Испании Мариано Рахой заявил, что запустил процедуру, которая приведет к роспуску правительства и ограничению автономии региона

Карлес Пучдемон (на первом плане) с участниками шествия (Фото: Ivan Alvarado / Reuters)

В Барселоне началась демонстрация в поддержку независимости Каталонии. Прямую трансляцию мероприятия ведут El Pais и La Vanguardia.

В шествии, участники которого протестуют против ограничения автономии и роспуска правительства региона Мадридом, принимают участие глава женералитата Карлес Пучдемон, члены каталонского правительства, мэр Баселоны Ада Колау и члены городской администрации.

Шествие пройдет по Пасео де Грасиа и завершится, как ожидается, провозглашением манифеста и музыкальным концертом.

Демонстранты несут плакаты «В защиту прав и свобод», «Мы хотим свободы дома», «Свобода», «Демократия», и «Помогите Каталонии», а также выкрикивают лозунги с требованием независимости.

Участники акции также призывают освободить президента Национальной ассамблеи Каталонии Жорди Санчеса и главу Omnium Cultural Жорди Куишарту, которых Верховный суд Испании арестовал 17 октября по обвинению в подстрекательстве к мятежу. Обе организации, лидеров которых заключили под стражу, выступают за независимость Каталонии от Испании.

El Pais уточняет: в акции уже принимают участие «тысячи людей».

Ранее сегодня премьер-министр Испании Мариано Рахой заявил, что Мадрид ограничит самостоятельность Каталонии и распустит правительство региона в соответствии со 155-й статьей Конституции, которая позволяет приостановить автономию в тех случаях, когда региональные власти нарушают законодательство и угрожают интересам всей страны.

По словам Рахоя, документы, необходимые для запуска процедуры, будут переданы в сенат, который и примет решение. В Мадриде рассчитывают, что сенат одобрит предложенные меры — голосование по этому вопросу назначено на 27 октября.

Если сенат одобрит запуск процедуры по 155-й статье Конституции и правительство Каталонии будет распущено, то управление регионом перейдет к центральным властям. Мадрид должен будет назначить новую дату выборов правительства Каталонии не позднее, чем через шесть месяцев после этого.