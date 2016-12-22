Военные России и США показали друг другу карты с позициями войск в Сирии

Представители Минобороны России встретились с американскими коллегами для обсуждения обстановки в Сирии. Ранее Генштаб России обвинил ЦРУ США в инициации наступления боевиков, помешавшего российским военным

Российские военные в Дейр-эз-Зоре (Фото: AP)

​Высокопоставленные военные США и России провели в этом месяце встречу, для того чтобы избежать случайных инцидентов с обеих сторон в борьбе с оставшимися членами «Исламского государства» в Сирии (ИГ — террористическая организация, запрещена в России). Об этом заявил Райн Диллон, представитель возглавляемой США коалиции по борьбе с ИГ, штаб-квартира которой находится в Багдаде.

По его словам, это первая подобная встреча. «У них была дискуссия лицом к лицу, представили карты и графики», — заявил он. Стороны обменялись информацией о расположении войск, уточняет слова Диллона Assocaited Press. ​Диллон не уточнил, где произошла встреча и кто на ней присутствовал. Он напомнил, что помимо этого российские и американские военные используют телефонные каналы связи, чтобы избегать инцидентов.

Ранее российские военные по спецканалу связи сообщили США, что намерены жестко пресекать попытки военных формирований сирийской оппозиции обстреливать российский спецназ и сирийские войска под Дейр-эз-Зором.

Отношения между военными России и США в Сирии накалились по мере сближения правительственных войск Сирии, поддерживаемых Россией, и «Сирийских демократических сил», поддерживаемых США.

Так, 20 сентября Генштаб России сообщил, что российский взвод военной полиции из 29 человек был заблокирован боевиками запрещенной в России группировки «Джабхат ан-Нусра» в Идлибе, который объявлен зоной деэскалации конфликта в Сирии. Для деблокирования военных применялись штурмовики Су-25. При этом Минобороны заявило, что наступление боевиков, из-за которого российские военные оказались в окружении, было инициировано спецслужбами США, чтобы остановить «успешно развивающееся наступление правительственных войск к востоку от Дейр-эз-Зора».



Пентагон назвал это заявление Генштаба «безосновательным». «Позиция США по «Фронту аль-Нусра» не изменилась — это филиал «Аль-Каиды» [запрещенная в России организация] и группировка, признанная иностранной террористической организацией», — заявлял РБК представитель Пентагона майор Адриан Рэнкин Гэллоуэй.

В последнее время борьба с террористами в Сирии напоминает битву за Берлин во времена Второй мировой войны, заявлял ранее зампред комитета Совфеда по обороне и безопасности Франц Клинцевич. «Советские войска маршировали с одной стороны, а союзники — с другой», — напомнил он.