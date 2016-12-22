Листовки и видео «Христианского государства» проверят на экстремизм

Материалы, изъятые у задержанных участников организации «Христианское государство», проверят на экстремизм. Дело о поджоге студии Алексея Учителя могут переквалифицировать на статью о возбуждении ненависти, говорят источники РБК

Во время задержания участников организации «Христианское государство» (Фото: МВД России / ТАСС)

Агитационные материалы, которые изъяли в среду, 20 сентября, у задержанных участников организации «Христианское государство», отправили на психолингвистическую экспертизу, которая определит наличие в ней признаков экстремизма. Об этом рассказал РБК источник в МВД и подтвердил источник, знакомый с материалами расследования.

«Оперативники изъяли при задержании 20 сентября двадцать листовок с надписью «За Матильду гореть», также 11 сентября на месте поджога автомашин у офиса адвоката режиссера Алексея Учителя Константина Добрынина были обнаружены несколько листовок такого же содержания», — рассказал РБК источник в МВД.

Он также отметил, что итоги экспертизы покажут, имеют ли совпадение листовки, изъятые во время обыска, с листовками, обнаруженными на месте поджога. Эксперты также проанализируют видеоролики организации «Христианское государство», которые были размещены в интернете, уточнил источник в МВД. По результатам экспертизы и собранной доказательной базы следователи будут принимать решение о переквалификации уголовного дела со ст. 167 УК РФ (умышленное уничтожение или повреждение имущества) на ст. 282 УК РФ (возбуждение ненависти либо вражды). «В соответствии со сложившейся следственной практикой дело будет рассмотрено на предмет наличия в нем состава преступления по ст. 282 прим. 1 (организация экстремистского сообщества)», — добавил собеседник, знакомый с материалами дела.

Ранее произошло три инцидента с поджогами у мест, опосредованно или напрямую связанных с фильмом «Матильда». 31 августа неизвестные забросали бутылками с зажигательной смесью здание киностудии «Лендок» в Петербурге, где находится студия «Рок» режиссера «Матильды» Алексея Учителя. Пожар был потушен за десять минут. 4 сентября в Екатеринбурге автомобиль, нагруженный горючими материалами, въехал в кинотеатр «Космос», а затем был подожжен. Последний инцидент произошел 11 сентября в Москве: неизвестные сожгли два автомобиля перед офисом, где работает адвокат Учителя Константин Добрынин. У сгоревших машин нашли записки «За Матильду гореть».​

В среду, 20 сентября, были задержаны лидер организации «Христианское государство — Святая Русь» Александр Калинин, а также его брат 28-летний Юрий Калинин, 28-летний Александр Баянов и 30-летний Денис Манталуц, они проходят как подозреваемые в расследования инцидента с поджогом автомобилей.

Баянов впоследствии признался в поджоге офиса Учителя в Петербурге. По словам источников РБК, он рассказал, что он и Юрий Калинин закинули в здание четыре бутылки с зажигательной смесью. Полиция собирается арестовать Юрия Калинина, с таким ходатайством в МВД обратились в Хамовнический суд Москвы.