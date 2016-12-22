Листовки и видео «Христианского государства» проверят на экстремизм

Агитационные материалы, которые изъяли в среду, 20 сентября, у задержанных участников организации «Христианское государство», отправили на психолингвистическую экспертизу, которая определит наличие в ней признаков экстремизма. Об этом рассказал РБК источник в МВД и подтвердил источник, знакомый с материалами расследования.
«Оперативники изъяли при задержании 20 сентября двадцать листовок с надписью «За Матильду гореть», также 11 сентября на месте поджога автомашин у офиса адвоката режиссера Алексея Учителя Константина Добрынина были обнаружены несколько листовок такого же содержания», — рассказал РБК источник в МВД.
Он также отметил, что итоги экспертизы покажут, имеют ли совпадение листовки, изъятые во время обыска, с листовками, обнаруженными на месте поджога. Эксперты также проанализируют видеоролики организации «Христианское государство», которые были размещены в интернете, уточнил источник в МВД. По результатам экспертизы и собранной доказательной базы следователи будут принимать решение о переквалификации уголовного дела со ст. 167 УК РФ (умышленное уничтожение или повреждение имущества) на ст. 282 УК РФ (возбуждение ненависти либо вражды). «В соответствии со сложившейся следственной практикой дело будет рассмотрено на предмет наличия в нем состава преступления по ст. 282 прим. 1 (организация экстремистского сообщества)», — добавил собеседник, знакомый с материалами дела.
Ранее произошло три инцидента с поджогами у мест, опосредованно или напрямую связанных с фильмом «Матильда». 31 августа неизвестные забросали бутылками с зажигательной смесью здание киностудии «Лендок» в Петербурге, где находится студия «Рок» режиссера «Матильды» Алексея Учителя. Пожар был потушен за десять минут. 4 сентября в Екатеринбурге автомобиль, нагруженный горючими материалами, въехал в кинотеатр «Космос», а затем был подожжен. Последний инцидент произошел 11 сентября в Москве: неизвестные сожгли два автомобиля перед офисом, где работает адвокат Учителя Константин Добрынин. У сгоревших машин нашли записки «За Матильду гореть».
В среду, 20 сентября, были задержаны лидер организации «Христианское государство — Святая Русь» Александр Калинин, а также его брат 28-летний Юрий Калинин, 28-летний Александр Баянов и 30-летний Денис Манталуц, они проходят как подозреваемые в расследования инцидента с поджогом автомобилей.
Баянов впоследствии признался в поджоге офиса Учителя в Петербурге. По словам источников РБК, он рассказал, что он и Юрий Калинин закинули в здание четыре бутылки с зажигательной смесью. Полиция собирается арестовать Юрия Калинина, с таким ходатайством в МВД обратились в Хамовнический суд Москвы.
У организации «Христианское государство — Святая Русь» есть сайт, который пока недоступен, и канал YouTube, на который подписаны около 26 тыс. человек. Первое видео было опубликовано в августе 2012 года. Среди роликов много видео с ответами на вопросы, например, «можно ли [православной] краситься и пользоваться косметикой» или «можно ли стать одержимыми через фильмы ужасов».
В связи с деятельностью «Христианского государства» в СМИ часто упоминают руководителя организации Александра Калинина из Липецка, называющего себя «христианин Александр», и Мирона Кравченко, которого называют то пресс-секретарем, то главой центрального отдела.
Организация привлекла к себе внимание в январе 2017 года, когда направила в кинотеатры письма, в которых призывала не допустить показа фильма Алексея Учителя. «Любой баннер, афиша, рекламная листовка с информацией о прокате фильма «Матильда» будут рассмотрены как ваше желание унизить святых православной церкви и провокация к «русскому Майдану», — говорилось в письме.
Вскоре Дмитрий Песков назвал такие действия недопустимыми. По его словам, организация «Христианское государство — Святая Русь» не зарегистрирована Минюстом. «То есть, по сути, речь идет об угрозах со стороны анонимных экстремистов», — заявил тогда пресс-секретарь президента.
В феврале 2017 года Кравченко рассказывал, что в «Христианское государство» входят около 300 человек, и есть те, кто готов присоединиться, «их тысячи». Он отмечал, что организация не связана с депутатом Поклонской: «Мы пока действуем не в связке, потому что каждый должен наступать по своему фронту. Мы обозначаем намерения активистов, она наступает по прокурорской части».
Сама Наталья Поклонская раскритиковала деятельность «Христианского государства»: «Действия данной организации направлены на то, чтобы опорочить православных и Русскую православную церковь».