Пожалуйста, отключите AdBlock!
AdBlock мешает корректной работе нашего сайта.
Выключите его для полного доступа ко всем материалам РБК
ТелеканалГазетаЖурналРБК+QuoteАвтоСпортНедвижимостьСтильИсследованияПродажа бизнесаФраншизы КонференцииПремия РБК 2017C·News
Здоровье
Еще
Закрыть
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Прогнозы цен Конвертер валют
USD Нал. 58,49 57,93 EUR Нал. 69,69 69,01 USD Бирж. 58,26 +0,13 EUR Бирж. 69,23 +0,12 USD ЦБ. 58,13 +0,03 EUR ЦБ. 69,77 +0,09 EUR/USD 1,19 +0,00 BTC/USD Бирж. 3870,63 +7,63 ММВБ 2054,86 -0,13% РТС 1111,26 -1,00% Brent 56,16 -0,04% DJIA 22412,59 +0,19% Nasdaq 6456,04 -0,08% FTSE 7280,04 +0,11%
Трамп похвалил систему здравоохранения несуществующей Намбии
Лента новостей
Статью бывшего сотрудника «ВКонтакте» об иске Дурова удалили 10:02, Общество ОНЭКСИМ Михаила Прохорова продал проект «Сноб» его гендиректору 10:00, Технологии и медиа Трамп похвалил систему здравоохранения несуществующей Намбии 09:52, Политика Правительство утвердило программу переселения соотечественников 09:51, Общество Забайкальские шахтеры прекратили голодовку после выплаты зарплаты 09:44, Общество В Минобороны назвали сроки освобождения Дейр-эз-Зора 09:37, Политика ЦБ объявил о санации Бинбанка 09:23, Финансы 500 крупнейших компаний: анонс свежего номера журнала РБК 09:05, Бизнес Кадыров рассказал об установлении «истины» Москальковой в Чечне 08:47, Общество ЦБ отозвал лицензию у связанного с экс-главой ВДВ банка 08:46, Финансы На московской ТЭЦ обнаружили муляж взрывного устройства 08:12, Общество Зеркало застоя: что нужно знать о новом рейтинге РБК 500 08:06, Экономика Лидеры не меняются: 30 главных фактов о рейтинге РБК 500 08:05, Экономика Рост выручки крупнейших компаний России замедлился в три раза 08:03, Экономика В местные депутаты в Москве не прошли молодежь, пенсионеры и безработные 08:00, Политика Владелец Бинбанка заявил о попадании в «ножницы падающего рынка» 07:57, Финансы Микаил Шишханов — РБК: «Я теряю все, спасается только мое имя» 07:56, Интервью Роскомнадзор выявил нарушения в работе иностранных операторов в России 07:49, Технологии и медиа Google выкупит у HTC производителя смартфонов Pixel за $1,1 млрд 07:12, Бизнес Молодые и пенсионеры оказались самыми непопулярными на выборах в Москве 07:00, Политика СМИ узнали детали украинского проекта резолюции по миротворцам в Донбассе 06:12, Политика Власти Сеула утвердили выделение $8 млн на гумпомощь Пхеньяну 06:07, Политика Минсельхоз предложил компенсации фермерам при затяжных дождях 05:35, Бизнес Минприроды назвало самые грязные города России 05:00, Общество СМИ узнали о прекращении партнерства итальянского Corneliani с Bosco 04:59, Бизнес Могерини заявила о сохранении ядерной сделки по Ирану 04:23, Политика В Индонезии произошло землетрясение в 6 баллов 03:41, Общество Минфин обменял вместо трех выпусков евробондов только «Россию-2030» 03:37, Финансы
Трамп похвалил систему здравоохранения несуществующей Намбии
Политика, 09:52
0
Трамп похвалил систему здравоохранения несуществующей Намбии
Дональд Трамп обратился в Организации Объединенных Наций с речью к лидерам африканских стран, рассказав о попытках своих друзей «разбогатеть» в Африке и дважды назвав Намибию Намбией
Дональд Трамп (Фото: Shannon Stapleton / Reuters)

«Для меня большая честь поприветствовать вас на этом обеде, вместе со мной собрались лидеры Кот-д'Ивуара, Эфиопии, Ганы, Гвинеи, Намбии, Нигерии, Сенегала, Уганды и Южной Африки», — начал свое приветствие к лидерам африканских стран президент США. Видеозапись обращения доступна на YouTube-канале Белого дома. Газета The Washington Post обратила внимание на то, что в тексте речи Трампа, которую позднее опубликовал Белый дом, Намбия заменена на Намибию, в текст обращения внесены и другие изменения.

Президент США упомянул несуществующую Намбию в своей речи два раз, отметив «растущую самостоятельность системы здравоохранения» этой страны. В стенограмме речи на сайте Белого дома указана «Намибия».

Также в начале своего обращения Трамп сказал: «У меня очень много друзей, которые едут в ваши страны в попытках разбогатеть. Поздравляю вас. Они тратят уйму денег». Как пишет корреспондент WP Каллум Борчерс, судя по всему, эта фраза была импровизацией со стороны президента США: до этого момента он не отрывал взгляда от текста речи. Произнеся эти слова, он посмотрел на присутствующих и улыбнулся.

Трамп до этого неоднократно привлекал внимание неосторожными фразами или непонятными словами. Так, в конце мая он написал в Twitter сообщение со словом covfefe, а позднее предложил читателям попробовать угадать, что он имел в виду.

19 августа президент США смог правильно написать твит со словом heal («исцелиться») только с третьей попытки.

Лидера КНДР Ким Чен Ына президент США назвал 17 сентября «Рокетмэном». Трамп рассказал, что провел телефонный разговор с президентом Южной Кореи Мун Чжэ Ином и поинтересовался у того, как поживает «Рокетмэн».

Пресс-служба президента США в начале июля распространила заявление по итогам переговоров Трампа с главой КНР Си Цзиньпином, в котором последний был указан главой Китайской Республики, а не Китайской Народной Республики. Китайская Республика — официальное называние Тайваня.

Автор: Андрей Гатинский.
Теги: Африка , Генассамблея ООН , Дональд Трамп
Главное
ЦБ объявил о санации Бинбанка Финансы
Материалы по теме
Трамп назвал Ким Чен Ына «Рокетмэном» Политика
Трамп предложил читателям Twitter разгадать значение слова «covfefe» Политика
Глава МИД Северной Кореи сравнил угрозы Трампа с «лаем собаки» Политика
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Региональные версии
С.-Петербург
Башкортостан
Краснодар
Ростов-на-Дону
Черноземье
Екатеринбург
Вологда
Н.Новгород
Татарстан
Новосибирск
Калининград
Пермь
Тюмень
РБК в соцсетях
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Мобильная версия сайта
RSS
Оповещения RBC.RU
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
© ЗАО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2017
letters@rbc.ru
Информация об ограничениях
© Reuters, © AP,
© Интерфакс
О соблюдении авторских прав
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Иная правовая информация.
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter
ЗАО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ»
Генеральный директор
Николай Петрович Молибог
Адрес юридического лица и почтовый адрес
Город Москва, улица Профсоюзная, дом 78, строение 1, почтовый индекс 117393
Политика конфиденциальности
Выберите регион, чтобы получить ссылку на скачивание документа в формате PDF
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Новосибирск
Екатеринбург
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Скачать
Электронная почта law-it@rbc.ru, для направления юридически значимых сообщений и (или) заявлений о нарушении авторских и смежных прав
Оповещения RBC.RU
Вы можете получать оповещения от RBC.RU в вашем браузере
Подписаться
Оповещения RBC.RU
Вы можете получать оповещения от RBC.RU в вашем браузере
Подписаться Отменить подписку