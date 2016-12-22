Трамп похвалил систему здравоохранения несуществующей Намбии

Дональд Трамп обратился в Организации Объединенных Наций с речью к лидерам африканских стран, рассказав о попытках своих друзей «разбогатеть» в Африке и дважды назвав Намибию Намбией

Дональд Трамп (Фото: Shannon Stapleton / Reuters)

«Для меня большая честь поприветствовать вас на этом обеде, вместе со мной собрались лидеры Кот-д'Ивуара, Эфиопии, Ганы, Гвинеи, Намбии, Нигерии, Сенегала, Уганды и Южной Африки», — начал свое приветствие к лидерам африканских стран президент США. Видеозапись обращения доступна на YouTube-канале Белого дома. Газета The Washington Post обратила внимание на то, что в тексте речи Трампа, которую позднее опубликовал Белый дом, Намбия заменена на Намибию, в текст обращения внесены и другие изменения.

Президент США упомянул несуществующую Намбию в своей речи два раз, отметив «растущую самостоятельность системы здравоохранения» этой страны. В стенограмме речи на сайте Белого дома указана «Намибия».

Также в начале своего обращения Трамп сказал: «У меня очень много друзей, которые едут в ваши страны в попытках разбогатеть. Поздравляю вас. Они тратят уйму денег». Как пишет корреспондент WP Каллум Борчерс, судя по всему, эта фраза была импровизацией со стороны президента США: до этого момента он не отрывал взгляда от текста речи. Произнеся эти слова, он посмотрел на присутствующих и улыбнулся.

Трамп до этого неоднократно привлекал внимание неосторожными фразами или непонятными словами. Так, в конце мая он написал в Twitter сообщение со словом covfefe, а позднее предложил читателям попробовать угадать, что он имел в виду.

19 августа президент США смог правильно написать твит со словом heal («исцелиться») только с третьей попытки.

Лидера КНДР Ким Чен Ына президент США назвал 17 сентября «Рокетмэном». Трамп рассказал, что провел телефонный разговор с президентом Южной Кореи Мун Чжэ Ином и поинтересовался у того, как поживает «Рокетмэн».

Пресс-служба президента США в начале июля распространила заявление по итогам переговоров Трампа с главой КНР Си Цзиньпином, в котором последний был указан главой Китайской Республики, а не Китайской Народной Республики. Китайская Республика — официальное называние Тайваня.