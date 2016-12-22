Минобороны приостановило продажу части Лосиного Острова под застройку

Минобороны заморозило продажу непрофильных активов холдинга «Гарнизон» (бывший «Оборонсервис»). Ранее стало известно о планах продать 159 га, в том числе на территории Лосиного Острова на северо-востоке столицы за 30 млрд руб.

Лосиный Остров. 2008 год (Фото: Сергей Петров / ТАСС)

Приостановили тендеры

Военный холдинг «Гарнизон» (бывший «Оборонсервис») должен приостановить продажу непрофильного имущества «до особого распоряжения». Об этом попросил временно исполняющий должность директора департамента имущественных отношений Минобороны Михаил Сапунов врио гендиректора «Гарнизона» Ларису Левину. Соответствующее письмо Сапунова на имя Левиной от 17 августа есть в распоряжении РБК. Просьба связана с устным указанием первого замминистра обороны Руслана Цаликова, отметил начальник имущественного департамента.

Левина сказала РБК, что находится в отпуске и письмо еще не видела. Сапунов назвал документ «внутренней перепиской» и добавил, что внутреннюю информацию комментировать не будет. Решение о приостановке продажи непрофильного имущества Минобороны не связано с планами по продаже части Лосиного Острова, подчеркнул чиновник Минобороны.

РБК отправил запрос в оборонное ведомство с просьбой пояснить мотивы приостановки продажи активов.

У «Гарнизона» есть восемь субхолдингов: это компании «Авиаремонт», «Спецремонт», «Ремвооружение», «Оборонстрой», «Агропром», «Оборонэнерго», «Военторг», «Славянка». В их управлении находятся​ 160 предприятий. Отдел недвижимости «Гарнизона» выявляет непрофильные активы этих предприятий (которые не используются в их основной деятельности), отметил источник РБК, близкий к холдингу. А экспертный совет «Гарнизона» принимает решение об «адекватности выполненной рыночной оценки», добавил собеседник РБК.

«Гарнизон» возник в 2014 году на базе скандально известного «Оборонсервиса», из-за проблем с которым министр обороны Анатолий Сердюков ушел в 2012 году в отставку. Тогда около 20% всех предприятий были признаны банкротами, а общая задолженность структур холдинга составляла 440 млрд руб. В Минобороны связывали неудовлетворительное финансовое состояние «Оборонсервиса» с работой прежней команды управленцев в военном ведомстве во главе с Сердюковым. Силовики возбудили в отношении сотрудников и руководства «Оборонсервиса» уголовное дело о махинациях при реализации непрофильных военных активов. Ущерб государству, по версии следствия, составил около 3 млрд руб. «Гарнизон» на 100% принадлежит Минобороны. ​По итогам 2015 года чистый убыток «Гарнизона» составил 6,6 млрд руб., следует из данных «СПАРК-Интерфакса». Задолженность структур холдинга в середине 2015 года была около 340 млрд руб., сообщала газета «Коммерсантъ». С мая руководителем холдинга стала Лариса Левина, ранее занимавшая должность гендиректора «Оборонстроя».

Продажа Лосиного Острова

В понедельник стало известно, что у «Гарнизона» были планы выставить на продажу 159 га на улице Вешних Вод на северо-востоке столицы за 30 млрд руб., сообщала газета «Коммерсантъ». Треть этой территории занимает природоохранная зона национального парка «Лосиный Остров».

Балансодержателем участка и недвижимости на нем является подведомственное Минобороны «Главное управление обустройства войск» (дочка «Оборонстроя»). По данным одного из собеседников газеты, на улице Вешних Вод находится 110 зданий, в том числе арсенал XIX века.

Оператором торгов может стать Агентство по госзаказу, инвестиционной деятельности и межрегиональным связям Татарстана, сообщил «Коммерсантъ». По его информации, за эту сделку агентство может получить около 60 млн руб. В распоряжении РБК имеется недатированное «извещение-документация», подписанное Ларисой Левиной, где сказано, что предельная цена договора на проведение торгов — 65 млн руб.

Закон «О закупках» предусматривает наличие конкурсной процедуры при отборе поставщиков услуг — по принципу наименьшей стоимости. Согласно постановлению правительства, организовывать продажу госимущества в электронной форме могут шесть юридических лиц. Закупка у единственного поставщика возможна в случаях, когда стоимость приобретаемой продукции небольшая и использование иных способов закупки нецелесообразно либо закупаемая продукция есть только у какого-либо конкретного поставщика, а также если возникла срочная потребность в определенной продукции.​​​

