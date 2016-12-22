Визовый дефицит: как меняется работа дипмиссии США в России

В посольстве США в России началась подготовка к отъезду сотрудников и сокращениям, рассказали собеседники РБК. Уже изменен порядок выдачи неиммиграционных виз: теперь их можно будет оформить только в Москве

Фото: Алексей Филиппов / ТАСС

Как изменится процедура получения визы

С 23 августа по 1 сентября текущего года дипмиссия США в России не будет выдавать неиммиграционные визы, уведомила дипломатическая миссия США в России в заявлении, опубликованном 21 августа на ее сайте. Выдача виз возобновится 1 сентября, но будет происходить только в Москве. В ​консульствах США в Санкт-Петербурге, Екатеринбурге и Владивостоке неиммиграционные визы, к которым относятся туристические, деловые, студенческие и др., выдаваться не будут.

Уже назначенные собеседования отменяются, подавшие документы на оформление визы получат сообщение по электронной почте с номером телефона, по которому нужно будет связаться, чтобы перенести собеседование в Москве на более позднюю дату, говорится в разъяснении дипмиссии. Там же указано, что ранее оплаченный консульский сбор (10 240 руб. за туристическую или бизнес-визу) не возвращается, но действителен в течение одного года с момента оплаты.

В том же разъяснении указано, что приоритет при оформлении визы будет отдаваться официальным лицам, направляющимся в командировку в ООН, международные организации, офисы которых расположены в США, и для проведения двусторонних встреч. Дипмиссия по возможности будет также отдавать приоритет тем, кому требуется экстренная виза: в случае, например, похорон, госпитализации или участия в судебных процессах. Для обучающихся в университетах США дипмиссия планирует зарезервировать время на проведение собеседований в первой части сентября.

Ограничение работы дипмиссии коснется не только россиян, но и граждан Белоруссии. Они отныне не смогут обращаться за визами в посольство в Москве. Им дипмиссия рекомендует пройти эту процедуру в посольствах США в Варшаве, Киеве или Вильнюсе.

В Visa Services Center знали о планах приостановить выдачу неиммиграционных виз, сообщил РБК руководитель отдела продаж центра Роман Бирун. Он отметил, что при прежнем штате посольства визовый центр записывал людей на собеседование на следующую неделю или несколькими днями позже, а сейчас ожидание составляет два месяца.

Что происходит в дипмиссии

Новый порядок выдачи виз будет действовать «до тех пор, пока будут сохраняться ограничения численности сотрудников дипломатической миссии США в Российской Федерации», говорится в заявлении дипмиссии. МИД России 28 июля заявил, что посольству США до 1 сентября необходимо сократить количество сотрудников американской дипмиссии ​пропорционально российскому представительству в США — до 455 человек. Это произошло после того, как конгресс США принял законопроект о расширении санкций в отношении России. Тогда же российские официальные лица указывали, что больше не могут оставлять без ответа предыдущие шаги администрации США — высылку 35 дипломатов и закрытие доступа к двум объектам дипломатической недвижимости. Обе эти меры были приняты по указанию Барака Обамы в конце 2016 года. 44-й президент США увязал решение с предполагаемым вмешательством России в американские выборы.

Точное количество сотрудников, которых лишится посольство США, назвал президент России Владимир Путин — 755 человек. Из слов президента и заявления МИДа следовало, что общая численность дипмиссии США в России сейчас — 1210 человек. В отчете управления генерального инспектора Госдепартамента США за 2013 год указано, что всего в миссии США, включая генконсульства в Санкт-Петербурге, Екатеринбурге и Владивостоке, работали 1279 человек. Из этого числа 934 человека (73%) относились к категории «местного нанятого» персонала, то есть в основном были российскими гражданами. Более свежих отчетов Госдепартамент не публиковал.

О том, что решение Москвы осложнит выдачу американских виз, предупреждал экс-посол США в России Майкл Макфол. Собеседники РБК, знакомые с ситуацией в посольстве, также говорили, что прежде всего сокращение затронет нанятых в России сотрудников.

«Мы уже приступили к подготовке отъезда и сокращения сотрудников», — говорится в заявлении дипмиссии от 21 августа. Два собеседника РБК, знакомые с ситуацией в посольстве, рассказали, что американские сотрудники уже начали сборы, а россияне ожидают решения руководства. В Вашингтон отправили списки кандидатов на сокращение, некоторым американцам уже сообщили о нем, и они готовятся уехать в конце месяца; другие ждут решения Вашингтона со дня на день, сказал один из собеседников РБК. По его словам, каждому сотруднику назначают индивидуальную встречу в комнате для переговоров на 15 минут, на этой неделе должны будут со всеми встретиться. Российские сотрудники посольства с большим стажем могут подать на иммиграционную визу, при этом им обещают максимально быстро рассмотреть запрос, указывает собеседник. Многие из них опасаются преследования со стороны российских спецслужб после ухода из посольства, рассказывает он.

Каких последствий можно ждать

«Американские авторы этих решений затеяли очередную попытку вызвать недовольство российских граждан действиями российской власти. Это логика известная. Это логика тех, кто организует цветные революции. И это инерция администрации Обамы в чистом виде», — прокомментировал заявление посольства США министр иностранных дел России Лавров. Глава внешнеполитического ведомства России подчеркнул, что американские решения надо еще изучить. «Могу сказать одно: мы не будем срывать зло на американских гражданах <...> Если кто-то рассчитывал, что дурной пример заразителен, то он просчитался», — добавил глава МИД России.

Член Совета Федерации Андрей Климов в беседе с РБК выразил уверенность в том, что необходимо ответить зеркально и изменить порядок выдачи виз для американских граждан.

В прошлом году Россия выдала гражданам США 46 тыс. неиммиграционных виз, сообщал консульский департамент МИД России. Посольство США в России в том же году выдало свыше 182 тыс. неиммиграционных виз.

Решение Вашингтона скажется на бизнес-связях между странами, сказал РБК президент Американской торговой палаты в России Алексис Родзянко.



«Для бизнесменов усложняется задача — нужно заранее планировать свои поездки, больше времени тратить на их подготовку, дальше добираться — предпринимателям в регионах придется ехать в Москву, чтобы оформить визу. Это несильно скажется на российском бизнесе, но если будут ответные меры со стороны России, тогда ситуация усложнится», — сказал он.

Изменением порядка выдачи виз США могут не ограничиться. В начале августа госсекретарь США Рекс Тиллерсон заявил министру иностранных дел России Лаврову, что ответ на решение Москвы сократить дипмиссию последует к 1 сентября. Газета «Коммерсантъ» со ссылкой на дипломатические источники сообщала, что власти США могут потребовать от России закрыть одно из четырех российских генконсульств на территории США, работающих в Нью-Йорке, Сан-Франциско, Сиэтле и Хьюстоне.

«Российский МИД и Государственный департамент оказались вовлеченными в игру, бессмысленность которой хорошо понимают обе стороны, но от которой ни одна из сторон не может уклониться. Закрытие визовых секций в генконсульствах США — вынужденная мера: американцы всегда делали акцент на расширение, а не на сужение контактов в сфере гражданского общества, науки, образования и культуры. Но по-другому вписаться в предложенные Россией лимиты вряд ли реально. В принципе возможны и дополнительные ответные меры США — например, закрытие российского генконсульства в Хьюстоне. Но на такие меры администрация Трампа пойдет только в случае сильного политического давления со стороны конгресса и других своих оппонентов», — сказал РБК генеральный директор Российского совета по международным делам (РСМД) Андрей Кортунов.

Сокращение штата американского посольства ухудшает и без того сложные отношения между странами, оно усложнит работу следующему послу США в России, сказал РБК старший советник Атлантического совета Харлан Уллман. Трамп номинировал на этот пост председателя Атлантического совета Джона Хантсмана, однако тот еще не прошел через слушания в сенате. «В такой атмосфере ни один американский посол в Москве не сможет достигнуть успеха, каким бы профессиональным он ни был», — говорит Уллман. ​По его словам, взаимный обмен санкциями создает трудности и для начала работы Анатолия Антонова на посту посла России в США, указ о назначении которого Владимир Путин подписал 21 августа.

C Уллманом согласен эксперт Брукингского института Стивен Пайфер, бывший американский посол на Украине, который в 1980-х годах был в составе дипломатической миссии США в Москве. Сокращение штата американского посольства будет большим вызовом для США, но его можно будет преодолеть, отмечает Пайфер. «Я работал в посольстве в Москве в 1986 году, когда около 200 советских сотрудников американского посольства должны были покинуть его. Мы организовали многоцелевой график дежурств, чтобы справиться со всей работой посольства — например, раз в неделю, вместо того чтобы заниматься своей темой по контролю вооружений, я был водителем посольского грузовика, который доставлял посылки американским дипломатам. Мы справились с проблемой благодаря боевому духу, который собирались показать советскому правительству, мы хотели доказать, что они не смогут подорвать нашу деятельность», — сказал Пайфер РБК.

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