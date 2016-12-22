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CBS узнал о ключевых пунктах новой стратегии Трампа по Афганистану
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CBS узнал о ключевых пунктах новой стратегии Трампа по Афганистану
Политика, 02:30
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CBS узнал о ключевых пунктах новой стратегии Трампа по Афганистану
Новая стратегия Дональда Трампа по Афганистану, которую Белый дом пообещал представить 21 августа, предусматривает увеличение военного контингента США в этой стране и усиление давления на Пакистан, узнал телеканал CBS
Американские солдаты в Афганистане. 2014 год (Фото: Omar Sobhani / Reuters)

Новая стратегия президента США Дональда Трампа в отношении Афганистана включает увеличение американского контингента в стране на 4 тыс. человек и усиление давления на Пакистан, сообщает телекомпания CBS News со ссылкой на официальные источники.

По информации издания, Трамп пойдет навстречу пожеланием военных и увеличит военное присутствие США в Афганистане. В качестве крайней меры воздействия на Пакистан Белый дом рассматривал возможность его внесения в список стран — спонсоров терроризма, а также сокращение объемов помощи исламской республике и ее исключение из списка основных союзников США вне НАТО.

Вашингтон обвиняет Исламабад в предоставлении убежища террористам и добивается прекращения этой практики.

Ранее в воскресенье, 20 августа, Белый дом официально объявил, что вечером в понедельник президент Трамп огласит новую стратегию США в Афганистане.

За день до этого Трамп написал в своем Twitter, что провел «важный день» в резиденции в Кэмп-Дэвиде, совещаясь с военным руководством. «Принято много решений, в том числе по Афганистану», — сообщил он.

Ранее в августе основатель частной военной компании Blackwater Эрик Прин рассказал изданию USA Today, что администрация Трампа «активно рассматривает» план передачи большей части действий Соединенных Штатов в Афганистане частным подрядчикам. По его словам, афганских военных будут консультировать ​5,5 тыс. частных подрядчиков, прежде всего экс-сотрудников подразделений спецназа. Поддерживать их будет частный воздушный флот из 90 самолетов. По данным издания, на территории Афганистана сейчас находятся 8,4 тыс. американских военнослужащих, которые выполняют функции советников и не участвуют в боевых действиях. Все они, как отметил собеседник издания, в дальнейшем постепенно могут быть заменены подрядчиками.

15 августа запрещенная в России группировка «Талибан» направила Трампу письмо с предложением вывести войска из Афганистана для завершения войны. В нем говорилось, что президент признал ошибки своих предшественников, стремясь изменить стратегию американских войск в Афганистане. При этом Трампа призвали отказаться от увеличения численности военного контингента и покинуть Афганистан. В письме также говорится, что это «уведет американские войска от вреда» и прекратит «унаследованную войну».

Днем ранее директор 2-го департамента стран Азии МИД России Замир Кабулов заявил, что военная кампания американской армии в Афганистане оказалась безрезультатной и военные США должны покинуть страну. Он также отметил, что Россия «никогда не торопила вывод войск США из Афганистана», однако в сложившейся обстановке вывод войск из Афганистана был бы лучшим решением. «Поскольку армия США ничего толком не может сделать, пусть уходят из Афганистана. Американская кампания в Афганистане провалилась», — резюмировал Кабулов.

Военная операция США в Афганистане началась 7 октября 2001 года, менее чем через месяц после серии террористических атак на территории США 11 сентября. Президент США Джордж Буш выдвинул талибам ультиматум и потребовал в кратчайшие сроки выдать американскому правосудию лидера «Аль-Каиды» Усаму бен Ладена, а также все руководство этой организации. 21 сентября талибы ответили отказом, заявив, что США не предоставили достаточно веских доказательств причастности к атакам в Нью-Йорке и Вашингтоне. Военные действия в рамках операции «Несокрушимая свобода» вели международные силы содействия безопасности в Афганистане (ISAF) во главе с США, которые действовали в соответствии с резолюцией Совета Безопасности ООН.

Афганскую войну называют самой продолжительной в истории США.

Автор: Владислав Гордеев.
Теги: Афганистан , Пакистан , Дональд Трамп
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