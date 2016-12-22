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В Кремле пообещали ответить на санкции США на основе взаимности
Война санкций, 12:57
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В Кремле пообещали ответить на санкции США на основе взаимности
Пресс-секретарь президента России выразил сожаление действиями властей США, указав на отсутствие в них политической воли на урегулирование проблемы «вокруг Украины»
Дмитрий Песков (Фото: Михаил Метцель / ТАСС)

В Кремле «с сожалением» восприняли новости о расширении властями США антироссийских санкций, заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«С сожалением того, что пока продолжается ставка на санкционную риторику, далекую от конструктивизма, а главное — далекую от реальной демонстрации политической воли на урегулирование той проблемы, которую мы имеем вокруг Украины», — пояснил он (цитата по «РИА Новости»).

Говоря о том, чем могут ответить на действия США власти России, Песков отметил, что конкретные меры пока обсуждаются, но уже можно сказать, что ответ будет основан на принципе взаимности.

«Главный принцип реакции на санкционные действия — это принцип взаимности, поэтому это вполне объяснимо и понятно. На экспертном уровне, естественно, различные варианты формулируются, предлагаются», — сказал Песков.

О расширении списка российских компаний и физических лиц, в отношении которых введены санкции, Министерство финансов США объявило 20 июня. В результате под санкции попали еще 38 физических лиц и компаний, в том числе «ИФД КапиталЪ» (бенефициары — Леонид Федун и Вагит Алекперов), ряд «дочек» «Транснефти», компании ресторатора Евгения Пригожина и курирующий Крым замглавы Минэкономразвития Сергей Назаров.

Комментируя решение о расширений санкций, представитель Белого дома Шон Спайсер сказал, что санкции США против России останутся в силе до тех пор, пока Москва «не покинет» Украину.

«Пока они не выйдут из Восточной Украины, мы продолжим держать санкции против России», — заявил Спайсер.

Замминистра иностранных дел Сергей Рябков в ответ заявил, что его ведомство осуждает «безответственный подход» США к отношениям с Россией и сообщил о начале проработки ответных мер.

Автор: Евгений Калюков
Теги: Санкции , Дмитрий Песков
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