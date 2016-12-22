Владислав Иноземцев напишет экономическую программу для Ксении Собчак

Директор Центра исследований постиндустриального общества Владислав Иноземцев подготовит экономическую программу для штаба Ксении Собчак. Об этом РБК рассказали два источника, близких к команде телеведущей-кандидата в президенты

Ксения Собчак (Фото: Евгения Новоженина / РИА Новости)

Иноземцев и Шкляров

Штаб телеведущей Ксении Собчак, которая 18 октября заявила о своем намерении участвовать в президентских выборах, привлек директора Центра исследования постиндустриального общества Владислава Иноземцева для подготовки экономической программы. Об этом РБК рассказали два источника, близких к предвыборному штабу. Иноземцев не стал комментировать РБК эту информацию.

«Кроме Иноземцева, [к подготовке программы] привлечены много достойных людей, каждый из них — первый в своей сфере», — сообщил один из собеседников РБК. Другой источник РБК, близкий к предвыборному штабу, отметил, что команда предвыборного штаба «только формируется» и что Собчак — «сложный заказчик».

Кампанию Собчак консультирует политконсультант Виталий Шкляров, работавший на кампании Ангелы Меркель, Берни Сандерса, Барака Обамы и экс-депутата Госдумы Дмитрий Гудкова. Об этом РБК сообщил глава штаба оппозиционера Дмитрия Гудкова Максим Кац и подтвердил сам политконсультант.

Шкляров рассказал РБК, что Собчак пригласила его в команду около недели назад. «Я буду отвечать за мобилизацию, за работу с молодежью, за историю с вовлечением как можно большего количества людей», — пояснил он. По словам политконсультанта, он будет мобилизовать «ту часть людей, девочек, мальчиков, которые смотрели «Дом-2» — 18-летних, которые родились фактически в момент инаугурации [Владимира] Путина». Никаких конкретных задач штаб перед ним не ставил, и о договоренностях Собчак с представителями оппозиции ему неизвестно, заявил Шкляров.

Инфраструктура Каца

По словам Каца, они с Гудковым рассматривают возможность продать кампании Собчак часть инфраструктуры, которую они использовали во время думской кампании 2016 года. Он отметил, что решения о продаже инфраструктуры сайта еще не принято. В систему входят функции с «телефонной звонилкой», смс/telegram-рассылкой и другими функциями. «Это поможет активировать большое количество интернет-читателей и сторонников Собчак, которых нужно превратить в политических активистов. Это и есть то, чем будет заниматься Шкляров», — пояснил Кац, добавив, что сам не будет принимать участие в кампании телеведущей.

Штаб Собчак может возглавить политтехнолог Алексей Ситников, сообщили 20 октября «Дождь» и «Би-би-си». Он, в частности, консультировал бывшего премьера-министра Украины Юлию Тимошенко во время «оранжевой революции». На момент публикации РБК не удалось получить комментарий Ситникова.

Ранее Собчак в интервью The Guardian заявила о том, что пока политической программы у нее нет, а ее целевая аудитория — это электорат, недовольный нынешним президентом. О своем решении баллотироваться в президенты она заявила 18 октября в письме, опубликованном «Ведомостями».

После этого в эфире телеканала «Дождь» она рассказала об основных пунктах программы, которую собирается представить. Среди них — отмена запретов на проявление политической воли и инициативы, распределение средств в пользу регионов, приватизация крупных госкорпораций, развитие частного бизнеса, ограничения влияния власти на СМИ, реформа судов и образования, ограничение финансирований религиозных институтов, отмена ограничений прав людей по полу и сексуальной ориентации. Собчак позиционирует себя как кандидата «против всех» и представителя протеста. Но большинство опрошенных РБК оппозиционеров и политологов негативно отозвались о ее решении и заявили, что ее выдвижение не могло произойти без участия Кремля.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков опроверг причастность властей к выдвижению телеведущей, но сама Собчак заявила, что она рассказала Путину о своем намерении баллотироваться в ходе встречи с ним и что президент, по ее мнению, не был доволен ее решением.