Дипломат из КНДР заявила о близости к стратегическому балансу с США

Пхеньян намерен добиться равновесия с США, ядерное оружие нацелено против Вашингтона, а не против третьей страны, заявила директор департамента северокорейского МИДа в Москве

Корейский лидер Ким Чен Ын (в центре) (Фото: KCNA / Reuters)

Сложившаяся вокруг Северной Кореи ситуация убедила власти страны в том, что они должны обладать ядерным оружием, «чтобы отразить возможное нападение». Позицию Пхеньяна озвучила директор департамента Северной Америки МИД КНДР Цой Сон Хи, выступая на проходящей в Москве конференции по нераспространению, передает «Интерфакс».

Цой Сон Хи также отметила, что КНДР близка к ядерному паритету с США. «Сегодня мы практически дошли до окончательного состояния равновесия с США. И наша конечная цель состоит в том, чтобы добиться баланса, равновесия с США, так, чтобы США не смели говорить о каких-либо военных действиях против КНДР», — пояснила она. Сотрудница северокорейского МИДа подчеркнула, что в Пхеньяне допускают нападение со стороны США, но не какой-либо другой страны. «Наш ядерный ответ будет нацелен на Соединенные Штаты и ни на какую третью страну», — пояснила дипломат.

Дипломат также добавила, что в Северной Корее рассматривают введенные против страны санкции «как попытку объявить войну». Совбез ООН 12 сентября ужесточил ограничения против этого восточноазиатского государства, санкции касались поставок нефти в КНДР, а также экспортируемой Северной Кореей продукции текстильной промышленности. До этого санкции запрещали закупку угля, железа, свинца и других товаров из Северной Кореи. Президент России Владимир Путин во исполнение резолюции Совбеза ввел 16 октября санкции против Северной Кореи.

Новое заявление КНДР соответствует прежним высказываниям Пхеньяна, рассказал РБК научный сотрудник Центра корейских исследований Института Дальнего Востока РАН Константин Асмолов. «Для меня в этом заявлении сотрудника МИДа все понятно, так как КНДР утверждает, что нет оснований не верить в возможность атаки со стороны США», — пояснил он. По словам Асмолова, Пхеньян пытается донести, что не стоит «иронизировать и ерничать» над заявлениями КНДР.

Это ожидаемое заявление МИДа Северной Кореи, рассказал РБК директор исследовательских программ Центра изучения современной Кореи при РАН Георгий Толорая. «Нет никаких сомнений, что Северная Корея должна была сделать такое заявление, так как опасность со стороны США есть и никуда она не уйдет. Соответственно, создав ядерное оружие, Корея уже не будет от него никогда отказываться», — заявил Толорая.

Последнее ядерное испытание Северная Корея провела 3 сентября. В Пхеньяне заявили, что впервые испытали водородную бомбу.