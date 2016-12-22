Поклонская ответила на сообщения о наличии у нее гражданства Украины

Депутат заявила, что украинского гражданства ее лишил Виктор Янукович (уже отстраненный от власти решением Рады). Ранее власти Украины сообщили, что такого документа у них нет. Гражданин двух стран не может быть избран в Думу

Наталья Поклонская (Фото: Дмитрий Духанин / «Коммерсантъ»)

Наталья Поклонская заявила РБК, что у нее нет украинского гражданства. По ее словам, указ о лишении ее гражданства подписал еще Виктор Янукович.

«В марте 2014 года в установленном порядке я вышла из гражданства Украины и являюсь гражданкой России», — сказала она. Виктор Янукович подписал соответствующий указ 21 марта 2014 года. Депутат Думы уточнила, что «он на тот момент был в Ростове и был легитимным президентом». Верховная рада Украины приняла постановление об отстранении Януковича от власти 22 февраля 2014 года, документ вступал в силу с момента его принятия.

Поклонская также сослалась на документ за подписью президента Украины Петра Порошенко от 26 марта 2016 года о персональных санкциях против тех, кто имел отношение к делу Савченко, Кольченко и Сенцова, где бывшая прокурор Крыма указана как гражданка России. «Запутались немного», — пояснила она.

По утверждению депутата, украинские власти препятствуют желающим отказаться от украинского гражданства, о чем ей «поступают обращения и с Донбасса, и из Харькова, и из Киева». «Было бы неплохо, чтобы они [украинские депутаты] запросили о количестве таких обращений от русскоязычного населения Украины. У меня много таких заявлений, но украинская власть не рассматривает такие обращения. А это нарушение прав человека. Украинская власть отказывается их рассматривать», — сказала Поклонская. По ее мнению, «90% украинцев вышли бы из гражданства».

Ранее издание «Украинская правда» сообщило, что Поклонская все еще остается гражданкой Украины. Такой ответ из администрации президента республики на свой запрос получил депутат Сергей Лещенко. Текст ответа публикует издание.

Из письма становится понятно, что ни миграционная служба, ни Министерство иностранных дел, ни другие дипломатические учреждения не присылали президенту представление о лишении Поклонской украинского гражданства. В администрации заявили, что представления об утрате лицами гражданства Украины готовят миграционная служба, МИД и дипломатические учреждения, тем самым дав понять, что такого представления в администрации не получали.

Поклонская работала в прокуратуре Крыма, когда он был как в составе Украины, так и в составе России. В 2016 году она была избрана в Госдуму. Виктор Янукович после событий Евромайдана и смены власти на Украине в конце февраля 2014 года перебрался в Россию и как минимум первое время находился в Ростове-на-Дону. Президент Владимир Путин в октябре 2014-го рассказал, что Москва помогла Януковичу бежать с Украины. В октябре 2016 года в МВД России подтвердили, что ему предоставлено временное убежище. В октябре текущего года срок действия свидетельства об убежище бывшему украинскому президенту был продлен на год.

Депутат российской Госдумы не может быть гражданином другой страны, рассказал РБК управляющий партнер адвокатского бюро «Дмитрий Матвеев и партнеры» Дмитрий Матвеев. «По закону от 1994 года о статусе члена Совета федерации и статусе депутата Госдумы подобная практика запрещена. В третьем пункте первой статьи прямо сказано, что российский депутат не имеет право быть гражданином другой страны, кроме России. Можно вспомнить несколько подобных обвинений, после которых соответствующая комиссия Госдумы рассматривала такие случаи, но, насколько я помню, никто из депутатов за двойное гражданство привлечен не был», — отметил он.

Лица, имеющие второе гражданство, вовсе не могут избираться, уточнил адвокат Вадим Прохоров. «В июле 2006 года была введена норма в федеральном законе об основных гарантиях избирательных прав. По сути, она уточнила, что лица, имеющие второе гражданство, вид на жительство или документ на постоянное проживание, лишаются пассивного избирательного права. Таким образом избираться они никуда не могут, есть только исключение для выборов в муниципальное самоуправление. Избиркомы всех уровней тщательно за этим следят, ведь двойное гражданство якобы важно для безопасности страны», — пояснил РБК адвокат. Он допустил, что Поклонская не оформляла отказ от украинского гражданства и не писала заявление об этом.

Прохоров был адвокатом Владимира Буковского и Владимира Кара-Мурзы, которых не допустили к выборам из-за подозрений, что у них есть якобы британское гражданство. «Верховный и Конституционный суды подтвердили правильность подобного толкования закона в отношении этих двух. При этом интересно, что в ст. 32 Конституции говорится, что избираться не могут только две группы людей — осужденные и признанные недееспособными», — добавил Прохоров.