Кадыров рассказал о спасенных из горячих точек в Сирии россиянах

Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что его представитель в странах Ближнего Востока разыскал и вывез в безопасное место на самолете пятнадцать граждан России, находившихся в зонах боев в Сирии. Об этом Кадыров написал в своем Instagram.
«Мой представитель в странах Ближнего Востока и Северной Африки Зияд Сабсаби в четверг вечером разыскал в горячих точках Сирии 15 граждан России и на военном самолете ВКС России вывез их на территорию, подконтрольную сирийским властям», — написал глава Чечни.
Среди перечисленных Кадыровым россиян большинство — дети в возрасте от года до десяти лет и их матери, уроженцы Чечни и Дагестана.
Кадыров поблагодарил за поддержку министра обороны РФ Сергея Шойгу и начальника Генштаба ВС РФ Валерия Герасимова, поскольку все перечисленные им граждане были вывезены на подконтрольную правительственным силам Сирии территорию на самолете российских ВКС.