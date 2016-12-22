Пожалуйста, отключите AdBlock!
AdBlock мешает корректной работе нашего сайта.
Выключите его для полного доступа ко всем материалам РБК
Прямой эфир

К сожалению, ваш браузер
не поддерживает
потоковое видео.

Попробуйте

установить Flash-плеер
ТелеканалГазетаЖурналРБК+QuoteАвтоСпортНедвижимостьСтильИсследованияПродажа бизнесаФраншизы КонференцииC·News
Бизнес-советы
Еще
Закрыть
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Прогнозы цен Конвертер валют
USD Нал. 59,80 59,02 EUR Нал. 66,70 65,84 USD Бирж. 59,61 +1,16 EUR Бирж. 66,44 +1,25 USD ЦБ. 58,58 +0,62 EUR ЦБ. 65,32 +0,46 EUR/USD 1,11 -0,00 ММВБ 1855,46 +0,31% РТС 980,40 -1,80% Brent 45,58 -2,63% DJIA 21513,55 -0,07% Nasdaq 6229,70 -0,15% FTSE 7487,75 -0,48%
Россия спишет Киргизии $240 млн долга
Лента новостей
Гендиректор «Черкизово» - РБК: «Надо поменять имидж колбасы» 17:22, Интервью Федор Смолов ответил на сравнения с Криштиану Роналду 17:18, Спорт Глава МВД взял на личный контроль расследование ДТП с «пьяным» ребенком 17:07, Общество Членов движения Misanthropic Division приговорили к тюремным срокам 16:59, Общество В «Роснефти» назвали преступлением подделку отказа от иска к «Системе» 16:39, Бизнес Израиль начал строить первое за 25 лет поселение на Западном берегу 16:38, Политика Рош локализовала выпуск упаковок тест-полосок Акку-Чек Перформа в РФ 16:33, Пресс-релизы «Дождь» узнал о заступничестве чиновников за Серебренникова перед Путиным 16:33, Общество Вертолет Ми-8 совершил аварийную посадку под Томском 16:30, Общество Лавров прокомментировал «план Тиллерсона» по России 16:24, Политика Fox сообщил об опасном сближении самолетов России и США над Балтикой 16:22, Политика Россия спишет Киргизии $240 млн долга 16:19, Политика Фабрика Roshen в Липецке полностью прекратила работу 16:15, Бизнес Развилка для Кабула: почему перемирие в Афганистане вновь под угрозой 16:09, Мнение Брюссель обвинил ЕС в попытке запретить бельгийскую картошку фри 15:59, Общество Вице-спикер Рады объявила голодовку из-за «мусорной блокады» Львова 15:49, Политика В 2019 году «Росатом» поставит ядерное топливо на АЭС в США 15:47, Бизнес Суд в Германии приговорил насильника «девочки Лизы» к условному сроку 15:41, Общество Суд получил ходатайство «Роснефти» об отказе от иска к «Системе» 15:31, Бизнес Игры Кубка конфедераций смотрели хуже товарищеских матчей сборной России 15:16, Технологии и медиа Сила граната: все о главном источнике молодости и красоты 15:15, РБК и Weleda Доступ к мексиканскому шельфу получили Dea Михаила Фридмана и ЛУКОЙЛ 15:14, Бизнес По делу экс-губернатора Белых допросили 200 человек 15:03, Общество СКР прекратил дело в отношении бывшего соучредителя «Деловых линий» 14:59, Бизнес СК проверит лагерь в Москве после сообщений об избиении ребенка 14:49, Общество Флаг «Исламского государства» предложат приравнять к нацистской символике 14:38, Политика Курбан Бердыев опередил Массимо Карреру в списке лучших тренеров мира 14:36, Спорт «Роскосмос» отсудил у производителя «Протон-М» 3,2 млрд руб. из-за аварии 14:33, Общество
Россия спишет Киргизии $240 млн долга
Политика, 16:19
0
Россия спишет Киргизии $240 млн долга
По итогам визита президента Киргизии в Москву стороны договорились о списании киргизского долга перед Россией, развитии военно-технического сотрудничества и укреплении союзнических связей
Владимир Путин и президент Киргизии Алмазбек Атамбаев (Фото: Алексей Никольский / ТАСС)

В Кремле во вторник прошли переговоры президента России Владимира Путина и президента Киргизии Алмазбека Атамбаева. По их окончании в присутствии лидеров были подписаны восемь документов. Министры финансов подписали протокол к межправительственному соглашению об урегулировании задолженности Киргизии перед Россией по ранее предоставленным кредитам от 20 сентября 2012 года, передает корреспондент РБК.

«Было обращение киргизской стороны, чтобы списать; мы пошли навстречу нашим партнерам, и сегодня было подписано соглашение о списании долга в объеме $240 млн», — пояснил РБК министр финансов Антон Силуанов. По его словам, окончательно утвердить соглашение должна Госдума.

Представители военных ведомств подписали соглашение о развитии военно-технического сотрудничества, а президенты — декларацию об укреплении союзничества и стратегического партнерства.

Визит Атамбаева в Россию — последний для него на посту президента. В октябре в Киргизии пройдут выборы, в которых нынешний лидер принимать участие не может: по Конституции страны, принятой после революции 2010 года, возможность пребывания одного человека на посту президента ограничена одним шестилетним сроком.

Государственный визит президента Киргизии продлится до 24 июня, он также посетит Уфу и Казань. Началась программа визита с неформальной встречи с Путиным. По словам российского президента, они обсудили весь спектр вопросов двустороннего сотрудничества, региональные и некоторые международные вопросы.

Россия и Киргизия, по словам Путина, «близкие союзники, близкие, надежные друзья». Путин выразил надежду, что период нестабильности в Киргизии прошел. «Благодаря усилиям Алмазбека Шаршеновича ситуация не только нормализовалась, но и приняла необратимый характер в направлении позитивного развития», — сказал Путин.

Атамбаев в своих выступлениях перед началом переговоров с Путиным и членами делегаций неоднократно благодарил Россию и ее президента за поддержку, особенно в начале его пребывания на посту. Он напомнил, что отношения с Путиным у них начались с недоверия, однако со временем оба «перешли к взаимопониманию».

За шесть лет президенты встречались более 20 раз, нынешняя встреча в Москве — четвертая в этом году. За прошедшие годы отношения с Россией удалось вывести «именно в то русло, в каком они должны быть всегда, — русло стратегических отношений, русло дружбы, братства», выразил удовлетворение Атамбаев.

Обсудили президенты и развитие сотрудничества в Евразийском экономическом союзе, в который Киргизия вступила в 2015 году. «Мрачные прогнозы» от вступления не оправдались, сообщил Атамбаев.

По данным Кремля, в январе—ноябре 2016 года товарооборот составил $1,08 млрд, а импорт из Киргизии увеличился на 143%, до $159 млн. Вступление Киргизии в ЕАЭС происходило довольно болезненно для киргизского бизнеса и населения. К безусловно позитивным эффектам интеграции в Киргизии относят открытие рынка труда, к негативным — потери для бизнеса, который не смог оперативно переориентироваться с реэкспорта китайских товаров и начать поставлять конкурентоспособную продукцию на рынок ЕАЭС, столкнувшись с рядом барьеров, отмечают эксперты Российского совета по международным делам в докладе «Перспективы развития проекта ЕАЭС к 2025 году».

В декабре 2016 года Киргизия заявила, что отказывается подписывать Таможенный кодекс ЕАЭС вместе с еще четырьмя странами — Казахстаном, Россией, Арменией и Белоруссией. Однако пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков, на следующий день комментируя это заявление киргизского лидера, назвал его «абсолютно нормальной рабочей ситуацией». «В основном все положения согласованы были на уровне коллегии, на экспертном уровне. Документ — это тот стакан, который скорее полон, чем полупустой», — сказал он.

На саммите ЕАЭС уточнили данные о подписании Бишкеком Таможенного кодекса
Политика

Путин после встречи с Атамбаевым 20 июня в заявлении для прессы напомнил, что Россия оказывает Киргизии значительную финансовую помощь: с 2012 года Москва выделила $255 млн грантами на поддержание бюджетной стабильности, еще $200 млн были выделены на адаптацию Киргизии к условиями работы в ЕАЭС, с 2015 года работает совместный фонд развития, в который Москва внесла $500 млн, и 28 проектов уже реализуются.

Президенты, по словам Путина, подтвердили общее понимание, что присутствие российской военной базы в Киргизии является важным фактором обеспечения стабильности и безопасности в Центральной Азии. В декабре прошлого года Атамбаев заявил, что после окончания срока действия договора о пребывании база «должна будет уйти». Срок пребывания базы в 2009 году был продлен на 49 лет. ​

Президент Киргизии объяснил необходимость вывода российской военной базы
Политика


В феврале Путин заявлял, что российские военные готовы в любой момент покинуть Киргизию, если власти страны решат, что она им больше не нужна. «Нам нет никакой необходимости здесь размещать воинский контингент. Он связан только с одним — с обеспечением безопасности в самой Киргизии», — говорил Путин.​

Авторы: Полина Химшиашвили, Ася Сотникова
Теги: госдолг , Киргизия , Алмазбек Атамбаев
Главное
В «Роснефти» назвали преступлением подделку отказа от иска к «Системе» Бизнес
Материалы по теме
Власти Киргизии заблокировали сайт информагентства «Фергана» Технологии и медиа
Трудовые мигранты из Киргизии перевели из России на родину $433 млн Экономика
Россия оказалась ниже Киргизии и Уганды в рейтинге свободы прессы Политика
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Региональные версии
С.-Петербург
Башкортостан
Краснодар
Ростов-на-Дону
Черноземье
Екатеринбург
Вологда
Н.Новгород
Татарстан
Новосибирск
Калининград
Пермь
Тюмень
РБК в соцсетях
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Мобильная версия сайта
RSS
Оповещения RBC.RU
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
© ЗАО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2017
letters@rbc.ru
Информация об ограничениях
© Reuters, © AP, © Интерфакс
О соблюдении авторских прав
Материалы с отметкой
публикуются на правах рекламы
Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Иная правовая информация.
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter
ЗАО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ»
Генеральный директор
Николай Петрович Молибог
Адрес юридического лица и почтовый адрес
Город Москва, улица Профсоюзная, дом 78, строение 1, почтовый индекс 117393
Электронная почта law-it@rbc.ru, для направления юридически значимых сообщений
и (или) заявлений о нарушении авторских и смежных прав
Оповещения RBC.RU
Вы можете получать оповещения от RBC.RU в вашем браузере
Подписаться
Оповещения RBC.RU
Вы можете получать оповещения от RBC.RU в вашем браузере
Подписаться Отменить подписку