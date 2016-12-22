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Путин ответил анекдотом на вопрос о своем будущем
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Путин ответил анекдотом на вопрос о своем будущем
Выборы президента России, 20:36
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Путин ответил анекдотом на вопрос о своем будущем
Владимир Путин рассказал анекдот в ответ на реплику о том, что мировая общественность будет скучать в случае, если он перестанет быть президентом
Владимир Путин (Фото: Михаил Метцель / ТАСС)

В ходе заседания дискуссионного клуба «Валдай» модератор заседания клуба «Валдай» Федор Лукьянов пообещал Путину не спрашивать его по поводу будущих выборов. Он заявил, что Путин «для западных стран превратился в «полюс зла», который «консолидирует и мобилизует». «Я даже не представляю, как они без вас справятся», — добавил он.

Владимир Путин ответил на эту фразу анекдотом: «Я смотрю на [члена совета директоров Альфа-банка, сидящего в зале] Петра Авена и вспомнил бородатый анекдот. Нет, не [про] Авена — у него все хорошо».

«Разорился олигарх. Приходит к жене и говорит: нам придется продать Mercedes и пересесть на «Ладу». Она отвечает: ну, ладно. Он говорит: придется продать особняк на Рублевке и переехать в обычную квартиру. Она: ну, ладно. Он спрашивает: но ты будешь меня любить? Она: буду любить… и скучать».

Зал ответил на анекдот смехом, а Путин больше никаких комментариев давать не стал.

В начале октября на форуме «Российская энергетическая неделя» на вопрос о будущем президентском сроке Путин ответил, что сам еще не решил, будет ли он баллотироваться. При этом он напомнил, что избирательная кампания будет объявлена в конце ноября — начале декабря.

На вопрос о «президентском наследии» глава государства рассказал тогда анекдот про израильскую армию: «Молодого солдата спрашивают: если на тебя идут, скажем, 20 террористов, что ты будешь делать? Я возьму «узи» и буду стрелять. Молодец, а если на тебя идут танки? Я возьму гранатомет и буду защищаться. Молодец, а если самолеты летят, и танки идут, и еще террористы наступают? Он говорит: господин генерал, а я что, один воюю в нашей армии?» «И я вас хотел спросить: я что, один разве здесь на этой панели выступаю?» — закончил президент.
Автор: Артем Филипенок.
Теги: Выборы , Владимир Путин
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